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Brasil avanza a dieciseisavos como líder de grupo y Neymar vuelve casi tres años después: los goles de la victoria ante Escocia, en vídeo

Vinícius marcó dos goles y Matheus Cunha selló el triunfo en un partido que también significó la clasificación brasileña como cabeza de serie

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Mundial 2026 - Escocia 0 - Brasil 3 - ES

Brasil ha sellado el liderato del Grupo C con una victoria por 0-3 ante Escocia y ha recuperado a Neymar, que ha vuelto a jugar con la selección casi tres años después, una doble noticia que despeja el camino de la pentacampeona hacia los dieciseisavos de final del próximo lunes en Houston.

La selección brasileña ha cerrado la fase de grupos con 7 puntos, los mismos que Marruecos, pero con mejor diferencia de goles. El equipo de Carlo Ancelotti se medirá en la siguiente ronda al segundo del Grupo F, previsiblemente el ganador del partido entre Japón y Suecia que se juega este jueves en Dallas.

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Brasil ha firmado así su duodécimo primer puesto consecutivo en una fase de grupos, aunque sus tres partidos en esta edición no han destacado por el brillo del juego. Ante Escocia le ha bastado con esperar los errores de un rival que quiso salir con el balón y exhibió pronto las limitaciones que le han definido en el torneo.

Errores defensivos y doblete de Vinicius

El primer gol ha llegado a los siete minutos, cuando Rayan, titular por la lesión de Raphinha, ha presionado un mal pase de Scott McKenna dentro del área. El rechace ha caído en Vinícius Junior, que ha marcado el primero de la noche.

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Vinícius celebra uno de sus goles ante Escocia (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Vinícius celebra uno de sus goles ante Escocia (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Ese tanto ha coincidido con el gol de Haití frente a Marruecos, un resultado que ha disparado el entusiasmo de la grada brasileña. Casi un cuarto de hora después, Jack Hendry ha cometido otro error grave siendo el último defensa y ha permitido un segundo gol de Vinícius que el árbitro ha anulado tras revisar en el VAR una falta ligera del delantero, ante las protestas de Carlo Ancelotti.

La selección brasileña ha seguido resguardada después de esos dos avisos, sin sufrir atrás y generando peligro cada vez que ha enlazado pases cerca del área rival. Una jugada ha terminado con la defensa escocesa sacando el balón sobre la línea y la siguiente ha acabado con el segundo tanto legal de Vinícius, que ha rematado al palo largo un centro que ha superado la mala salida del portero.

Vinícius y Neymar celebran la victoria brasileña (REUTERS/Amanda Perobelli)
Vinícius y Neymar celebran la victoria brasileña (REUTERS/Amanda Perobelli)

Con el 0-2, el encuentro ha quedado prácticamente resuelto. Marruecos no lograba ampliar su ventaja ante Haití y el liderato del grupo ya estaba asegurado para una Brasil que ha gestionado el tramo final sin sobresaltos.

Neymar reaparece tras la goleada

Ancelotti ha retirado a Casemiro, que estaba apercibido, y la afición ha empezado a pedir la entrada de Neymar, por primera vez en el banquillo en este Mundial tras la lesión sufrida en mayo. El tercer gol ha llegado después de un pase de Bruno Guimarães dentro del área que ha dejado solo a Matheus Cunha.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil's Matheus Cunha celebrates scoring their third goal REUTERS/Marco Bello
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil's Matheus Cunha celebrates scoring their third goal REUTERS/Marco Bello

Ese 0-3 ha abierto por fin la puerta al regreso del dorsal 10. Neymar no jugaba con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamento cruzado y menisco en un partido de las eliminatorias sudamericanas en Uruguay.

La afición escocesa, habitual foco de animación en cada desplazamiento, se ha sumado a los cánticos de “Neymar, Neymar”. El delantero del Santos ha saltado al campo en el minuto 76 en sustitución de Matheus Cunha.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil's Neymar Jr. celebrates after the match REUTERS/Amanda Perobelli
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil's Neymar Jr. celebrates after the match REUTERS/Amanda Perobelli

El atacante ha regresado con el aval de sus registros históricos con la selección: 79 tantos como máximo goleador de Brasil y 129 participaciones, la segunda cifra más alta del combinado nacional. Ha tenido poco tiempo para intervenir, pero cada contacto con el balón ha activado a la grada. La nota menos favorable para Brasil sigue siendo la ausencia de Raphinha, que no volverá al menos hasta unos octavos de final por la lesión sufrida frente a Haití.

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