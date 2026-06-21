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El bonito barrio de Borja Iglesias en Santiago de Compostela: castillo medieval, restos arqueológicos del S. X y caminos a orillas del río Sar

El jugador celta es una de las grandes novedades de la selección española este Mundial 2026

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Borja Iglesias y su barrio Conxo, Santiago (MONTAJE INFOBAE).
Borja Iglesias y su barrio Conxo, Santiago (MONTAJE INFOBAE).

Antes de que Borja Iglesias vuelva a enfundarse la camiseta de España este domingo en el segundo encuentro de la selección en el Mundial 2026, hay un lugar situado a más de 8.000 kilómetros del estadio donde se jugará el encuentro que también estará pendiente de sus pasos: Conxo. Este histórico barrio de Santiago de Compostela no solo fue el escenario de sus primeros sueños futbolísticos, sino que continúa siendo el refugio donde el delantero gallego encuentra la tranquilidad que tantas veces falta en la élite del deporte.

El Panda ha construido una carrera marcada por la perseverancia. Sus primeros pasos en el fútbol profesional llegaron en las categorías inferiores del Celta de Vigo, club con el que incluso logró debutar en Primera División. Sin embargo, en aquel momento no consiguió asentarse en la plantilla y tuvo que buscar lejos de su tierra la oportunidad de demostrar todo su potencial.

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Su camino continuó en el Espanyol, donde comenzó a explotar definitivamente como goleador. Más tarde llegaron los años más exitosos en el Real Betis, equipo con el que levantó la Copa del Rey y se convirtió en uno de los delanteros más queridos por la afición verdiblanca. También vivió una experiencia internacional en el Bayer Leverkusen, formando parte de uno de los proyectos más competitivos del fútbol europeo.

Pasarela en el Berce do Sar (TURISMO DE GALICIA).
Pasarela en el Berce do Sar (TURISMO DE GALICIA).

Pero, más allá de los estadios, los títulos y el reconocimiento, Borja Iglesias nunca ha ocultado cuál es su verdadero hogar. Galicia ha seguido siendo su punto de referencia y, especialmente, Santiago de Compostela, la ciudad donde nació y donde siempre ha sentido que pertenecía.

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De hecho, cuando regresó al entorno del Celta, el futbolista tomó una decisión que resume perfectamente su apego a sus raíces. A pesar de que los entrenamientos del equipo se desarrollan en Vigo, prefirió recorrer cada día cerca de una hora en coche para poder seguir viviendo en Santiago, rodeado de su familia y de sus amigos de siempre.

Y dentro de la ciudad gallega existe un rincón con un significado todavía más profundo para el internacional español: Conxo. Este antiguo municipio independiente, integrado en la capital gallega desde 1925, conserva aún un marcado carácter de pueblo. Sus calles tranquilas, sus vecinos y su identidad propia lo convierten en un lugar muy diferente al ritmo frenético que acompaña al fútbol profesional.

Monasterio e Iglesia de Santa María de Conxo, Santiago (TURISMOGALICIA).
Monasterio e Iglesia de Santa María de Conxo, Santiago (TURISMOGALICIA).

Allí, en el C.D. Conxo, Borja Iglesias empezó a dar sus primeras patadas a un balón y a imaginar un futuro que años después lo llevaría a competir en algunos de los escenarios más importantes del mundo. Hoy, cuando pasea por el barrio acompañado de sus perros o disfruta de un momento de calma, vuelve a conectar con aquella etapa en la que todo comenzó.

Pero Conxo no solo destaca por su relación con el delantero. Se trata de uno de los lugares con mayor carga histórica de Santiago de Compostela, gracias al monasterio construido por una comunidad benedictina femenina en 1129. Su emblemática Carballeira fue escenario del famoso Banquete de Conxo celebrado en 1856, un encuentro considerado un símbolo de fraternidad y libertad en Galicia, en el que estudiantes y trabajadores compartieron mesa en un gesto revolucionario para la época. La tradición también relaciona este acontecimiento con figuras fundamentales de la cultura gallega como Rosalía de Castro y Eduardo Pondal.

Monasterio e Iglesia de Santa María de Conxo, Santiago (TURISMOGALICIA).
Monasterio e Iglesia de Santa María de Conxo, Santiago (TURISMOGALICIA).

La naturaleza es otro de los grandes tesoros del barrio. Los caminos que recorren las orillas del río Sar y sus bosques de árboles centenarios crean un paisaje donde destaca el famoso Carballo de Conxo, un imponente roble con siglos de historia que se ha convertido en uno de los símbolos naturales más reconocibles de la zona.

Su patrimonio también guarda joyas como las ruinas del castillo medieval de A Rocha Forte, una fortificación levantada en el siglo XIII que fue destruida durante la Revuelta Irmandiña y cuyos restos permiten viajar al pasado. A ello se suman la iglesia de Nosa Señora da Merced y los vestigios arqueológicos de Volta do Castro, donde se encuentran antiguos grabados sobre piedra que evidencian la presencia humana en este territorio desde tiempos remotos.

Monasterio e Iglesia de Santa María de Conxo, Santiago (TURISMOGALICIA).
Monasterio e Iglesia de Santa María de Conxo, Santiago (TURISMOGALICIA).

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