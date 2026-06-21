Lamine Yamal será titular: Luis de la Fuente introduce cambios en el once de España para afrontar el duelo ante Arabia Saudí

El jugador de la selección española Lamine Yamal (Reuters/Jordan Godfree)

Lamine Yamal es la gran sorpresa en el once de España. La selección española afronta su segundo partido en el Mundial 2026 ante Arabia Saudí. Su debut en el torneo no fue lo esperado. Sellaron un empate ante Cabo Verde, dejando entrever todas sus costuras. La dificultad para hacer un gol fue su mayor problema durante su debut en la cita mundialista. Ahora, será necesario cambiar la estrategia para poder sellar la primera victoria del torneo y sumar los tres puntos. Eso pasa por cambiar la alineación para afrontar el partido y apostar por un juego más dinámico y vertical.

La alineación de la España es distinta a la del primer partido en el Mundial 2026. La portería la defenderá Unai Simón; la defensa estará formada por Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; en el centro del campo moverán el balón Rodri, Dani Olmo, Pedri; y los encargados de batir al portero rival serán Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. El jugador azulgrana es la gran novedad del once de España, dado que era una incógnita si saldría como titular o si contaría con minutos en la segunda parte.

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Alex Baena y Pedro Porro debutarán por primera vez en la cita mundialista y lo harán como titulares. También saldrá de inicio Dani Olmo, que ya durante el primer partido disfrutó de unos minutos en la segunda parte. Hasta cuatro cambios son los que ha introducido Luis de la Fuente en la alineación, con un equipo especialmente ofensivo. Necesitan la victoria y el equipo inicial lo evidencia.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El partido tendrá lugar este domingo a las 18 horas. Un duelo clave en el devenir de la Selección en la cita mundialista. Sumar los tres puntos les daría cierta tranquilidad para encarar el duelo ante Uruguay y les permitiría empezar a dibujar la clasificación a la siguiente ronda. La máxima de Luis de la Fuente es evitar que el duelo ante la selección charrúa se convierta en un partido a muerte.

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La costuras de la selección española

La selección española afrontó el Mundial con la etiqueta de favorita sin que esto supusiera una carga para el vestuario. Así lo manifestaron varios jugadores antes de viajar a Estados Unidos. Sin embargo, en el debut, el exceso de confianza en un resultado positivo se hizo evidente antes incluso de que comenzara el partido. A esa actitud se sumó una falta de creatividad para generar ocasiones de peligro. El equipo español chocó una y otra vez con la defensa de Cabo Verde, sin lograr modificar su planteamiento para superar el bloqueo rival. La ausencia de Lamine Yamal y Nico Williams en las bandas limitó aún más la capacidad de desborde, un recurso que el equipo necesitó durante todo el encuentro.

La selección sintió la falta de regate, inventiva y capacidad para sorprender, características que aportan Lamine y Nico en el campo. Su estilo, basado en la frescura y el desborde, se echó en falta y podría haber sido clave para abrir el partido y evitar el empate. La Roja, tras ese primer tropiezo, llega a su segundo compromiso con la obligación de sumar tres puntos frente a Arabia Saudí. El objetivo es recuperar sensaciones y encaminar su avance en el torneo.

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Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

Después del empate en el debut, Luis de la Fuente tenía el reto de ajustar el esquema táctico para lograr la primera victoria del campeonato. Esto implicaba buscar una propuesta que devuelva al equipo su perfil habitual: un juego vertical, rápido y dinámico. Es en ese tipo de planteamiento donde España suele mostrar su mejor versión, la misma que llevó al equipo a conquistar la Eurocopa de 2024. Recuperar ese estilo será fundamental para mantener vivas las aspiraciones de luchar por el título mundial. Para ello, ha introducido cambios en la alineación para afrontar el duelo ante Arabia Saudí.