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Las multas de tráfico llenan las arcas de los ayuntamientos: Madrid recauda 75 millones más de lo previsto y Valencia, el doble

Palma fue la única de las nueve grandes ciudades analizadas que ingresó menos de lo esperado, 25,6 millones de euros, frente a los 32,6 millones presupuestados, un 21,6% menos

Varios coches pasan junto a una señal de radar de tramo en la calle Sinesio Delgado de Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press.
Varios coches pasan junto a una señal de radar de tramo en la calle Sinesio Delgado de Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press.
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Los ayuntamientos de las grandes ciudades españolas ingresaron en 2025 mucho más de lo que habían previsto por las multas de tráfico. Las nueve capitales analizadas que disponen de datos de ingresos reales reconocieron 489,9 millones de euros en sanciones de circulación, frente a los 390,5 millones que habían consignado inicialmente en sus presupuestos. El desfase agregado alcanzó el 25,5%, según un análisis elaborado por Dvuelta a partir de las liquidaciones presupuestarias facilitadas por los consistorios.

Ocho de las nueve ciudades cerraron el ejercicio por encima de sus previsiones y solo una, Palma, quedó por debajo. De media, los ingresos reales superaron en un 22,7% las cantidades presupuestadas. Las diferencias son especialmente llamativas en algunos casos: Madrid obtuvo casi 75 millones de euros más de lo previsto y Valencia prácticamente duplicó su estimación.

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Los datos corresponden a derechos reconocidos de cobro, es decir, ingresos ciertos que los ayuntamientos tienen derecho a percibir una vez aprobada la correspondiente liquidación presupuestaria. No se trata, por tanto, de estimaciones ni de proyecciones sobre lo que podrían recaudar las administraciones. Son cifras contables de los propios consistorios, aunque pueden experimentar variaciones posteriores derivadas de la tramitación administrativa de los expedientes sancionadores.

Madrid concentra la mayor diferencia

Madrid encabeza con claridad la recaudación y también registra el mayor desfase en términos absolutos. Los datos presupuestarios del Ayuntamiento reflejan 283,2 millones de euros de ingresos por multas, frente a los 208,5 millones que había previsto inicialmente. La diferencia asciende a 74,7 millones de euros, un 35,8% más de lo presupuestado.

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El resultado contrasta con las cuentas previstas para 2026. Para este ejercicio, el Consistorio madrileño ha reducido la partida de ingresos por multas hasta los 194,5 millones de euros, un 6,7% menos que lo presupuestado en 2025. La nueva previsión queda, además, muy por debajo de los ingresos finalmente reconocidos durante el ejercicio anterior.

Barcelona ocupa el segundo puesto por volumen de ingresos. La capital catalana reconoció 64,98 millones de euros en multas de tráfico, frente a los 60,5 millones presupuestados. El desfase fue del 7,4%, uno de los más contenidos del grupo. La distancia con Madrid, sin embargo, es considerable: los ingresos de la capital española multiplican por más de cuatro los registrados en Barcelona.

Retraso en la agenda verde: sólo 17 de 149 municipios españoles cumplen con la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones.

Valencia casi duplica su previsión

El caso de Valencia destaca por otro motivo. El Ayuntamiento había previsto ingresar 14 millones de euros por multas de tráfico, pero los derechos reconocidos alcanzaron los 27,9 millones. La diferencia es de 13,9 millones y supone un desfase del 99,3%: prácticamente el doble de lo calculado inicialmente.

La previsión para 2026 mantiene esos 14 millones de euros, pese a que los datos recientes apuntan a una recaudación muy superior. La estimación presupuestaria vuelve a quedar así alejada del volumen de ingresos registrado.

Palma representa la excepción. Es la única de las nueve ciudades estudiadas que no alcanzó su objetivo. La capital balear reconoció 25,6 millones de euros, frente a los 32,6 millones presupuestados. La diferencia fue de unos siete millones, un 21,6% menos de lo previsto. Para 2026, el Ayuntamiento mantiene nuevamente una previsión de 32,6 millones.

Sevilla, por su parte, superó en un 9,5% su previsión, con 24,1 millones de euros reconocidos frente a los 22 millones presupuestados. Bilbao registró 23,1 millones, un 32% más de lo previsto y el tercer mayor desfase porcentual del conjunto, solo por detrás de Valencia y Madrid.

Málaga, Zaragoza y Murcia también superan sus estimaciones

Málaga cerró el ejercicio con 20,3 millones de euros en derechos reconocidos por multas de tráfico, frente a los 17,15 millones presupuestados. El desfase alcanzó el 18,4%.

En Zaragoza, los ingresos llegaron a 14,1 millones de euros, frente a los 12 millones previstos. La ciudad aragonesa superó así su estimación en un 17,9%. Murcia fue la que más ajustó sus cálculos: reconoció 6,56 millones de euros, apenas un 5,8% por encima de los 6,2 millones presupuestados. El conjunto de los datos dibuja una brecha considerable entre las previsiones municipales y los ingresos que finalmente generan las sanciones de tráfico.

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