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La Guía Repsol otorga 331 nuevos Soletes a restaurantes y bares de España y Andorra

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Tarragona, 23 mar (EFE).- La Guía Repsol ha otorgado 331 nuevos Soletes a restaurantes, bares, cafeterías, vinotecas, chiringuitos o heladerías situados cerca de parques naturales, en centros históricos de ciudades y municipios o para pasar la noche en España y Andorra.

Madrid, con 14 nuevos Soletes, es la ciudad española que más establecimientos suma, seguida de Valencia y Barcelona con 10; Sevilla, con 8; y Zaragoza y Málaga, con 6, según el listado que ha hecho público Repsol y que se desglosará este lunes por la tarde en un acto en el Auditorio de Alcanar (Tarragona).

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más Soletes ha incorporado, con 43, por delante de Cataluña (35); Castilla y León (34); Galicia (25); Comunidad de Madrid (21) y Comunitat Valenciana (21).

Esta edición se ha centrado en locales de la Sierra Norte de Sevilla, el entorno de Terres de l’Ebre en Tarragona o el Parque Natural Posets-Maladeta en el Pirineo aragonés, así como en zonas urbanas, como el barrio de Cimadevilla de Gijón, la ciudad romana de Mérida (Badajoz) o el centro histórico de Salamanca.

También hay lugares destacados por su propuesta gastronómica en los que además se puede dormir, como ‘Silogía’ en Garachico (Santa Cruz de Tenerife) o la Venta Piqueras en Lumbreras en la Sierra Cebollera (La Rioja).

Los expertos de Guía Repsol destacan, además, negocios jóvenes como 'Efímero' en Pamplona, 'Insurgente' en el mercado de Chamberí de Madrid o 'Mengema' en el Cabanyal de Valencia; y “cocinas y barras inesperadas”, como 'Lukitxene', el comedor de la Escuela de Hostelería de Leioa (Bizkaia), el bar y la tienda de vinilos 'Lambada Records' en Las Palmas de Gran Canaria o 'L’Ovella Negra', taberna cooperativa en Castellón de la Plana.

En catorce ediciones, más de 5.000 establecimientos han sido distinguidos con Soletes. Como novedad, este año han sido reconocidos cuatro de Andorra.

"Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano", apunta la organización. EFE

dpj/pll/lml

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