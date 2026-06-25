Alemania cancela el proyecto de construir seis fragatas F126 por los retrasos y aumentos de costes y apuesta por otras embarcaciones

La fragata F126, el proyecto naval cancelado en Alemania (Bundeswehr)

El Ministerio Defensa de Alemania ha decidido cancelar la construcción de seis fragatas F126 por importantes retrasos, el aumento de los costes y los riesgos adicionales que supondría realizar un cambio de contratista en pleno desarrollo del proyecto. La decisión afecta a un contrato que estaba valorado inicialmente en 10.000 millones de euros y que contemplaba la entrega del primer buque para 2028, así como la finalización de toda la serie para el año 2033.

El proyecto, iniciado en 2020, tenía como objetivo renovar la capacidad de guerra antisubmarina de la Marina alemana, como parte de los compromisos adquiridos por el país con la OTAN y de las crecientes exigencias de seguridad en el ámbito europeo. Tras cancelar el proyecto, han buscado alternativa y ya han encontrado un ganador. Defensa ha señalado su intención de adquirir ocho fragatas MEKO A-200 DEU.

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Un proyecto frustrado por retrasos y sobrecostes

La empresa Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), adjudicataria original del contrato, no logró cumplir ni los plazos ni el presupuesto pactados para las fragatas F126. La compañía comunicó oficialmente al Gobierno alemán que no podría entregar los buques dentro de los términos acordados y tampoco mantener la retribución establecida en el contrato inicial.

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa evaluó la posibilidad de transferir el proyecto a Naval Vessels Lürssen (NVL), lo que habría elevado el coste total a 15.200 millones de euros. Además, todas las tareas ya realizadas por DSNS y los contratos complementarios elevarían el gasto total por encima de los 18.000 millones de euros. Desde el Ministerio señalan que un eventual cambio de contratista obligaría a Alemania a renunciar contractualmente a posibles reclamaciones por daños y perjuicios, algo que consideran incompatible con una gestión responsable del dinero público. El importe de las reclamaciones se encuentra actualmente bajo revisión judicial.

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Ocho fragatas MEKO A-200 como nueva estrategia

Como alternativa, el Ministerio de Defensa, en coordinación con el Inspector de la Marina, presentará al Comité de Presupuestos la propuesta de adquirir ocho fragatas MEKO A-200 DEU. Este modelo, según indican, permitirá cumplir el núcleo de la misión antisubmarina de la flota y facilitará un sistema más eficiente en cuanto a operación, mantenimiento y formación, gracias a la homogeneidad de la serie.

El precio de adquisición de las primeras cuatro unidades se sitúa en 6.300 millones de euros, a falta de la aprobación parlamentaria, con una opción para comprar otras cuatro hasta finales de 2026 por 5.300 millones de euros. El Ministerio de Defensa aspira a que la compra de las nuevas fragatas se apruebe con rapidez para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la OTAN.

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Esta decisión pone fin a uno de los proyectos navales más ambiciosos y costosos de la última década en Alemania y redefine la estrategia de modernización y capacidades de la Marina alemana para los próximos años. No obstante, también supone un señalamiento y críticas por tiempo y dinero que quizás no sea recuperable, en medio de un contexto de gran exigencia por el desarrollo militar.