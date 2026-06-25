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La nieta de un exalcalde de un pueblo de Bizkaia (País Vasco), entre los muertos por el doble terremoto en Venezuela

El norte de Venezuela ha sufrido dos fuertes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, que por el momento ha dejado 164 fallecidos y cientos de heridos

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Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca, ha perdido la vida este jueves durante el terremoto que sacudió el barrio caraqueño de San Bernardino. Su esposo, Koldo Olalde, que se encontraba junto a ella en el momento del temblor, ha sobrevivido y ha podido ser evacuado en camilla, según han confirmado fuentes familiares a Europa Press.

Nieta de José María Solabarrieta, alcalde de Ondarroa (Bizkaia) en la Segunda República y exiliado en Venezuela tras la Guerra Civil, Alazne nació en el país sudamericano. Era prima de María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia. También estaba casada con Iñaki Anasagasti, quien fue diputado y senador por el PNV. Solabarrieta deja dos hijos, Alazne e Ilargi.

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El norte de Venezuela ha sido escenario de dos seísmos de magnitudes 7,2 y 7,5, que durante la mañana de este jueves han dejado al menos 164 fallecidos y cientos de personas heridas.

*en ampliación

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