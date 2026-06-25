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El límite para informar a Hacienda sobre las ventas realizadas en Vinted o Wallapop aumenta a 3.000 euros al año

La propuesta de la Comisión Europea afecta a la información fiscal de las plataformas, pero no modifica los casos en los que los vendedores están obligados a tributar

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Persona sentada en una mesa de madera, sosteniendo un teléfono con pantalla en blanco junto a una laptop abierta que muestra un sitio de e-commerce de celulares. Fondo borroso.
Una persona consulta una web de ventas de segunda mano en internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que venden artículos de segunda mano en plataformas como Vinted o Wallapop podrían ver elevado a 3.000 euros el límite con el que estas empresas deben informar a Hacienda sobre sus operaciones.

Actualmente, las plataformas están obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria las ventas de sus usuarios cuando superan los 2.000 euros anuales o las 30 transacciones. Esto no implica que el vendedor tenga que tributar automáticamente, ya que los particulares deben declarar sus operaciones siempre que exista una ganancia, es decir, cuando vendan un artículo por un precio superior al de compra.

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La Comisión Europea ha planteado este miércoles elevar ese umbral 1.000 euros por encima del actual a través de la revisión de la Directiva de Cooperación Administrativa (DAC), que regula el intercambio de información fiscal entre plataformas digitales y autoridades tributarias.

Según ha indicado Bruselas, esta medida beneficiará tanto a los vendedores particulares como a las plataformas y a las autoridades fiscales de los distintos países, que verán reducida su carga tributaria.

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La propuesta se presentará ahora al Parlamento Europeo para su consulta y al Consejo para su aprobación.

Obligación de informar a Hacienda desde 2024

Las plataformas de compraventa de productos de segunda mano como Vinted o Wallapop están obligadas a remitir información sobre los ingresos obtenidos por sus usuarios en ventas a partir de 2.000 euros desde 2024, para que esta actividad se vea reflejada en el borrador que prepara la Agencia Tributaria para cada persona.

Esta obligación se estableció a raíz de la Directiva 2021/514 de la UE, conocida como DAC7, que fue aprobada en 2021 y entró en vigor en 2023.

Antes de esta norma de la UE, solo era obligatorio declarar las ganancias patrimoniales obtenidas a partir de la venta de un artículo de segunda mano en una de estas plataformas, sin tener en cuenta el número de ventas o el dinero obtenido a raíz de ellas.

Wallapop estimó en 2024 que la mayoría de los más de sus 19 millones de usuarios no debía tributar por sus ventas, mientras que menos de un 1% de los vendedores sería susceptible de alcanzar los límites de DAC7 en un año tipo.

Por su parte, un informe del banco BBVA señaló que en la mayoría de los casos el precio al que los particulares venden los artículos de segunda mano es inferior al de compra, por lo que no se obtienen beneficios.

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Cómo se tributan las ganancias obtenidas en Vinted o Wallapop

Para entender cómo se tributan las ventas de segunda mano en estas plataformas, como Vinted o Wallapop, hay que distinguir entre dos tipos de vendedores: particulares y profesionales.

Los vendedores profesionales deben tributar en las mismas condiciones que cualquier otro negocio, emitiendo una factura con IVA para cada artículo al comprador, e incluyendo dichos ingresos en su declaración de la renta.

Los particulares solo deben tributar por el IRPF, como se ha mencionado, aquellas ventas que suponen una ganancia patrimonial.

Según una guía elaborada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y Wallapop en 2024, en estos casos el vendedor deberá incluir en su declaración de la renta esta información en el apartado “Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales”, a partir de la casilla 1624 de la declaración. El contribuyente deberá pagar entre el 19% y el 23% en función del beneficio obtenido y de manera gradual.

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