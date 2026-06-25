El truco del aire acondicionado del coche con el que evitarás malos olores y ahorrarás en reparaciones este verano (Montaje Infobae)

“Hay un truco para el aire acondicionado del coche que te hará ahorrar dinero y respirar mucho más limpio”, promete Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @juanjoseebenezer, donde cuenta con casi 365.000 seguidores.

Porque, según dice, “casi todo el mundo lo hace mal”, provoca malos olores y podría acabar forzando un desembolso para solucionar un problema que en realidad podría haberse evitado perfectamente solo con hacer de este “truco” una costumbre.

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Un truco de un paso para evitar malos olores

De acuerdo con Juan José, eso en lo que tanta gente se equivoca es en “parar el coche, como hace la mayoría, con el aire acondicionado puesto”: “El aire acondicionado del coche, como cualquier otro, genera agua, que se condensa con el frío del evaporador de dentro”. El problema de esto es que puede provocar malos olores al no secar del todo: el frío del evaporador hace que se produzca mucha escarcha que, al derretirse, se convierte en agua estancada dentro del aparato. Ese agua estancada provocará, con toda probabilidad, un olor desagradable en el vehículo.

Apagar el compresor del aire acondicionado unos minutos antes de detener el vehículo evitará que se generen malos olores (Pexels)

De acuerdo con el mecánico, “todo eso te lo evitas si antes de apagar el coche -no te digo que apagues el aire acondicionado entero - solamente apagas el botón de AC del compresor durante unos segunditos antes de parar el coche, y que el ventilador siga funcionando para secar el evaporador, que está dentro. Y después ya paras el coche tranquilamente”. Al apagar el aire acondicionado antes de parar el coche, empezará a entrar aire caliente (de fuera) al sistema del evaporador, derritiendo la escarcha y secando la humedad.

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Juan José asegura que con esto se conseguirán “tres cosas”: “Uno, conservar mejor el aire acondicionado del coche - el sistema - porque evitas las sobrepresiones y el sistema se enfría antes de pararlo”. También se evita con esto “crear bacterias dentro del circuito” y gastarse “dinero en reparar el aire y en tener que comprar bactericidas para quitarle el mal olor ese a pies asquerosos que se queda cuando pones el aire acondicionado y lo paras con el aire puesto”. Que no es poco.

Queda claro, entonces: un mal olor que emana de entre las rendijas del aire acondicionado del coche no será, en la mayoría de los casos, ningún animalillo mal aventurado que, en su exploración por debajo del capó, haya acabado atascado y putrefacto. Será un poco de moho por la agüilla estancada que no estaría ahí si uno acostumbrase a apagar el evaporador del sistema antes que el coche.

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Al final, todo lo que uno pueda hacer para evitarse la visita al taller y el desembolso consecuente por poco más que un mal olor desagradable será agradecido. Si el problema ya está ahí y uno se sabe resolutivo, tampoco es necesario un taller: podrá solucionarse, en la mayoría de los casos, con cambiar el filtro, desinfectar los conductos y el evaporador con un spray o una espuma antibacteriana y asegurarse de que quede bien seco antes de cerrarlo todo de nuevo.