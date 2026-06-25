España Deportes

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

La selección africana avanzó de ronda con un gol de Thapelo Maseko y enfrentará a Canadá en San Francisco tras dejar fuera a Corea del Sur y República Checa

Guardar
Google icon
Mundial 2026 - Sudáfrica 1 - Corea 0 - ES

Sudáfrica se ha clasificado para los dieciseisavos del Mundial 2026 tras ganar a Corea del Sur por 1-0 y superar por primera vez en su historia la fase de grupos, un resultado que además le ha asegurado la segunda plaza del grupo A y un cruce con Canadá.

El gol lo ha marcado Thapelo Maseko en el minuto 63, en una acción rematada con la izquierda al primer poste tras una llegada por la banda izquierda de Ime Okon. La victoria ha dejado a la selección africana con cuatro puntos, uno más que Corea del Sur y tres por encima de República Checa.

PUBLICIDAD

Sudáfrica estaba obligada a ganar para avanzar y ha asumido el control del balón desde el arranque. El equipo ha buscado el desequilibrio con disparos de media distancia de Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis, mientras los surcoreanos han respondido al contragolpe.

Mbatha y Makgopa, cerca de abrir el marcador

La ocasión más clara del primer tiempo ha llegado en el minuto 30. Thalente Mbatha ha soltado un potente disparo que Kim Seunggyu no ha blocado, Evidence Makgopa ha recogido el rechace sin marca, pero su remate ha terminado en el pecho del portero.

PUBLICIDAD

Evidence Makgopa falló una ocasión clara en el primer tiempo (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Evidence Makgopa falló una ocasión clara en el primer tiempo (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El cruce de la siguiente ronda ya ha quedado definido: Canadá-Sudáfrica se jugará en San Francisco el próximo domingo a las 21 horas. La clasificación sudafricana se puede considerar además como una de las sorpresas del torneo tras su mal inicio.

El conjunto africano ha cambiado su imagen respecto a sus dos partidos anteriores. En la primera mitad ha presionado arriba con intensidad a la zaga coreana, consciente de la preferencia asiática por iniciar el juego desde el portero, y ha generado peligro sobre todo en las transiciones ofensivas.

Tras el descanso, Corea del Sur ha tratado de corregir el rumbo. La entrada de su estrella Son Heung-min, delantero en Los Ángeles F. C., ha cambiado el foco del ataque asiático y ha permitido a su selección dominar la segunda parte.

Son Heung-Min ante Sudáfrica (REUTERS/Daniel Becerril)
Son Heung-Min ante Sudáfrica (REUTERS/Daniel Becerril)

En el minuto 56, Son ha conducido por el centro y ha cedido el balón a Castrop Jens, cuyo remate cruzado se ha marchado sin puntería. El seleccionador coreano ha introducido entonces hasta cuatro cambios tras el intermedio, una decisión tomada debido al mal nivel ofrecido por su equipo en el primer tiempo.

El gol de Maseko decidió un final con presión coreana

La jugada decisiva ha llegado en el 63. Ime Okon ha lanzado un contragolpe por la izquierda, ha encontrado dentro del área a Maseko y el delantero ha definido al primer palo para firmar el 1-0 que ha desatado la celebración sudafricana.

Thapelo Maseko celebra su gol ante Corea del Sur (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Thapelo Maseko celebra su gol ante Corea del Sur (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A partir de ahí, Corea del Sur ha empujado con velocidad y combinaciones más agresivas. El cierre ha sido de máxima tensión, ya que en el tiempo de descuento Jin Seob Park ha rematado a portería y ha estado cerca del empate, pero el guardameta Ronwen Williams ha atrapado el balón.

La clasificación final del grupo A ha quedado encabezada por México con nueve puntos después de vencer 0-3 a República Checa. Sudáfrica ha terminado segunda con una victoria, un empate y una derrota y República Checa eliminada, mientras Corea del Sur ha quedado tercera a un punto de los africanos y a la espera de otros resultados para saber si pasa a dieciseisavos como una de las mejores terceras.

Temas Relacionados

Selección Sudáfrica Mundial 2026Selección Corea del Sur Mundial 2026Mundial 2026España-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

La selección de Javier Aguirre cerró la fase de grupos con nueve puntos, sin recibir goles y con una actuación decisiva de Chávez, Quiñones y Fidalgo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo

El equipo africano aseguró el pase a octavos tras resolver el partido en los minutos finales, aunque el resultado del otro encuentro del grupo impidió el primer puesto

Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo

Brasil avanza a dieciseisavos como líder de grupo y Neymar vuelve casi tres años después: los goles de la victoria ante Escocia, en vídeo

Vinícius marcó dos goles y Matheus Cunha selló el triunfo en un partido que también significó la clasificación brasileña como cabeza de serie

Brasil avanza a dieciseisavos como líder de grupo y Neymar vuelve casi tres años después: los goles de la victoria ante Escocia, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

La tercera jornada continúa con seis nuevos encuentros: en el Grupo E, Ecuador enfrentará a Alemania y Curazao a Costa de Marfil; en el Grupo F, Túnez jugará contra Países Bajos y Japón ante Suecia; en el Grupo D, Paraguay contra Australia y Turquía ante Estados Unidos

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Bosnia elimina a Catar y conserva sus posibilidades de seguir en el Mundial 2026: los goles y el resumen de la victoria por 3-1, en vídeo

El equipo balcánico logró su primer triunfo en el torneo y continúa en la lucha por la clasificación

Bosnia elimina a Catar y conserva sus posibilidades de seguir en el Mundial 2026: los goles y el resumen de la victoria por 3-1, en vídeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

Qué hay de delictivo en el caso Zapatero-Bolivia: la UDEF cree que los 200.000 euros que recibió el expresidente pudieron pagar algo más que una consultoría

Quién es quién en la investigación de los 200.000 euros que Zapatero supuestamente cobró por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el robo de cobre: segunda incidencia consecutiva en la línea en menos de 24 horas

Zapatero se plantea emprender acciones legales tras la difusión íntegra de sus agendas de 2024 y 2025 y mensajes privados con su secretaria

ECONOMÍA

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

Indemnizan a un empleado con 21.114 euros al ser despedido tras fichar por una compañera de trabajo

La Justicia declara improcedente el cese de un trabajador despedido en Galicia por ver un partido de fútbol durante su jornada laboral

Los empleados públicos de Moncloa, Presidencia y Justicia piden al Gobierno no quedarse fuera de la reducción de jornada laboral

Una cabaña prefabricada pero de lujo: 20 metros cuadrados que desafían al turismo de masas

DEPORTES

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo

Brasil avanza a dieciseisavos como líder de grupo y Neymar vuelve casi tres años después: los goles de la victoria ante Escocia, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Bosnia elimina a Catar y conserva sus posibilidades de seguir en el Mundial 2026: los goles y el resumen de la victoria por 3-1, en vídeo