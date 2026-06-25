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México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

La selección de Javier Aguirre cerró la fase de grupos con nueve puntos, sin recibir goles y con una actuación decisiva de Chávez, Quiñones y Fidalgo

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Mundial 2026 - Rep. Checa 0 - México 3 - ES

México se ha metido en los dieciseisavos del Mundial 2026 con un 0-3 sobre la República Checa que le ha permitido cerrar la fase de grupos con pleno de triunfos, nueve puntos y la portería a cero, un registro inédito para la selección mexicana en sus 18 participaciones mundialistas.

La selección de Javier Aguirre ha terminado primera del grupo A con nueve puntos tras tres victorias en tres partidos, por delante de Sudáfrica, que ha sumado cuatro. Corea del Sur ha cerrado la liguilla con tres y la República Checa ha quedado eliminada con uno.

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Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo han firmado los goles de una victoria que se ha resuelto en la segunda parte, después de un primer tiempo igualado en el que el conjunto checo ha tenido más posesión al comienzo, pero no ha logrado traducirla en ocasiones claras de forma sostenida.

México acelera y marca la diferencia

La selección europea, obligada a ganar para alcanzar la ronda de los 32 mejores equipos, ha arrancado con mayor urgencia. En el minuto ocho, Denis Visinsky ha estado cerca de adelantar a los suyos con un remate de pierna derecha que se ha marchado por poco.

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Mateo Chávez, de México, festeja su gol ante República Checa en un duelo mundialista disputado el miércoles 24 de junio de 2026 en el Estadio Azteca (AP Foto/Silvia Izquierdo)
Mateo Chávez, de México, festeja su gol ante República Checa en un duelo mundialista disputado el miércoles 24 de junio de 2026 en el Estadio Azteca (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Tras los primeros 20 minutos, el empuje checo se ha ido diluyendo. Después de la pausa de hidratación del primer tiempo, México ha recuperado el control y ha empezado a encontrar espacios, con una chilena de Israel Reyes fuera y un disparo de Jorge Sánchez despejado por el guardameta Matej Kovar.

Aguirre ha introducido varias rotaciones en un equipo que ya estaba clasificado como primero de grupo. Aun así, el combinado mexicano ha acabado mejor la primera mitad y ha dejado indicios de superioridad antes de concretarla tras el descanso.

El partido se ha desbloqueado en el minuto 55, cuando Luis Romo ha filtrado un balón para Mateo Chávez, que ha ganado la banda derecha y ha definido con la zurda al ángulo para abrir el marcador. Ese gol ha alterado por completo el escenario. Los jugadores dirigidos por Miroslav Koubek han adelantado líneas en busca del empate y han dejado espacios que México ha aprovechado seis minutos después para ampliar la ventaja.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra México - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 24 de junio de 2026 El mexicano Julián Quiñones celebra el segundo gol de su equipo REUTERS/Pedro Nunes
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra México - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 24 de junio de 2026 El mexicano Julián Quiñones celebra el segundo gol de su equipo REUTERS/Pedro Nunes

En esa acción, iniciada por Gilberto Mora, Quiñones ha recogido un rebote dentro del área y ha rematado a la red para el 0-2. El joven futbolista mexicano ha sido una de las piezas más desequilibrantes del encuentro con un papel central en las jugadas que acababan en el último tercio.

Guillermo Ochoa suma minutos en su sexto Mundial

Con el partido encarrilado, Aguirre ha reservado un momento para uno de los nombres propios de la noche. En el minuto 78 ha dado entrada al guardameta Guillermo Ochoa, que ha disputado sus primeros minutos en su sexta participación en una Copa del Mundo.

Guillermo Ochoa celebra el gol de Fidalgo (REUTERS/Annegret Hilse)
Guillermo Ochoa celebra el gol de Fidalgo (REUTERS/Annegret Hilse)

El tercer gol ha llegado ya en el 90+4. Álvaro Fidalgo, español naturalizado mexicano, ha aprovechado otro rebote y ha rematado con la derecha para cerrar el 0-3 y completar una noche sin sobresaltos para el equipo anfitrión.

La derrota ha confirmado la eliminación de la República Checa, que necesitaba la victoria y que apenas ha encontrado amenaza en el torneo más allá de acciones a balón parado. Los europeos vieron desaparecer en seis minutos sus opciones de seguir con vida en el campeonato.

Alvaro Fidalgo celebra su gol ante Chequia (REUTERS/Pedro Nunes)
Alvaro Fidalgo celebra su gol ante Chequia (REUTERS/Pedro Nunes)

En el otro encuentro del grupo, Sudáfrica ha derrotado por 1-0 a Corea del Sur y ha superado la fase de grupos por primera vez en su historia. México se medirá ahora en dieciseisavos a una de las ocho mejores terceras clasificadas.

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