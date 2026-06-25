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El único escenario en el que la selección española quedaría eliminada del Mundial 2026

La Roja afronta el último duelo de la fase de grupos ante Uruguay con la necesidad de sumar los tres puntos

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Los jugadores de la selección española durante el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Los jugadores de la selección española durante el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

A España solo le queda un partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El duelo ante Uruguay, será decisivo para ambos combinados. Los charrúa necesitan la victoria si quieren seguir avanzando en la cita mundialista. Mientras que España necesita sumar los tres puntos para sellar su pase a la siguiente ronda como primera de grupo y no tener que depender del resultado del partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí. De todas las combinaciones posibles, solo una podría dejar a los de Luis de la Fuente fuera del Mundial. Aunque resulta poco probable que ocurra, está ahí.

La selección española no empezó de la mejor manera su aventura en la cita mundialista. El duelo ante Cabo Verde dejó entrever todas las costuras españolas. Sus dificultades para mover el balón, para inventar y crear. Unas cuestiones que solo significaron una cosa: su dependencia a Nico Williams y, especialmente, a Lamine Yamal. El segundo duelo, esta vez ante Arabia, dejó en un espejismo el primero. Luis de la Fuente introdujo varios cambios en el once titular. Diana. Los cambios tuvieron su efecto inmediato. La banda derecha, esta vez liderada por Pedro Porro y Lamine fue todo lo que España necesitaba para desatascarse y dejar esos problemas iniciales atrás, en el duelo ante Cabo Verde.

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Oyarzabal también recuperó sensaciones tras un primer encuentro muy cuestionado por su falta de acción durante los primeros 30 minutos. Baena y Dani Olmo, las otras dos novedades se hicieron cargo de su misión. Entendieron lo que se necesitaba de ellos y lo ejecutaron. Con cuatro puntos en la tabla, España se encuentra líder, pero ni tiene asegurado el pase a la siguiente ronda y mucho menos pasar como primera de grupo. Ahora necesitan ganar el último duelo de la fase de grupos para poder pasar como primera de grupo a la siguiente ronda. ¿El problema? Uruguay también necesita la victoria.

El jugador de la selección española Lamine Yamal (REUTERS/Claudia Greco)
El jugador de la selección española Lamine Yamal (REUTERS/Claudia Greco)

Los charrúa no han sido capaces de pasar del empate en ninguno de los partidos que han disputado hasta el momento. Por ello, ahora necesitan sumar los tres puntos ante España si no quieren meterse en un gran apuro que podría costarles hasta la eliminación del torneo. Los de Bielsa no viven sus mejores días. Los duelos ante Arabia y ante Cabo Verde dejaron muy en entredicho su actuación. Solo pudieron mostrar una imagen similar a la de sus mejores días, aquellos en los que el ataque corría a cargo de Luis Suárez, durante la segunda parte del partido ante los saudíes. El resto han sido más dudas y preocupaciones que celebraciones.

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Ante España vivirán un duelo a muerte. El problema es que La Roja también necesita una victoria. Un partido por el todo para terminar la fase de grupos y dibujar la clasificación del grupo H. A pesar de que ya cuentan con cuatro puntos, Luis de la Fuente y los suyos tienen que sumar los tres puntos, ya que existe un escenario que podría dejarlos fuera del torneo.

El escenario que podría dejar a España fuera del Mundial

La selección española llega a la última fecha del Grupo H con buenas perspectivas, pero su clasificación no está garantizada. El equipo todavía podría quedar eliminado si pierde contra Uruguay y Cabo Verde consigue una victoria en su partido. Esta combinación de resultados desplazaría a España al tercer puesto de la tabla, una posición que no asegura el avance directo en el Mundial.

Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudita 0 - ES

El torneo, con un formato de 48 equipos, permite avanzar a los dos primeros de cada grupo y también a las ocho mejores selecciones que terminen en el tercer lugar. Si España termina con cuatro puntos en esa posición, su futuro dependería de los resultados y las diferencias de gol en el resto de los grupos. Sería necesario comparar su desempeño con el de otras selecciones que también sumen cuatro puntos o más en el tercer puesto. De este modo, la continuidad de España en el campeonato quedaría supeditada a una serie de factores externos, por lo que la clasificación a los dieciseisavos no estaría asegurada únicamente con sus propios resultados en la fase inicial, manteniendo la incertidumbre hasta el final de la jornada.

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