Arabia Saudí sale con todo para enfrentarse a España en el Mundial 2026: este es el once de Georgios Donis

El jugador de Arabia Saudí Salem Al-Dawsari (Reuters/Daniel Dunn)

El segundo partido de la selección española en el Mundial 2026 está a punto de empezar. Lo hará contra Arabia Saudí, que ya sorprendió con un empate frente a Uruguay en lo que supuso un favor para los chicos de Luis de la Fuente tras el fiasco de su debut. Así, el Grupo H está en tablas con un punto para cada uno. No obstante, Arabia Saudí se encuentra ahora por encima de España dado el gol a favor en el primer partido.

El conjunto dirigido por Georgios Donis afronta el encuentro después de dejar buenas sensaciones en su estreno y mantiene buena parte de la estructura que utilizó en el debut, aunque introduce varias modificaciones en su equipo titular. La selección saudí seguirá apostando por su identidad: orden táctico, intensidad defensiva y velocidad para aprovechar los espacios.

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Este es el once: Alowais en portería, defensa para Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti y Lajami; centro del campo con Moteb Al Harbi, Abdullah Al Khaibari y Nasser; y arriba Musab Al Juwayr, Salem Al Dawsari y Feras Al Brikan.

Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1 - ES

Cambios respecto al partido contra Uruguay

Mohammed Al Owais repite bajo palos, una de las piezas más fiables del conjunto saudí. En defensa también continúan Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri y Hassan Al Tambakti, aunque aparece Ali Lajami como novedad en la zaga en lugar de Moteb Al Harbi, que ahora se adelanta al centro del campo.

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Otra de las variantes llega en la medular. Abdullah Al Khaibari mantiene su sitio, mientras que Nasser entra en el once en sustitución de Mohammed Abu Al Shamat y Musab Al Juwayr vuelve a ocupar una posición importante en la creación de juego desde la banda.

En ataque, Arabia Saudí conserva a sus dos principales referencias ofensivas. Salem Al Dawsari, el gran líder futbolístico del equipo, acompañará a Feras Al Brikan, encargado de fijar a la defensa rival y buscar profundidad tras su titularidad en el estreno mundialista.

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Feras Al Brikan. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Al Dawsari, la principal amenaza

Si hay un nombre que destaca en el combinado saudí, es el de Salem Al Dawsari. El futbolista de Al Hilal sigue siendo el faro creativo de su selección gracias a su velocidad, capacidad de desborde y facilidad para generar peligro desde la banda. Es la principal amenaza hoy frente a España. Y las contras serán mucho más peligrosas que el anterior partido frente a Cabo Verde.

A su alrededor, Donis ha construido un bloque sólido que se siente cómodo defendiendo junto y esperando su oportunidad al contragolpe. Esa fortaleza defensiva fue una de las claves de la clasificación mundialista y volvió a quedar reflejada en el empate ante Uruguay, donde Arabia Saudí dejó constancia de su capacidad para competir con selecciones de primer nivel.

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Salem Al Dawsari. (REUTERS/Paul Childs)

Donis, en busca de su primer triunfo en un Mundial

El seleccionador heleno debuta en una cita mundialista siendo solo el segundo técnico griego en lograrlo, después de Alketas Panagoulias en 1994. Su sello se nota en el bloque: un equipo ordenado, exigente físicamente y difícil de batir, que basa buena parte de sus opciones en la solidez defensiva construida durante la fase de clasificación, donde Arabia Saudí dejó su portería a cero en diez ocasiones. Esa fiabilidad atrás convive con una realidad que el combinado saudí arrastra en las grandes citas: solo ha conseguido mantener la portería a cero una vez en toda su historia mundialista, en el recordado 1-0 a Bélgica de 1994.