Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”

Luis Enrique, a la caza del Real Madrid. (REUTERS/Gintare Karpaviciute)

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El PSG de Luis Enrique ya es por segunda vez consecutiva supercampeón de Europa. Todo gracias a romper el maleficio del club parisino tras su primera Champions. Y no se quiere bajar del sueño. El técnico español ya ha puesto el punto de mira en la edición 2026/2027. Todo, por igualar un imposible, al menos hasta ahora: las tres Orejonas seguidas del Real Madrid de Zidane.

El técnico asturiano llegó al Parque de los Príncipes con el objetivo de hacer al PSG el mejor equipo de Europa. Y vaya si lo ha conseguido. A día de hoy, es el equipo a batir. No obstante, no todos los récords son del equipo de Luis Enrique. “Tengo una obsesión constante por intentar mejorar el rendimiento, mi conexión con los jugadores y con el equipo”, dijo ‘Lucho’ tras la final de la Supercopa contra el Aston Villa de Unai Emery.

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Desde su llegada a París, el exseleccionador ha ganado 13 títulos en cuatro temporadas (tres Ligue 1, dos Copas de Francia, dos Champions y dos Supercopas de Europa). Pero el insiste en mirar hacia delante: “Hoy, cuando me dicen: ‘Has ganado muchos títulos”, respondo que no importa; es el pasado, es historia antigua", aseguró.

Luis Enrique con la Supercopa de Europa conseguida ayer contra el Aston Villa. (Europa Press)

Un reto que Zidane dejó esculpido en piedra

Si se miran únicamente los números, Luis Enrique ya está a la altura de Zinedine Zidane. Ambos tienen en sus vitrinas tres Champions League. El francés ganó todas con el Real Madrid en su segunda etapa; el asturiano suma una con el FC Barcelona en 2015 y las dos últimas con el PSG. La diferencia está en la racha. Zidane encadenó de forma consecutiva sus tres títulos, algo nunca antes visto.

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Entre 2016 y 2018, el Real Madrid de Zidane ganó la Undécima en Milán frente al Atlético de Madrid en los penaltis, la Duodécima en Cardiff contra la Juventus (4-1) y la Décimotercera en Kiev con la inolvidable chilena de Gareth Bale ante el Liverpool (3-1). Lo más llamativo es que no fueron tres temporadas sencillas. El club blanco tuvo que enfrentarse a los mejores: Bayern de Múnich, Manchester City o el propio PSG. Un requisito indispensable si se quiere alzar la Orejona.

“Ahora mismo tenemos un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol europeo: igualar al Real Madrid si conseguimos ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva. Es otro nivel. Nadie en la historia lo ha hecho, excepto el Real Madrid”. Por eso, el asturiano está más cerca que nunca de igualar una hazaña que parecía imposible de volver a ver. “No creo que haya un equipo en Europa más motivado que nosotros”, declaró en rueda de prensa, y añadió que este proyecto es distinto a todos los que haya dirigido antes: “Es el proyecto en el que más he invertido”.

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Fuertes disturbios en París durante la final de la Champions

Un camino que vuelve a empezar de cero

La obsesión no es solo del banquillo. Los propios jugadores han asumido el reto como propio. Fabián Ruiz, campeón del mundo con España, lo dejó claro nada más ganar la Supercopa de Europa: “No vamos a parar”. Eso sí, al PSG le toca volver a recorrer otra vez todo el camino, con las dificultades que eso conlleva: los rivales conocerán mejor al campeón, las eliminatorias volverán a decidirse por detalles y una lesión, una mala noche o una tanda de penaltis pueden acabar con cualquier aspiración.