Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao y Costa de Marfil se enfrentan este jueves en Filadelfia con el objetivo de avanzar a dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido genera gran expectativa, ya que Ecuador sigue de cerca el resultado mientras disputa su propio duelo decisivo ante Alemania en New Jersey. Ambos encuentros corresponden a la última jornada del grupo E en la primera fase del torneo, y el desenlace definirá el futuro de las tres selecciones en la competencia.
Costa de Marfil, dirigida por Yan Diomande, parte como favorita y ocupa el segundo lugar en la tabla, tras sumar 3 puntos gracias a su victoria por 1-0 sobre Ecuador en la primera fecha. Curazao, que participa por primera vez en un Mundial bajo la dirección técnica de Dick Advocaat, suma un punto, obtenido también ante la selección ecuatoriana. Con poco más de 150.000 habitantes, Curazao es el país menos poblado en jugar un Mundial y afronta este reto como un sueño, a pesar de su duro debut en el torneo, donde cayó 7-1 frente a Alemania, selección que ya aseguró el primer puesto del grupo.
Este duelo se podrá ver a partir de las 22:00 horas en España; a las 17:00 horas del miércoles en Argentina, Uruguay y Paraguay; a las 16:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 15:00 horas del mismo jueves 25 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
Retransmisión: Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).
Eloy Room, el héroe de Curazao
¿Qué es una noche soñada? Habría que preguntarle al arquero de Curazao, Eloy Room, que brilló en el Kansas City Stadium con un total de 15 atajadas en el 0-0 contra Ecuador por la segunda fecha del Grupo E y estuvo a punto de igualar el récord máximo en Mundiales, que le pertenece a Tim Howard con 16 en la caída de Estados Unidos por 2-1 ante Bélgica el 1 de julio de 2014 en la edición organizada por Brasil. Los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece quedaron obligados a ganarle a Alemania en la última jornada.
La trágica historia de un jugador de Costa de Marfil
Yan Diomande publicó una carta abierta dirigida a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años en una fiesta. Tras el debut de Costa de Marfil en la Copa del Mundo 2026, el extremo del RB Leipzig, de 19 años, la escribió porque, según sus propias palabras, no puede hablar del tema y quiere que el mundo entero sepa el nombre de su hermana.
La primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa a paso firme y esta vez lo focos no apuntaron adentro del campo sino afuera, en el vestuario de la selección de Costa de Marfil tras la victoria 1-0 frente a Ecuador. Allí, el joven futbolista de RB Leipzig, Yan Diomandé, protagonizó un episodio que trascendió el resultado y puso en primer plano el peso de las obligaciones mediáticas en el fútbol de élite. “¡Ya he hablado diez veces, no es mi trabajo hablar!”, exclamó el jugador ante los periodistas, en una escena replicada a través de las redes sociales.
Los antecedentes de Costa de Marfil
La Selección de Costa de Marfil no pudo celebrar en Toronto, en la segunda fecha del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA, porque Alemania se quedó con el triunfo en los últimos minutos por marcador de 2-1, clasificó a los diecisesavos de final y dejó a los africanos haciendo cuentas.
Un duelo decisivo para Curazao
Costa de Marfil afronta una oportunidad histórica ante Curazao de avanzar por primera vez a las rondas de eliminación de la Copa del Mundo. Tras debutar con victoria ante Ecuador, los Elefantes compitieron y plantaron cara a la Selección de Alemania, pero a pesar de ello se llevaron una derrota por 2-1, haciendo insuficiente el gol inicial de Franck Kessié.
La historia de Curazao, el país más pequeño en clasificarse para el Mundial
El fútbol de la Concacaf vivió una jornada sin precedentes este 18 de noviembre, cuando Curazao logró un empate sin goles ante Jamaica y certificó su histórica clasificación para el Mundial de 2026. Este suceso adquirió todavía mayor relevancia por los movimientos que se produjeron al mismo tiempo en la tabla de clasificación: selecciones de gran tradición como Costa Rica y Honduras quedaron al margen de la cita mundialista, al tiempo que Haití, ausente desde su participación en Alemania 1974, consiguió asegurar su regreso. Panamá también logró su ansiada clasificación. Sin embargo, lo distintivo de la plaza de Curazao son las características del país.
La agenda con todos los partidos del Mundial de este jueves
El Mundial 2026 sigue su camino y este jueves 25 de junio se disputarán hasta seis partidos que permitirán cerrar los Grupos D, E y F. Los horarios de cada uno de ellos se unifican, por lo que los partidos del mismo grupo se disputarán de manera simultánea.
¡¡¡¡Buenos días!!!! Un día más vamos con la actualidad deportiva y con un gran partido en la jornada de este jueves del Mundial 2026: Curazao y Costa de Marfil. Un duelo decisivo para ambos combinados, ya que los marfileños cuentan con tres puntos, lo que les deja casi clasificados a excepción de que Ecuador dé la sorpresa. Sin embargo, los curazoleños sí necesitan la victoria si quieren seguir avanzando en la aventura mundialista.