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Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,49% con el dato del índice de referencia de julio

El límite para los contratos firmados desde mayo de 2023 encadena 14 meses por encima del 2% y marca en julio su nivel más alto desde el inicio de la serie del INE

Un hombre y una mujer observan anuncios de viviendas para alquiler y venta colgados en el escaparate de una inmobiliaria, el hombre señala un anuncio.
Una pareja mira anuncios de viviendas en alquiler y venta expuestos en el escaparate de una inmobiliaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El alquiler vuelve a tensionar el bolsillo de los hogares. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler, que fue del 2,49% interanual en julio, un 0,05% más que el registrado en junio y la tasa más elevada desde que comenzó la serie en noviembre de 2024. El dato supone que los contratos afectados por este mecanismo podrán actualizar sus rentas dentro de ese límite.

La cifra llega en un momento de fuerte presión sobre el mercado del alquiler, especialmente en las grandes ciudades, donde la escasez de oferta mantiene elevados los precios de los nuevos contratos. Con el dato de julio, el índice acumula además 14 meses consecutivos por encima del 2%, consolidando una senda de incrementos moderados pero sostenidos para los contratos que deben someterse al nuevo sistema de actualización.

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El índice afecta a los contratos de alquiler de vivienda firmados desde el 25 de mayo de 2023, fecha de entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Para estos arrendamientos, el indicador elaborado por el INE funciona como límite para determinar cuánto puede subir anualmente la renta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Un límite diseñado para contener las subidas

El mecanismo no depende únicamente de la evolución del IPC. El INE calcula el índice combinando la inflación general, la inflación subyacente y las diferencias en sus tasas de crecimiento anual, además de incorporar un parámetro vinculado a la evolución esperada a largo plazo de los precios. Sobre estas variables se aplica posteriormente un coeficiente moderador relacionado con la situación del mercado del alquiler.

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El resultado es un indicador que busca evitar incrementos desproporcionados en las rentas. Para determinar el límite aplicable, se toma el menor valor entre la variación anual del IPC, la inflación subyacente y la tasa anual media ajustada que establece la metodología aprobada por el organismo estadístico.

La publicación mensual del índice permite así conocer con precisión el porcentaje máximo de actualización aplicable a los contratos que cumplen las condiciones establecidas por la ley. El dato de julio, del 2,49%, se convierte en el nuevo máximo de esta serie.

El sistema responde a una de las disposiciones de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que encargó al INE la creación de un índice específico para sustituir los mecanismos anteriores y limitar la actualización anual de los alquileres. El objetivo era evitar que la inflación provocara aumentos excesivos de las rentas y establecer una referencia estable para propietarios e inquilinos.

Qué ocurre con los contratos antiguos

No todos los alquileres están sujetos al nuevo índice. Los contratos firmados antes del 25 de mayo de 2023 mantienen el régimen que estuviera establecido en sus propias condiciones. En estos casos, la actualización anual se realiza de acuerdo con lo pactado entre propietario e inquilino, utilizando el IPC o el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), según corresponda.

Fuentes del Ministerio de Vivienda precisaron que, para estos contratos anteriores a la entrada en vigor de la ley, la revisión de la renta dependerá de la cláusula incluida en el contrato. Si se establece el IPC, se aplicará la inflación correspondiente a la fecha en que toque actualizar el alquiler. Si se utiliza el IGC, este indicador tiene un límite máximo del 2%.

El nuevo dato de julio llega después de un periodo en el que el Gobierno ha intervenido sobre las actualizaciones de los alquileres. En 2024, las revisiones estuvieron limitadas al 3%, dentro de las medidas adoptadas para contener el impacto sobre los hogares del aumento de los precios provocado por la guerra de Ucrania.

Ahora, con el índice del INE situado en el 2,49%, el mercado afronta un escenario diferente: las subidas quedan por debajo de aquel límite extraordinario, pero el indicador continúa aumentando y alcanza su máximo desde el inicio de la serie. Para millones de hogares que viven de alquiler, unas pocas décimas pueden marcar la diferencia en un mercado donde cada vez resulta más difícil encontrar una vivienda con alquiler asequible.

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