Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Este 25 de junio la Copa del Mundo dará por finalizados los Grupos D, E y F (Composición Infobae)

El Mundial 2026 sigue su camino y este jueves 25 de junio se disputarán hasta seis partidos que permitirán cerrar los Grupos D, E y F. Los horarios de cada uno de ellos se unifican, por lo que los partidos del mismo grupo se disputarán de manera simultánea.

El primero en conocer su desenlace será el Grupo E, que en su tercera jornada enfrentará a Ecuador y Alemania, y a Curazao y Costa de Marfil. “Die Mannschaft” ya está clasificada matemáticamente como primera pero enfrentará ante una selección ecuatoriana que aún no conoce la victoria, en parte debido a la gran actuación del portero de Curazao que, con 15 paradas, mantuvo el empate a cero en la segunda fecha.

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Por su parte, la selección caribeña también saldrá en busca de los tres puntos para tratar de llegar al menos como uno de los mejores terceros o incluso pasar como segunda. Sin embargo, delante estará una combativa Costa de Marfil que intentará certificar la segunda posición tras haber caído en la segunda mitad ante Alemania con doblete de Undav.

El siguiente turno es el del Grupo F en el que no hay posiciones definidas aún y hay tres selecciones con posibilidades de pasar como líderes de grupo. Japón parte con cuatro puntos tras sus buenos partidos empatando ante Países Bajos y venciendo con comodidad a Túnez por 0-4. Ante ellos estará Suecia, que si bien goleó a Túnez por 5-1, en la segunda jornada recibió el mismo resultado en contra por parte de los neerlandeses.

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Países Bajos sobre el papel debería asegurar el primer puesto, pues cuenta con 4 puntos y se enfrenta a una selección tunecina ya desahuciada, pero que buscará tirar de orgullo para irse con buen sabor de boca de esta Copa del Mundo y complicarle las opciones a los europeos.

El último grupo del día en cerrarse será el D. Paraguay y Australia se enfrentan en busca del segundo puesto y de la plaza de mejor tercero. Ambos parten con 3 puntos tras sendas victorias ante Turquía y derrotas ante Estados Unidos. Por su parte, los anfitriones ya tienen certificado el liderato y buscarán el pleno ante una decepcionante Turquía que ya está eliminada tras su derrota ante el combinado de Gustavo Alfaro.

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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 20 de junio

Ecuador - Alemania

Este partido tendrá lugar en el MetLife Stadium, perteneciente a East Rutherford, Estados Unidos. Grupo E.

La hora de juego: a las 22:00 horas del jueves 20 en España; a las 17:00 horas del miércoles en Argentina, Uruguay y Paraguay; a las 16:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 15:00 horas del mismo jueves 25 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Curazao - Costa de Marfil

Este partido del Grupo E se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

La hora de juego: a las 22:00 horas del jueves 20 en España; a las 17:00 horas del miércoles en Argentina, Uruguay y Paraguay; a las 16:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 15:00 horas del mismo jueves 25 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Túnez - Países Bajos

El partido se disputará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Grupo F.

La hora de juego: a las 01:00 horas ya del viernes en España; a las 20:00 horas del jueves en Argentina, Uruguay y Paraguay; 19:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 18:00 horas del mismo jueves 25 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 17:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Japón - Suecia

El encuentro del Grupo F se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

La hora de juego: a las 01:00 horas ya del viernes en España; a las 20:00 horas del jueves en Argentina, Uruguay y Paraguay; 19:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 18:00 horas del mismo jueves 25 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 17:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Paraguay - Australia

Este partido del Grupo D se disputará en el Levi’s Stadium, Santa Clara, Estados Unidos.

La hora de juego: a las 4:00 horas del viernes en España; a las 23:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 22:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 21:00 horas del jueves en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 20:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Turquía - Estados Unidos

Este partido tendrá lugar en el SoFi Stadium, en Inglewood, Estados Unidos. Grupo D.

La hora de juego: a las 4:00 horas del viernes en España; a las 23:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 22:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 21:00 horas del jueves en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 20:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Ecuador - Alemania

Deniz Undav marca el gol de la victoria alemana (REUTERS/Thomas Mukoya)

Transmisión: TVE y DAZN (España), Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7) y Estados Unidos (FS1 y Telemundo).

Curazao - Costa de Marfil

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador contra Curazao - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EE. UU. - 20 de junio de 2026. Eloy Room, de Curazao, en acción mientras detiene un disparo de Enner Valencia, de Ecuador. REUTERS/Hannah Mckay

Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Túnez - Países Bajos

Van Dijk disputa un balón con Gyokeres (REUTERS/Pedro Nunes)

Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Japón - Suecia

Yuito Suzuki en acción con Mohamed Amine Ben Hamida (REUTERS/Daniel Becerril)

Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Paraguay - Australia

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Paraguay - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 19 de junio de 2026. Matías Galarza, de Paraguay, anota el gol. REUTERS/Eloisa Lopez

Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Turquía - Estados Unidos

Folarin Balogun dispara a puerta (IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig)

Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

México - Sudáfrica: 2-0

Corea del Sur - República Checa: 2-1

República Checa - Sudáfrica: 1-1

México - Corea del Sur: 1-0

Grupo B

Canadá - Bosnia y Herzegovina: 1-1

Catar - Suiza: 1-1

Suiza - Bosnia y Herzegovina: 4-1

Canadá - Catar: 6-0

Suiza - Canadá: 2-1

Bosnia y Herzegovina - Catar: 3-1

Grupo C

Brasil - Marruecos: 1-1

Haití - Escocia: 0-1

Escocia - Marruecos: 0-1

Brasil - Haití: 3-0

Grupo D

Estados Unidos - Paraguay: 4-1

Australia - Turquía: 2-0

Estados Unidos - Australia: 2-0

Turquía -Paraguay: 0-1

Grupo E

Alemania - Curazao: 7-1

Costa de Marfil - Ecuador: 1-0

Alemania - Costa de Marfil: 2-1

Ecuador - Curazao: 0-0

Grupo F

Países Bajos - Japón: 2-2

Suecia - Túnez: 5-1

Países Bajos - Suecia: 5-1

Túnez - Japón: 0-4

Grupo G

Bélgica -Egipto: 1-1

Irán - Nueva Zelanda: 2-2

Bélgica - Irán: 0-0

Nueva Zelanda - Egipto: 1-3

Grupo H

España - Cabo Verde: 0-0

Arabia Saudí - Uruguay: 1-1

España - Arabia Saudí: 4-0

Uruguay - Cabo Verde: 2-2

Grupo I

Francia - Senegal: 3-1

Irak - Noruega: 1-4

Francia - Irak: 3-0

Noruega - Senegal: 3-2

Grupo J

Argentina - Argelia: 3-0

Austria - Jordania: 3-1

Argentina - Austria: 2-0

Jordania - Argelia: 1-2

Grupo K

Portugal - RD Congo: 1-1

Uzbekistán - Colombia: 1-3

Portugal - Uzbekistán: 5-0

Colombia - RD Congo: 1-0

Grupo L

Inglaterra - Croacia: 4-2

Ghana - Panamá: 1-0

Inglaterra - Ghana: 0-0

Panamá - Croacia: 0-1