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Huevos: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Las últimas evidencias científica demuestran que se trata de un alimento muy beneficioso para la salud que debe incorporarse en la dieta

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Huevos frescos en un cuenco (Magnific)
Huevos frescos en un cuenco (Magnific)

Durante años, el huevo ha estado rodeado de mitos y controversias, especialmente por su contenido en colesterol. Sin embargo, la última evidencia científica y las recomendaciones de expertos en nutrición coinciden en que se trata de uno de los alimentos más completos y nutritivos de la dieta. Su excelente perfil de proteínas, vitaminas y minerales lo convierten en una opción saludable para personas de todas las edades.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), un huevo de tamaño medio aporta alrededor de 84 kilocalorías, una cantidad moderada de energía que contrasta con su elevada densidad nutricional. Una de sus principales virtudes es la calidad de sus proteínas, consideradas de máximo valor biológico. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) utiliza la proteína del huevo como referencia para evaluar la calidad de otras proteínas alimentarias, debido a que contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones equilibradas.

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La clara concentra buena parte de estas proteínas, entre las que destacan la ovoalbúmina, la conalbúmina y la ovomucina. Por su parte, la yema aporta proteínas asociadas a lipoproteínas y fosfolípidos que desempeñan funciones importantes en el organismo.

Además de su riqueza proteica, el huevo contiene grasas de calidad. Aunque tradicionalmente se ha relacionado con el colesterol, la mayor parte de sus grasas son insaturadas, especialmente monoinsaturadas, consideradas beneficiosas para la salud cardiovascular cuando forman parte de una dieta equilibrada. Un huevo aporta aproximadamente 6,3 gramos de grasa total, de los cuales una proporción importante corresponde a ácidos grasos monoinsaturados.

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Otro de los puntos fuertes de este alimento es su contenido en vitaminas, entre las que destacan la vitamina D, fundamental para el mantenimiento de huesos y dientes; la vitamina A, esencial para la visión y el sistema inmunitario; y varias vitaminas del grupo B, como la vitamina B12, la riboflavina (B2), la niacina (B3) y los folatos. Estas sustancias participan en procesos tan importantes como la producción de energía, la formación de glóbulos rojos y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

En cuanto a los minerales, el huevo aporta fósforo, necesario para la salud ósea y muscular; yodo, clave para el funcionamiento de la glándula tiroides; y selenio, un mineral con acción antioxidante que contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo.

Precisamente, el huevo contiene otros compuestos bioactivos con capacidad antioxidante. Entre ellos destacan los carotenoides y las xantofilas, especialmente la luteína y la zeaxantina. Estos pigmentos naturales se han asociado con la protección de la salud ocular y podrían ayudar a reducir el riesgo de algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento de la retina.

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Contraindicaciones de los huevos

Sin embargo, como ocurre con cualquier alimento, su consumo también presenta algunas consideraciones. Las personas con alergia al huevo deben evitarlo completamente, ya que puede provocar reacciones de diversa gravedad. Además, aunque las recomendaciones actuales han flexibilizado las restricciones sobre el colesterol dietético, quienes padecen determinadas enfermedades cardiovasculares o trastornos metabólicos deben seguir las indicaciones de su médico o dietista-nutricionista respecto a la cantidad adecuada de consumo.

Otro aspecto importante es la seguridad alimentaria, pues deben conservarse correctamente y cocinarse de forma adecuada para minimizar el riesgo de infecciones alimentarias, especialmente en grupos vulnerables como niños pequeños, personas mayores, embarazadas o individuos con sistemas inmunitarios debilitados.

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