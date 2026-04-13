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Receta fácil de pollo karaage, el pollo frito japonés más crujiente y sabroso para disfrutar en casa

Este pollo frito es un clásico de las izakayas o tabernas japonesas, y podemos prepararlo en casa siguiendo un facilísimo paso a paso

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Pollo frito al estilo japonés (Freepik)
Pollo frito al estilo japonés (Freepik)

El pollo es, sin duda, una de las carnes más consumidas en todo el mundo, un ingrediente nutritivo y muy versátil que se utiliza en prácticamente todas las gastronomías del planeta. Alto en proteínas y bajo en grasas, este producto cárnico se puede cocinar de miles de maneras, partiendo de recetas tan sencillas como una simple pechuga a la plancha.

Pero este ingrediente puede convertirse además en una vía perfecta para conocer otras culturas. En Japón, por ejemplo, cuentan con sus propias recetas para disfrutar de esta carne magra, siendo el pollo karaage el ejemplo más conocido fuera de las fronteras niponas.

También llamado Tori no Karaage o simplemente Karaage (から揚げ), se trata de una receta de pollo frito crujiente y sabrosa, una delicia que suele disfrutarse en las clásicas izakayas y en puestos callejeros de las ciudades niponas. Para conseguir un interior muy jugoso, el pollo se suele marinar previamente en una mezcla de salsa de soja, sake, jengibre y ajo. Posteriormente, el pollo marinado se enharina, para después cocinarlo en aceite bien caliente en dos frituras, lo que consigue un resultado muy ligero y una textura crujiente deliciosa.

Una vez listo, podemos disfrutar de este delicioso pollo frito por sí solo, acompañado de unas gotitas de limón por encima o de un poco de mayonesa japonesa, o bien completar la comida con un arroz japonés recién cocido, patatas fritas o unas verduras salteadas con salsa de soja.

Receta de pollo karaage

El pollo karaage consiste en trozos de contramuslo marinados en salsa de soja, jengibre y ajo, rebozados en fécula y harina, y fritos dos veces para conseguir un resultado extra crujiente. Es una técnica nipona sencilla, que consigue un resultado riquísimo, pero requiere cierta atención en el marinado y en la fritura.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 20 minutos (incluye doble fritura y escurrido)

Ingredientes

  • 500 g de contramuslo de pollo deshuesado y sin piel
  • 3 cucharadas de salsa de soja
  • 2 cucharadas de sake (puedes sustituir por vino blanco seco)
  • 1 trozo de jengibre fresco rallado (unos 2 cm)
  • 2 dientes de ajo rallados
  • 1/4 cucharadita de sal
  • Pimienta negra al gusto
  • 3 cucharadas de harina fina de maíz (maicena)
  • 3 cucharadas de harina de trigo
  • 2 cucharadas de agua
  • Aceite de girasol para freír
  • Limón para acompañar
  • Mayonesa japonesa (opcional)
  • Col en juliana fina (opcional para servir)

Cómo hacer pollo karaage, paso a paso

  1. Corta el pollo en trozos de un bocado.
  2. Mezcla en un bol la salsa de soja, sake, jengibre, ajo, sal y pimienta. Añade el pollo y masajea para impregnar bien. Marina 15-30 minutos en nevera.
  3. Mezcla la maicena y la harina de trigo en un bol.
  4. Añade el pollo marinado (sin escurrir demasiado) a la mezcla de harinas y mezcla bien. Agrega las 2 cucharadas de agua y remueve para formar un rebozado pegajoso.
  5. Calienta abundante aceite a 170 ºC. Fríe el pollo en tandas durante 4 minutos (primera fritura). Saca a papel absorbente.
  6. Sube la temperatura del aceite a 190 ºC. Fríe de nuevo 2 minutos hasta que esté dorado y crujiente.
  7. Escurre bien y sirve con col, limón y mayonesa japonesa si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 3-4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 520 kcal
  • Proteínas: 38 g
  • Grasas: 28 g
  • Hidratos: 26 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Mantén el pollo karaage en nevera (en recipiente hermético) hasta 2 días. Para recuperar el crujiente, calienta en horno o airfryer antes de consumir. No se recomienda congelar ya frito.

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