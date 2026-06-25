El truco de la marca peruana que quiere ‘gourmetizar’ el pollo frito: “La clave para un resultado jugoso y con sabor es dejar la carne en una salmuera más de 24 horas”

El pollo frito de YOPO (Cedida)

El pollo es, actualmente, la proteína por excelencia en todo el mundo, una tendencia impulsada por la percepción de que se trata de una alternativa más saludable y también accesible para el consumidor. Quizá por eso, cada vez vemos más propuestas centradas por completo en esta carne magra, tanto en los formatos de fast food como en las propuestas gourmetizadas.

El sector del pollo frito ha sido, sin duda, uno de los grandes beneficiados de los últimos años dentro del fast food. Solo en 2024, las cadenas especializadas en esta categoría registraron un crecimiento del 4,3% en tráfico, superando ampliamente a las de comida rápida general (1,3%) y a las de fast casual (2,4%), según datos de The Food Institute.

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España ya contaba con referencias de este formato, con propuestas de comida rápida como KFC o Popeyes. Ahora, un nuevo actor quiere destacar con una propuesta similar, aunque 'gourmetizada’. Se llama YOPO y llega desde Perú, convencido de poder hacerse un hueco en la industria española apostándolo todo a un único producto.

Fundada en Lima hace ya seis años, la compañía aterriza en Madrid tras consolidar un modelo que actualmente suma siete restaurantes y dos dark kitchens operativas en su país de origen. Su desembarco en España ha comenzado en forma de delivery, y cuentan con un plan de crecimiento progresivo dentro de la capital que quiere terminar con una ristra de locales físicos.

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Uno de los espacios de Yopo en Lima, Perú (YOPO)

“En España tenemos como objetivo abrir quince restaurantes en los próximos cinco años”, asegura Nicolás Mulder, copropietario de la compañía, a Infobae. De momento, durante el primer año, la compañía operará mediante tres dark kitchens, la primera de ellas operando dentro de los límites de la M-30.

La propuesta de YOPO gira alrededor de una carta especializada en ‘chicken tenders’, solomillos de pollo fresco empanados al momento. La oferta se presenta en distintos formatos, desde tenders hasta ensaladas y wraps XXL de aproximadamente 500 gramos. “El solomillo es la parte interna de la pechuga; es la parte más tierna del pollo. Por eso tiene un sabor tan jugosito y suave, sin ser grasoso”.

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El truco para un pollo frito sabroso sin grandes líos

Preguntamos a Nico cuál es el secreto para cocinar un pollo frito tan básico pero, a la vez, tan jugoso y con sabor. “Nosotros lo pasamos por un marinado que dura entre 24 y 48 horas como máximo. El marinado es una salmuera que hacemos nosotros para darle un poquito de sabor y salar el pollo desde dentro”. La composición de esta salmuera, dice el empresario, “no tiene mucha ciencia; es agua, sal, un poquito de azúcar para realzar el sabor”.

La sal de este macerado es importante porque ayuda a desnaturalizar las proteínas de la carne, lo que significa que las fibras musculares se aflojan y luego son capaces de absorber la sal y otros sabores. En el caso de una salmuera húmeda, la carne también integra algo de la propia solución, haciéndola más jugosa. La otra gran clave es, cómo no, el rebozado. “Nosotros lo pasamos por un doble empanizado. Básicamente, harina, pan y una mezcla de especies secreta para darle un sabor único nuestro. Y se tira a la freidora al momento”.

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