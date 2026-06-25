Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo

Mundial 2026 - Marruecos 4 - Haiti 2 - ES

Marruecos ha ganado a Haití por 4-2, pero la remontada no le ha bastado para acabar primera del grupo C y afrontará los octavos de final desde la segunda plaza, con Países Bajos, Japón o Suecia como posibles rivales el próximo 29 de junio en Monterrey, el 30 en España.

El equipo norteafricano ha cerrado la fase con una victoria construida desde el minuto 78, cuando Rahimi ha firmado el 3-2 a la salida de un córner y Yassine ha sentenciado en el 88. El liderato ya era imposible por lo que ocurría en el otro partido del grupo.

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Marruecos, semifinalista en 2022, nunca ha visto peligrar la clasificación. Escocia no se ha adelantado en ningún momento ante Brasil en el otro duelo del grupo, una circunstancia que ha ido reduciendo el margen real de los marroquíes mientras trataban de resolver un partido mucho más exigente de lo previsto.

Haití sorprende y Marruecos responde con Hakimi

Haití ha golpeado primero en el minuto 10 con un tanto en propia puerta de Bono, después de una incursión de Duverne por la izquierda hasta la línea de fondo y un pase atrás que Joseph ha rematado de tacón. El disparo ha tocado en la espalda del guardameta y ha acabado dentro.

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Lenny Joseph celebra el primer gol (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

La reacción marroquí ha llegado a través de Achraf Hakimi, convertido en el motor del equipo cuando peor se sentía sobre el césped. El lateral del París Saint-Germain ya había puesto a prueba a Placide con una doble ocasión junto a Saibari antes de firmar el 1-1, tras aprovechar un balón que el portero haitiano había dejado suelto en el área pasada la media hora.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 24, 2026 Morocco's Achraf Hakimi celebrates scoring their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

El empate apenas ha estabilizado el encuentro. Haití ha vuelto a ponerse por delante con un derechazo de Isidor desde fuera del área que ha alcanzado los 126 kilómetros por hora y se ha colado por la escuadra para el 1-2.

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Wilson Isidor tras anotar un gol desde fuera del área (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

La jugada ha nacido tras un desentendimiento de Brahim Díaz en la pelea por la posesión. La secuencia ha vuelto a dejar a Marruecos por detrás y ha acentuado la frustración de un equipo que ya entonces entendía que debía concentrarse en ganar su partido más que en perseguir un liderato cada vez más remoto.

Remontada definitiva en el tramo final

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 24, 2026 Morocco's Ismael Saibari celebrates scoring their second goal IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

Otra vez Hakimi ha activado la respuesta. El lateral ha desbordado por la derecha y su pase atrás ha encontrado la llegada de Saibari, que ha marcado el 2-2 con la derecha cuando ya corrían los primeros segundos del minuto 45.

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Ese gol ha devuelto el equilibrio antes del descanso en una primera parte de ida y vuelta, muy alejada del dominio sostenido que Marruecos necesitaba. Brahim, poco influyente al inicio, ha mejorado algo tras el descanso antes de ser sustituido a 20 minutos del final.

Soufiane Rahimi, de Marruecos, festeja tras anotar el tercer tanto de su equipo ante Haití en el encuentro del Mundial celebrado el miércoles 24 de junio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Mike Stewart)

La segunda mitad ha rebajado el ritmo y también el volumen de ocasiones. El Khanouss lo ha intentado para Marruecos y Placide ha respondido, mientras el empate seguía tanto en el marcador como en el juego al cumplirse la hora de partido.

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Marruecos no ha logrado imponer su superioridad hasta el tramo final. Cuando ya sabía que la primera plaza no estaba a su alcance, Rahimi ha rescatado el triunfo en el minuto 78 al rematar una acción a balón parado.

Los jugadores de Marruecos celebran el gol de Gessime Yassine (REUTERS/Bernadett Szabo)

El cuarto tanto ha llegado en el 88, cuando Yassine ha cerrado el 4-2. En los últimos instantes, Bono ha firmado la última parada del partido y Marruecos ha sufrido un susto por un balonazo a Amrabat, que ha sido atendido sobre el césped y ha abandonado el campo por su propio pie.

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