Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

Mundial 2026 - Sudáfrica 1 - Corea 0 - ES

Sudáfrica se ha clasificado para los dieciseisavos del Mundial 2026 tras ganar a Corea del Sur por 1-0 y superar por primera vez en su historia la fase de grupos, un resultado que además le ha asegurado la segunda plaza del grupo A y un cruce con Canadá.

El gol lo ha marcado Thapelo Maseko en el minuto 63, en una acción rematada con la izquierda al primer poste tras una llegada por la banda izquierda de Ime Okon. La victoria ha dejado a la selección africana con cuatro puntos, uno más que Corea del Sur y tres por encima de República Checa.

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Sudáfrica estaba obligada a ganar para avanzar y ha asumido el control del balón desde el arranque. El equipo ha buscado el desequilibrio con disparos de media distancia de Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis, mientras los surcoreanos han respondido al contragolpe.

Mbatha y Makgopa, cerca de abrir el marcador

La ocasión más clara del primer tiempo ha llegado en el minuto 30. Thalente Mbatha ha soltado un potente disparo que Kim Seunggyu no ha blocado, Evidence Makgopa ha recogido el rechace sin marca, pero su remate ha terminado en el pecho del portero.

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Evidence Makgopa falló una ocasión clara en el primer tiempo (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El cruce de la siguiente ronda ya ha quedado definido: Canadá-Sudáfrica se jugará en San Francisco el próximo domingo a las 21 horas. La clasificación sudafricana se puede considerar además como una de las sorpresas del torneo tras su mal inicio.

El conjunto africano ha cambiado su imagen respecto a sus dos partidos anteriores. En la primera mitad ha presionado arriba con intensidad a la zaga coreana, consciente de la preferencia asiática por iniciar el juego desde el portero, y ha generado peligro sobre todo en las transiciones ofensivas.

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Tras el descanso, Corea del Sur ha tratado de corregir el rumbo. La entrada de su estrella Son Heung-min, delantero en Los Ángeles F. C., ha cambiado el foco del ataque asiático y ha permitido a su selección dominar la segunda parte.

Son Heung-Min ante Sudáfrica (REUTERS/Daniel Becerril)

En el minuto 56, Son ha conducido por el centro y ha cedido el balón a Castrop Jens, cuyo remate cruzado se ha marchado sin puntería. El seleccionador coreano ha introducido entonces hasta cuatro cambios tras el intermedio, una decisión tomada debido al mal nivel ofrecido por su equipo en el primer tiempo.

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El gol de Maseko decidió un final con presión coreana

La jugada decisiva ha llegado en el 63. Ime Okon ha lanzado un contragolpe por la izquierda, ha encontrado dentro del área a Maseko y el delantero ha definido al primer palo para firmar el 1-0 que ha desatado la celebración sudafricana.

Thapelo Maseko celebra su gol ante Corea del Sur (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A partir de ahí, Corea del Sur ha empujado con velocidad y combinaciones más agresivas. El cierre ha sido de máxima tensión, ya que en el tiempo de descuento Jin Seob Park ha rematado a portería y ha estado cerca del empate, pero el guardameta Ronwen Williams ha atrapado el balón.

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La clasificación final del grupo A ha quedado encabezada por México con nueve puntos después de vencer 0-3 a República Checa. Sudáfrica ha terminado segunda con una victoria, un empate y una derrota y República Checa eliminada, mientras Corea del Sur ha quedado tercera a un punto de los africanos y a la espera de otros resultados para saber si pasa a dieciseisavos como una de las mejores terceras.