Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el robo de cobre: segunda incidencia consecutiva en la línea en menos de 24 horas

Los trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía están sufriendo este miércoles importantes retrasos debido a un robo de cable de cobre. (Europa Press)

Los trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía están sufriendo este miércoles importantes retrasos debido a un robo de cable de cobre registrado en un tramo ferroviario de Castilla-La Mancha, en concreto entre las localidades de Urda (Toledo) y Malagón (Ciudad Real). El incidente ha obligado a Adif a intervenir de urgencia, movilizando equipos técnicos para intentar restablecer la normalidad lo antes posible.

Así lo ha informado el gestor de la infraestructura a través de sus redes sociales, desde donde ha alertado que este hurto “puede afectar a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía con retrasos”, añadiendo que el “personal de Adif está trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible”.

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Un incidente que no ha sido aislado, sino que llega apenas unas horas después de que la misma red ferroviaria sufriera una avería de gran impacto en Andalucía, lo que ha tensionado aún más la operativa en uno de los corredores de alta velocidad con mayor demanda del país.

Una avería eléctrica obligó el martes a cortar la circulación

Y es que, este martes, la caída de un cable de media tensión sobre la infraestructura ferroviaria a su paso por La Rinconada (Sevilla) obligó a cortar temporalmente la circulación de trenes. Según ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el episodio requirió de una coordinación especialmente compleja entre distintas entidades, una operación que, en palabras del responsable, fue “compleja, no exenta de riesgos”.

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La avería se detectó poco antes de las 20:30 horas, cuando los técnicos de Adif localizaron una incidencia en la infraestructura que afectaba a dos puntos distintos de la red. Uno de los tramos se dirigía hacia Guadajoz, en el término municipal de Carmona, mientras que el otro discurría en dirección a Brenes, también en la provincia sevillana. Al ser un problema en dos ramales de manera simultánea, se agravó el impacto de la avería y provocó una amplia interrupción del servicio ferroviario en el sur peninsular.

Un tren en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, a 31 de agosto de 2025. (Jesús Hellín / Europa Press)

El cable afectado pertenecía a la compañía eléctrica Endesa, y “se fundió, se quemó literalmente y cayó encima de las vías”, según ha detallado Fernández, lo que obligó a suspender el tráfico ferroviario de manera inmediata durante varias horas. La retirada del cable no se completó hasta alrededor de la 1:20 horas de la madrugada, tras la intervención coordinada de equipos técnicos y de emergencia.

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El servicio se reanudó progresivamente durante la madrugada, aunque con trenes reubicados en estaciones intermedias y “zonas de refugio”, tal y como ha especificado el delegado del Gobierno. En este operativo se activaron protocolos de emergencia que incluyeron la intervención de fuerzas de seguridad como la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de la colaboración de servicios de emergencia como Cruz Roja para atender a los pasajeros afectados.

El delegado del Gobierno ha subrayado este miércoles la dificultad del operativo logístico, que obligó a redistribuir trenes en distintas estaciones de Andalucía. “Después de una actividad muy compleja de coordinación y no exenta de riesgos importantes”, según ha explicado, se logró restablecer el tráfico de forma gradual.

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*Noticia elaborada con información de agencias.