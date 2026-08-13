España Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”

El técnico asturiano alzó su segunda Supercopa de Europa consecutiva con el punto de mira en la próxima Champions

Luis Enrique, a la caza del Real Madrid. (REUTERS/Gintare Karpaviciute)
Luis Enrique, a la caza del Real Madrid. (REUTERS/Gintare Karpaviciute)
Guardar

El PSG de Luis Enrique ya es por segunda vez consecutiva supercampeón de Europa. Todo gracias a romper el maleficio del club parisino tras su primera Champions. Y no se quiere bajar del sueño. El técnico español ya ha puesto el punto de mira en la edición 2026/2027. Todo, por igualar un imposible, al menos hasta ahora: las tres Orejonas seguidas del Real Madrid de Zidane.

El técnico asturiano llegó al Parque de los Príncipes con el objetivo de hacer al PSG el mejor equipo de Europa. Y vaya si lo ha conseguido. A día de hoy, es el equipo a batir. No obstante, no todos los récords son del equipo de Luis Enrique. “Tengo una obsesión constante por intentar mejorar el rendimiento, mi conexión con los jugadores y con el equipo”, dijo ‘Lucho’ tras la final de la Supercopa contra el Aston Villa de Unai Emery.

PUBLICIDAD

Desde su llegada a París, el exseleccionador ha ganado 13 títulos en cuatro temporadas (tres Ligue 1, dos Copas de Francia, dos Champions y dos Supercopas de Europa). Pero el insiste en mirar hacia delante: “Hoy, cuando me dicen: ‘Has ganado muchos títulos”, respondo que no importa; es el pasado, es historia antigua", aseguró.

Luis Enrique con la Supercopa de Europa conseguida ayer contra el Aston Villa. (Europa Press)
Luis Enrique con la Supercopa de Europa conseguida ayer contra el Aston Villa. (Europa Press)

Un reto que Zidane dejó esculpido en piedra

Si se miran únicamente los números, Luis Enrique ya está a la altura de Zinedine Zidane. Ambos tienen en sus vitrinas tres Champions League. El francés ganó todas con el Real Madrid en su segunda etapa; el asturiano suma una con el FC Barcelona en 2015 y las dos últimas con el PSG. La diferencia está en la racha. Zidane encadenó de forma consecutiva sus tres títulos, algo nunca antes visto.

PUBLICIDAD

Entre 2016 y 2018, el Real Madrid de Zidane ganó la Undécima en Milán frente al Atlético de Madrid en los penaltis, la Duodécima en Cardiff contra la Juventus (4-1) y la Décimotercera en Kiev con la inolvidable chilena de Gareth Bale ante el Liverpool (3-1). Lo más llamativo es que no fueron tres temporadas sencillas. El club blanco tuvo que enfrentarse a los mejores: Bayern de Múnich, Manchester City o el propio PSG. Un requisito indispensable si se quiere alzar la Orejona.

“Ahora mismo tenemos un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol europeo: igualar al Real Madrid si conseguimos ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva. Es otro nivel. Nadie en la historia lo ha hecho, excepto el Real Madrid”. Por eso, el asturiano está más cerca que nunca de igualar una hazaña que parecía imposible de volver a ver. “No creo que haya un equipo en Europa más motivado que nosotros”, declaró en rueda de prensa, y añadió que este proyecto es distinto a todos los que haya dirigido antes: “Es el proyecto en el que más he invertido”.

Fuertes disturbios en París durante la final de la Champions

Un camino que vuelve a empezar de cero

La obsesión no es solo del banquillo. Los propios jugadores han asumido el reto como propio. Fabián Ruiz, campeón del mundo con España, lo dejó claro nada más ganar la Supercopa de Europa: “No vamos a parar”. Eso sí, al PSG le toca volver a recorrer otra vez todo el camino, con las dificultades que eso conlleva: los rivales conocerán mejor al campeón, las eliminatorias volverán a decidirse por detalles y una lesión, una mala noche o una tanda de penaltis pueden acabar con cualquier aspiración.

Temas Relacionados

PSGParís Saint-GermainChampions LeagueUefa Champions LeagueReal MadridEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ni la pretemporada de LaLiga ni el europeo de atletismo: el verdadero protagonista del eclipse es el skater Danny León

El dos veces campeón olímpico hace historia en el eclipse solar total con un salto que ya ha dado la vuelta al mundo

Ni la pretemporada de LaLiga ni el europeo de atletismo: el verdadero protagonista del eclipse es el skater Danny León

La Supercopa de España se muda al polémico Atatürk de Estambul: un estadio “en desuso” y problemas con el viento y la organización

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad se verán las caras por el título entre el 2 y el 7 de febrero

La Supercopa de España se muda al polémico Atatürk de Estambul: un estadio “en desuso” y problemas con el viento y la organización

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

El conjunto blanco sigue imbatido en esta pretemporada y va depurando su puesta a punto antes del inicio de La Liga

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”

“Estaba corriendo. En cuanto vi el giro de los 5 km, una señora me dijo que siguiera recto. Así que seguí recto”, contó el niño

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030 de España

El técnico catalán, sin banquillo desde que dejó el Barcelona en 2024, arranca su primera aventura en una selección nacional

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030 de España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El eclipse deja más de 300 atenciones sanitarias en once comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

El eclipse deja más de 300 atenciones sanitarias en once comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

Marlaska envía a Ceuta 20 agentes de extranjería para acelerar la expulsión de los migrantes y 45 policías de la UPR para reforzar la seguridad en la ciudad

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

El Gobierno confirma la muerte de un español en el terremoto de magnitud 7,4 de Colombia

El nuevo carril rojo de la DGT ya está a prueba: cómo funciona, para qué sirve y qué precauciones tomar

ECONOMÍA

Llenar el depósito será más barato en septiembre: el Gobierno bajará el gasóleo 20 céntimos por litro y cinco la gasolina

Llenar el depósito será más barato en septiembre: el Gobierno bajará el gasóleo 20 céntimos por litro y cinco la gasolina

Una empresaria zamorana caminará 200 kilómetros hasta Madrid con cinco euros para salvar su proyecto de turismo rural: busca patrocinadores por kilómetro para financiar una nueva sede

Las multas de tráfico llenan las arcas de los ayuntamientos: Madrid recauda 75 millones más de lo previsto y Valencia, el doble

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,49% con el dato del índice de referencia de julio

La venta de viviendas de lujo se frena y las de menos de 400.000 € ‘vuelan’ del mercado: “O bajan los precios o no venderán”

DEPORTES

Ni la pretemporada de LaLiga ni el europeo de atletismo: el verdadero protagonista del eclipse es el skater Danny León

Ni la pretemporada de LaLiga ni el europeo de atletismo: el verdadero protagonista del eclipse es el skater Danny León

La Supercopa de España se muda al polémico Atatürk de Estambul: un estadio “en desuso” y problemas con el viento y la organización

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030 de España