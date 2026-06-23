María Ritter, directora de la Guía Repsol: “Frente a redes sociales llenas de opiniones, nuestra recomendación sobre un restaurante toma valor”

María Ritter, directora de la Guía Repsol, durante la entrega de los Soletes de Verano 2026 (Infobae)

Ese bar donde te sirven la caña justo como te gusta. Una cafetería recién abierta en el barrio. El chiringuito en el que inauguras cada verano. Un restaurante de toda la vida, de esos donde el menú del día aún vale la pena. Espacios del día a día que, a menudo, pasan desapercibidos ante las grandes guías. A todos ellos, la Guía Repsol les dedica su propia distinción: los Soletes.

Son esos lugares que recomendarías a un amigo. Espacios de propuesta apetecible y asequible, idóneos para disfrutar de la buena gastronomía, pero que no pierden ese carácter cotidiano que a veces se extraña en los espacios de alta cocina. Desde que en el 2020 comenzara a entregarse este sello, ya son más de 5.000 las cafeterías, bares, restaurantes, puestos de fast food, vinotecas, heladerías y terrazas que lucen en la puerta este simpático distintivo amarillo.

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Ante tal cifra, la pregunta es razonable. ¿De qué sirve un premio con tantos ganadores? Sirve, y mucho. Al menos, así lo defiende María Ritter, directora de la Guía Repsol desde 2015. “Queremos tener Soletes desperdigados por todo el territorio para que tú puedas acceder a ellos estés donde estés”, asegura en una charla con Infobae. Nos encontramos con ella en un entorno inigualable, una puesta de sol que muestra sus colores sobre el horizonte del Parque Natural de Cabo de Gata.

Es este privilegiado telón de fondo el que el equipo de Repsol, con Ritter al frente, ha elegido para la entrega de sus nuevos sellos. 250 establecimientos que cuentan con el beneplácito de unos inspectores muy especiales. “Hemos pedido a famosos, artistas, músicos, figuras de la literatura y del cine que nos recomendaran sus Soletes”. El resultado: un mapa gastronómico variopinto y accesible para sacarnos una sonrisa este verano.

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Pregunta: Comenzamos con lo más básico. ¿Qué es un Solete?

Respuesta: Un Solete es que me mires y veas una sonrisa. Eso es un Solete. Esos lugares que forman parte de nuestra cotidianidad, que están en nuestro día a día, donde desayunamos, donde nos tomamos un helado, donde tomamos un menú del día, un chiringuito en verano, un lugar donde tomar buena cuchara durante el invierno, un lugar donde parar en una carretera, un lugar donde llevarte a tu perro. Los Soletes son muchas cosas, pero en resumen son un momento. Yo creo que es eso, es el momento que te genera una sonrisa, esa experiencia que está linkada con la gastronomía y que hace que tengamos sitios muy nuestros.

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P: ¿Cómo ha funcionado este año la elección de esos sitios tan especiales?

R: El proceso es siempre el mismo, salvo en esta entrega. En esta ocasión hemos querido hacer algo que habíamos hecho ya también con grandes prescriptores, como pueden ser los cocineros y las cocineras, que nos recomendaron su Solete. Esta vez hemos pedido a famosos, artistas, músicos, figuras de la literatura, del cine, actrices, actores, que nos recomendaran sus Soletes. Luego nosotros los hemos analizado y los hemos validado. Así, lo que tenemos son las pistas favoritas de una cantidad de famosos enormes en España que nos dicen cuáles son sus lugares favoritos.

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P: En los Soletes hablamos de un ticket medio muy diferente al de otros premios como los Soles o incluso las estrellas Michelin. ¿Por qué es necesario que existan estos reconocimientos asequibles?

R: Justamente es para impulsar esa gastronomía base, la que está en nuestro día a día. Otros premios se centran en sitios en los que hay que planificar, no solo porque el ticket sea mayor, sino también porque no tienen esa espontaneidad. Tú no pasas por un restaurante con un Sol, entras y comes, cosa que sí haces en un Solete. Son experiencias más pequeñitas: ese café, ese helado, ese vinito, esa caña, ese menú del día. La diferencia sobre todo es de ticket, pero también de experiencia.

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P: Ya son más de 5.000 los restaurantes que han recibido un Solete. ¿Qué valor tiene para un negocio recibir un reconocimiento que ya tienen tantos otros?

R: Piensa que en España tenemos un colectivo de hostelería de alrededor de 260 mil establecimientos; 5.000 sobre esos son poquitos, aunque no lo parezca. Nuestra guía quiere tener Soletes desperdigados por todo el territorio para que tú puedas acceder a ellos estés donde estés. Y hay muchos más Soletes todavía por venir.

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Los Soletes de este verano llevan la firma de las caras más conocidas de la cultura española (Guía Repsol/Sofía Moro)

P: Los jóvenes cada vez se fían más de las redes sociales para elegir restaurante, y TikTok se ha vuelto el ‘recomendador’ por excelencia de la Generación Z. ¿Qué hueco queda para las guías?

R: Fíjate, yo creo que ante este mundo de las redes, lleno de muchísimas recomendaciones y muchísima gente que se mueve y hace contenido gastronómico, hay algo que distingue a guías como esta, y es que este es un contenido que está curado. Esto no es una opinión, esto es un equipo de inspectores que recorren y que pasan un filtro y un análisis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora tenemos muchas más fuentes, pero las fuentes curadas, como puede ser una guía, adquieren más valor. Ante tantas opiniones, necesitamos una opinión formada que nos garantice que quien recomienda ha ido a comer y que ha pagado su cuenta. Un equipo inspector implica una curación, un análisis, una trazabilidad, una seriedad a la hora de elegir que evita que sea meramente subjetivo.

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P: ¿Cuáles son los retos de la Guía Repsol para los próximos años?

R: Queremos que la guía sea una guía de conectar. Queremos conectar la gastronomía con la gente, y a la gente con el restaurante, con las historias que tienen los restaurantes. Y también conectar a los restauradores entre sí. El reto es seguir buscando vías de conexión. Ahora tenemos también una conexión digital con el mundo profesional en una plataforma digital que se llama Hacemos Cocina, que es el lugar donde todos estos hosteleros se pueden encontrar. Y luego tenemos un puesto en el mercado de Vallehermoso, en Madrid, en el cual la gente puede ir a degustar la oferta de los Soles, los Guía Repsol y los Soletes de España y Portugal. Hay que seguir conectando.

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