Quién es quién en la investigación de los 200.000 euros que Zapatero supuestamente cobró por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

La UDEF apunta que Zapatero medió ante el Gobierno de Bolivia a favor de el conglomerado empresarial Grupo Gloria a cambio de 200.000. (Infobae España)

Un nuevo informe de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional dentro del caso Plus Ultra sostiene que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró entre 2024 y 2025 200.000 euros por influir en favor del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano que tenía problemas con la justicia de Bolivia, cuya filial cementenera SOBOCE (Sociedad Boliviana de Cementos S.A) había sido condenada a pagar 107 millones de dólares a favor de la cementera estatal, FANCESA.

“El objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de este grupo empresarial, en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia”, sostiene el informe, motivo por el que el exlíder del Ejecutivo entre 2004 y 2011 se habría reunido o contactado con altas esferas políticas del país, incluyendo a su presidente, Luis Alberto Arce, los ministros de Economía y Justicia, Marcelo Montenegro y César Adalid, respectivamente, o el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

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Para justificar los cobros, la trama giró en torno a un contrato de asesoría simulado firmado en mayo de 2024 con la sociedad peruana Focus Social Research SAC, que actuó como “pantalla” y abonó tres transferencias por un total de 200.000 euros. Sin embargo, la UDEF sostiene que los servicios prestados por el expresidente “no guardan relación” con la actividad de esa mercantil, dedicada formalmente al marketing. Al margen de esta cifra, el contrato estipulaba que Zapatero percibiría además una dieta de 10.000 euros diarios y todos los gastos pagados cada vez que tuviera que viajar.

De la exembajadora de Bolivia en España al presidente Luis Arce

Así, la UDEF sostiene que José Luis Zapatera era el “líder” de una organización criminal “dedicada al ejercicio de influencias de carácter ilícito a favor de clientes”. Esta son algunos de los implicados en esta trama que ahora tiene lugar entre España y Bolivia.

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José Luis Rodríguez Zapatero. Expresidente del Gobierno de España entre 2004 y 20211. La UDEF le señala como el líder de una organización criminal dedicada al ejercicio ilícito de influencias. Según la policía, cobró 200.000 euros para presionar al Gobierno de Bolivia a favor del Grupo Gloria, justificando el pago mediante un contrato de asesoría simulado por el que no prestó ningún servicio real a la empresa firmante.

María Gertrudis Alcázar Jiménez (“Gertru”). Secretaria y persona de máxima confianza de Zapatero. Según la UDEF, tendría un “papel relevante” en esta nueva trama de influencias. En las conversaciones mantenidas a través de Whatsapp que recogen los investigadores, fue ella quien intercambió los borradores del contrato de asesoría de 200.000 euros con Carmen Almendras y posteriormente reclamó a Ana María Ospina, directora de Relaciones Institucionales del Grupo Gloria, la versión definitiva del documento. Los investigadores destacan además que actuó como enlace directo con altos cargos bolivianos, coordinando reuniones con el presidente Luis Arce, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y la jefa de gabinete presidencial, Fabiola Salazar, así como la logística de los viajes de Zapatero a Bolivia.

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Carmen Almendras Camargo. Exembajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015 y actual Senior Advisor de la consultora KREAB Bolivia y el nexo entre Zapatero y el Grupo Gloria. Fue la encargada de entregar a la oficina del expresidente los dossieres judiciales confidenciales sobre el caso y quien recibió el aviso de Zapatero de que sin contrato firmado y sin ingreso, no viajaría a Bolivia.

Bolivia’s vice minister of foreign affairs Carmen Almendras and Chile's President Sebastian Pinera pose for a picture during the Prosur summit, at the presidential palace La Moneda, in Santiago, Chile March 22, 2019. REUTERS/Rodrigo Garrido

Ana María Ospina Ospina. Directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria. Fue la interlocutora principal de Gertrudis, entregó la versión definitiva del contrato en mayo de 2025. Un mes más tarde acudió a la oficina de Zapatero en Madrid en la calle Ferraz y envió los justificantes bancarios de los pagos.

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Claudio Rodríguez Huaco. Presidente ejecutivo del Grupo Gloria. Ospina le facilitó el contacto directo a Gertrudis para que hablara exclusivamente de “presidente a presidente”.

Luis Díaz Olivero y Francisco Javier Shwortshik Jegó: Vicepresidente de la División de Cementos del Grupo Gloria y CEO de la filial boliviana SOBOCE, respectivamente y los máximos responsables directos de la filial beneficiada por las gestiones. Se reunieron con Zapatero primero por Zoom y el 25 de octubre de 2024, a las 12:30, Díaz Olivero se reunió con el socialista en persona en Madrid.

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Mariano Uldarico Martín Carranza Gonzales. Apoderado de FOCUS SOCIAL RESEARCH SAC, la empresa peruana de marketing que se utilizó como “sociedad interpuesta”. Es quien figura como cliente en el contrato y quien ordenó las transferencias bancarias a la cuenta de Zapatero, aunque la UDEF asegura que Zapatero no hizo ninguna gestión para esta sociedad. El objeto del contrato que ahora investigan los investigadores es “la prestación por parte del asesor de sus servicios de asesoramiento en el ámbito de la actividad que desarrolla la compañía”.

El Gobierno de Bolivia

Luis Alberto Arce Catacora. Expresidente de Bolivia entre 2020 y 2025 y una de las figuras centrales de las gestiones investigadas por la UDEF. La Policía destaca que la secretaria del expresidente coordinó con la Presidencia boliviana una reunión celebrada el 15 de septiembre de 2024 en la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo, y que Zapatero mantuvo contacto directo con el mandatario. El 4 de mayo de 2025, Zapatero le dijo a su secretaria: “Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia”, llamada que se materializó esa misma tarde.

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Las operaciones presuntamente fraudulentas ocurrieron durante el mandato de Luis Arce (Foto AP/Juan Karita, archivo)

César Siles Bazán y Ricardo Condori Tola. Siles ocupó el cargo de Procurador General del Estado y posteriormente fue nombrado ministro de Justicia, mientras que Condori asumió después la Procuraduría. Según la investigación, ambos aparecían como actores clave para desbloquear los procedimientos que afectaban a los intereses del Grupo Gloria ante el Estado boliviano.

María Nela Prada Tejada y Fabiola Consuelo Salazar Calle. Ministra de la Presidencia y jefa de Gabinete del presidente Luis Arce, respectivamente. Las conversaciones incorporadas al informe muestran que ambas fueron las principales interlocutoras de la secretaria de Zapatero, durante la preparación del viaje a Bolivia de septiembre de 2024. Prada confirmó la reunión con el presidente Arce y facilitó a Gertrudis el contacto directo de Salazar, quien pasó a coordinar los detalles del encuentro y la agenda institucional del expresidente español. Posteriormente, Gertrudis solicitó también la organización de una reunión con el ministro de Economía antes del encuentro con el jefe del Estado boliviano.

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser el "nexo corruptor" y le ha emplazado a asumir responsabilidades políticas, disolver las Cortes y convocar elecciones para no "estirar minutos de la basura". Dicho esto, ha avisado a los socios que "por decencia", deberían echarle con una moción de censura. (Fuente: Congreso)

Marcelo Montenegro Gómez García. Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. Su nombre aparece en la agenda confeccionada por el entorno de Zapatero para el viaje a La Paz. Según los mensajes analizados por la UDEF, Gertrudis Alcázar pidió expresamente a la Presidencia boliviana que se organizara una reunión de una hora con Montenegro la mañana del 15 de septiembre de 2024, inmediatamente antes del encuentro previsto con Luis Arce. La reunión quedó incorporada al programa oficial remitido por la secretaria del expresidente y figura entre los contactos institucionales mantenidos durante las gestiones investigadas.