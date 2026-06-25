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Consejos de experto para conservar los huevos sin riesgo cuando hace calor: “Siempre deben guardarse en el interior de la nevera y en su propia caja”

Su excelente perfil de proteínas, vitaminas y minerales convierte al huevo en una opción saludable para personas de todas las edades

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Huevos sostenibles en una bandeja, listos para el consumo en un hogar autosuficiente.
Huevos sostenibles en una bandeja, listos para el consumo en un hogar autosuficiente.

El huevo es un alimento versátil, económico y muy nutritivo, pero también muy delicado. Especialmente con las altas temperaturas del verano, es de vital importancia cuidar la correcta manipulación y conservación de este alimento, para poder beneficiarnos de sus excelentes propiedades sin riesgos para nuestra salud. Los expertos de Pazo de Vilane, empresa lucense especializada en la producción de huevos camperos, comparten sus consejos para que este verano podamos disfrutar de los huevos con las mejores garantías, tanto nutricionales como sanitarias.

La fecha de consumo preferente

A la hora de hacer la compra, es importante fijarnos bien en la fecha de consumo preferente en la tienda y escoger “los más recientes o frescos, es decir, los que tengan esta fecha más lejana al día de compra”. “De este modo llevarás a casa los que cuenten con una mejor protección natural de su cáscara y sus membranas internas, pues a medida que el huevo envejece, van despegándose del interior, por lo que disminuye esa función protectora”, explican desde la empresa.

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No es necesario lavar los huevos

La cáscara ya es un excelente escudo protector natural; no necesitamos lavarla. “Es mejor revisar en busca de alguna grieta o rotura”, explican desde la empresa. En tal caso, hay que tirar directamente el huevo roto.

Hay que respetar su cadena del frío

“Es muy importante, especialmente ahora, que nos enfrentamos a las altas temperaturas”, aseguran. Por eso, después de hacer la compra, es importante no dejarlos al sol o en lugares donde haga mucho calor, como el interior del coche, por ejemplo. “También evita dejarlos en encimeras, cerca de tostadoras o cualquier otro electrodoméstico que desprenda calor, al lado de la vitrocerámica o cerca de una ventana donde a lo largo del día pueda recibir los rayos del sol directos, por el posible aumento de la temperatura”.

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En la nevera, nunca en la puerta

“Los huevos camperos siempre deben ir en el interior de la nevera, no en la puerta, y en su propia caja”. Haciéndolo así, los protegemos de los cambios bruscos de temperatura que se producen al abrir y cerrar el frigorífico.

Cuidado con la cáscara

La parte exterior de la cáscara de los huevos es una zona propensa a acumular bacterias. Para evitar que se nos caigan trocitos de la cáscara dentro del recipiente y contaminar así el interior del huevo, siempre debemos cascar el huevo en el borde de un recipiente o en una superficie distinta a la que vayamos a utilizar para batirlo. Por el mismo motivo, a la hora de separar la yema de la clara, no hay que hacerlo con la propia cáscara, sino ayudándonos de las manos bien limpias, de una cuchara o de un cuenco.

A alta temperatura e inmediatamente a la nevera

A la hora de cocinar los huevos (para hervirlos, freírlos o cuajarlos) y con más motivo en verano, asegúrate de hacerlo a altas temperaturas. Evitarás riesgos innecesarios. Una vez cocinados, por seguridad alimentaria, “no debemos esperar más de dos horas para guardar un huevo cocido en el frigorífico, ni dejar fuera de la nevera platos cocinados con huevo”. Con altas temperaturas, mejor guardarlo inmediatamente tras su cocinado.

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