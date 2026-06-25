Los españoles destinan un tercio de su presupuesto a los gastos de la vivienda y cada vez van menos a bares y restaurantes

El gasto medio por hogar aumentó un 3,1% en 2025, hasta 35.101 euros. El gasto medio por persona creció un 3,2% y fue de 14.066 euros. (Montaje Infobae)

Los hogares españoles destinaron en 2025 un tercio de su presupuesto anual a vivienda, agua, luz y gas, una proporción que no ha dejado de crecer en los últimos ejercicios y que contrasta con la caída del gasto en restaurantes y bares, según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto medio por hogar se situó en 35.101 euros, un 3,1% más que en 2024. De esa cantidad, 11.665 euros correspondieron a vivienda y suministros, lo que supone 636 euros más que el año anterior y un alza del 5,8%, la subida más pronunciada de todas las categorías de consumo. El peso de esta partida sobre el presupuesto familiar llegó al 33,2%, con lo que se consolida como la principal obligación económica de los hogares del país.

La alimentación fue la segunda gran partida. Los hogares gastaron una media de 5.626 euros en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 4,4% más que en 2024, lo que representa el 16% del presupuesto total. La carne, el pan y los cereales, y la leche, el queso y los huevos fueron las subcategorías con mayor peso. Entre vivienda y alimentación, las familias españolas absorbieron prácticamente la mitad de todo su gasto anual. Si se suma el transporte, que representó otro 11,5% del total, más del 60% del presupuesto familiar quedó concentrado en apenas tres grandes conceptos.

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El gasto medio por hogar aumentó un 3,1% en 2025, hasta 35.101 euros. (INE)

La presión del gasto en el hogar se hace especialmente visible al cruzar los datos por nivel de renta. El 20% de las familias con menor capacidad económica —el llamado quintil 1— destinó el 61,5% de su presupuesto a vivienda y alimentación, más de seis de cada diez euros gastados para cubrir dos necesidades básicas. En el extremo opuesto, el 20% de los hogares con mayor gasto (quintil 5) dedicó ese mismo porcentaje a conceptos como transporte, restaurantes, alojamiento y actividades recreativas.

Mientras la vivienda apretaba las cuentas familiares, el gasto en restaurantes y servicios de alojamiento registró una caída del 2,7%, hasta los 3.282 euros de media por hogar. El descenso afectó a sus dos componentes. El gasto en bebidas alcohólicas y tabaco también retrocedió, un 3,4%, la bajada más pronunciada de todas las categorías, hasta los 432 euros anuales de media.

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Más gasto en cultura y deporte

Frente a estas contracciones, el gasto en actividades recreativas, deporte y cultura creció un 4,7%, hasta los 1.772 euros, y el de cuidado personal y protección social subió un 5,2%. El INE también registró descensos en muebles y artículos del hogar (-2,1%) e información y comunicaciones (-2,0%).

Por tipo de hogar, las parejas con hijos fueron las que más gastaron, con una media de 44.438 euros anuales. Los hogares unipersonales de menos de 65 años experimentaron el mayor incremento relativo, con una subida del 7%, equivalente a 1.558 euros más que en 2024. Las familias monoparentales, en cambio, apenas variaron su gasto, con un incremento de solo 105 euros respecto al año anterior.

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Una pareja con sus dos hijas menores. (Canva)

La EPF también refleja diferencias territoriales. País Vasco registró el gasto medio por persona más alto del país, con 16.642 euros, un 18,3% por encima de la media nacional. Andalucía se situó en el extremo contrario, con 12.197 euros por persona, un 13,3% por debajo de esa media. Melilla, con 10.636 euros, fue la ciudad autónoma con el gasto más bajo de todo el territorio.

El gasto medio por persona en el conjunto de España fue de 14.066 euros en 2025, un 3,2% más que el año anterior. La encuesta se elabora anualmente sobre una muestra de aproximadamente 24.000 hogares y recoge tanto el gasto monetario como el valor de bienes obtenidos por autoconsumo o en especie.

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