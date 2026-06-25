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La reina Letizia muestra su apoyo a Venezuela tras el terremoto: “Estamos preocupados y siguiendo las noticias”

La reina ha expresado su solidaridad con los afectados antes de presidir el 15º aniversario de la revista Ethic, uno de los actos más destacados de su agenda esta semana

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La reina Letizia asiste a la conmemoración del 15º aniversario de la revista Ethic. (José Oliva / Europa Press)
La reina Letizia asiste a la conmemoración del 15º aniversario de la revista Ethic. (José Oliva / Europa Press)

La reina Letizia ha comenzado uno de sus compromisos institucionales más relevantes de la semana con la mirada puesta en Venezuela. Antes de participar en el acto conmemorativo por el 15º aniversario de la revista Ethic, la monarca quiso dedicar unas palabras a la situación que atraviesa el país latinoamericano tras los terremotos registrados en las últimas horas.

A su llegada al evento, celebrado en Madrid, Letizia se detuvo ante los medios de comunicación para trasladar su preocupación por las consecuencias de la tragedia y mostrar su apoyo a las víctimas. Un gesto que puso de manifiesto la sensibilidad de la Casa Real ante una situación que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

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“El rey está volando ahora hacia México y él, como el resto de los ciudadanos, está, estamos preocupados y siguiendo la información y las noticias que llegan”, aseguró la reina. Además, recordó que España ya ha puesto sobre la mesa su disposición a colaborar en todo aquello que sea necesario.

La eeina Letizia asiste a la conmemoración del 15º aniversario de la revista Ethic. (José Oliva / Europa Press)
La reina Letizia asiste a la conmemoración del 15º aniversario de la revista Ethic. (José Oliva / Europa Press)

La monarca también hizo referencia a las difíciles semanas que podrían afrontar los afectados, especialmente por las labores de búsqueda que continúan desarrollándose sobre el terreno y por la incertidumbre que suele acompañar este tipo de catástrofes naturales.

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Un acto centrado en el diálogo y el pensamiento crítico

Tras estas declaraciones, la reina retomó la agenda prevista y presidió el acto organizado por Ethic, una publicación que celebra quince años impulsando el debate sobre algunos de los grandes desafíos sociales, económicos y culturales de nuestro tiempo.

La reina Letizia asiste al acto del 15 aniversario de la revista Ethic, este jueves en Madrid. (EFE/ Chema Moya)
La reina Letizia asiste al acto del 15 aniversario de la revista Ethic, este jueves en Madrid. (EFE/ Chema Moya)

La jornada, celebrada bajo el título El mundo de hoy, reunió a destacadas personalidades del ámbito intelectual, periodístico y académico para reflexionar sobre cuestiones como la importancia del pensamiento libre, la necesidad de fomentar el diálogo entre diferentes sensibilidades y el valor del pluralismo en una sociedad cada vez más polarizada.

Se trata de temas que encajan especialmente con algunos de los ámbitos de interés que la reina Letizia ha respaldado a lo largo de los años desde su papel institucional. Durante el encuentro siguió con atención las intervenciones de figuras destacadas como la filósofa Adela Cortina, el expresidente Felipe González o los periodistas Ana Pastor y Rubén Amón, que participaron en distintos coloquios y mesas de debate.

El significado del look elegido por la reina

Como suele ocurrir en cada una de sus apariciones públicas, el estilismo de doña Letizia también acaparó parte de la atención. Para esta ocasión, la reina recuperó un vestido azul turquesa firmado por Hugo Boss que forma parte de su armario desde 2019 y que ya ha lucido en anteriores compromisos oficiales.

La elección del color no pasó desapercibida. El azul turquesa suele asociarse a conceptos como la comunicación, la creatividad, la libertad y la apertura al diálogo, valores que encajaban perfectamente con el espíritu del evento organizado por Ethic.

Una vez más, la reina demostro una gran profesionalidad al atender a los medios de comunicación en una jornada que de por sí estaba marcada por la reflexión. Quiso dejar claro cuál era su principal preocupación: la situación que atraviesa Venezuela y el apoyo a quienes están sufriendo las consecuencias de una tragedia que ha conmocionado al mundo.

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