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La declaración de amor de la novia de Álex González por el 46º cumpleaños del actor con sus fotos más románticas: “Risas, deporte y muchísimo amor”

La influencer Carla Virgós describe a su pareja como “mi persona favorita y mi compañero de aventuras” en la publicación

Las románticas imágenes de Álex González y Carla Virgós (Instagram)
Las románticas imágenes de Álex González y Carla Virgós (Instagram)
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Álex González ha cumplido 46 años este jueves 13 de agosto con una celebración organizada por Carla Virgós, que ha convertido la fecha en una declaración pública de amor y en un viaje con destino sorpresa. La influencer ha felicitado al actor en Instagram y ha avanzado que el primer plan del día consistía en subirle a un avión sin decirle adónde iba. La primera sorpresa que ha desvelado Virgós ha sido concreta: “Paso 1: Subirse a un avión y descubrir el destino dentro”.

Junto a ese mensaje, ha añadido otra frase dirigida al actor: “Sé que estás leyendo esto buscando pistas y no las encontrarás”. La felicitación ha llegado por la mañana en forma de carrusel en su cuenta de Instagram. La creadora de contenido, conocida en redes como “La chica tiburón”, ha compartido varias imágenes de la relación con el intérprete y una carta abierta en la que le llama “mi persona favorita y mi compañero de aventuras”.

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“Feliz cumpleaños a mi persona favorita y mi compañero de aventuras. Por muchos más amaneceres juntos, bailes en la playa, aventuras de montaña y de mar, risas, deporte y muchísimo amor. Eres un regalo para todos los que tenemos la suerte de compartir la vida contigo. Te quiero”, ha escrito Carla Virgós. Las fotografías publicadas muestran a la pareja en la playa, en rutas por el campo, en salidas nocturnas y también en escenas domésticas en el salón de su casa.

Las románticas imágenes de Álex González y Carla Virgós (Instagram)
Las románticas imágenes de Álex González y Carla Virgós (Instagram)

Las imágenes de Álex González y Carla Virgós

Entre ese material aparece además un vídeo en el que ambos bailan al atardecer junto al mar. Esta repentina exposición pública contrasta con la discreción con la que habían intentado llevar su relación durante los primeros meses. Aunque hasta ahora habían compartido pocos detalles, el cumpleaños del actor se ha convertido en una de las excepciones más claras.

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Las románticas imágenes de Álex González y Carla Virgós (Instagram)
Las románticas imágenes de Álex González y Carla Virgós (Instagram)

La relación empezó a sonar a principios de este año. Fue en enero cuando comenzaron los rumores sobre un vínculo entre ambos y, en febrero, la revista ¡Hola! publicó unas imágenes de los dos visitando una casa en Pozuelo de Alarcón en la que podrían haberse ido a vivir juntos. La pareja llegó en un coche conducido por el actor, vestidos con ropa deportiva y muy sonrientes. De hecho, las mismas imágenes en las que se les ve cómo caminaron abrazados hasta la vivienda, que estaba en construcción, son las que ahora Virgós ha recuperado para felicitar a su novio.

Las románticas imágenes de Álex González y Carla Virgós (Instagram)
Las románticas imágenes de Álex González y Carla Virgós (Instagram)

La confirmación de la relación de Álex González

Antes de esos indicios, en septiembre de 2025 Álex González dejó de seguir en redes sociales a Camila Rojido, su expareja. Unos meses después viajó a Indonesia con Virgós, un movimiento que hizo crecer los comentarios sobre una posible relación sentimental. La confirmación pública llegó en abril, cuando el actor publicó un vídeo por el cumpleaños de la influencer que cuenta con más de 80.000 seguidores en Instagram de un beso bajo los fuegos artificiales con ella. Aquel mensaje incluía otra frase sobre su vínculo con Carla Virgós: “Hoy celebramos tu vida y yo tengo la suerte de formar parte de ella”.

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