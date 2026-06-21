El motivo por el que Bellingham se emociona al escuchar el himno de Inglaterra durante el Mundial

El jugador de Jude Bellingham (Reuters/Maria Lysaker)

Inglaterra inició su participación en el Mundial con una victoria clara ante Croacia por 4-2, en un partido en el que los dirigidos por Tuchel demostraron solidez y capacidad ofensiva, especialmente durante la segunda mitad. El marcador pudo haber sido aún más abultado, ya que el equipo inglés generó varias oportunidades adicionales para aumentar su cuenta goleadora. Uno de los nombres propios del encuentro fue Jude Bellingham, quien dejó su huella marcando el tercer gol de su selección con un disparo cruzado. El centrocampista del Real Madrid no solo vio portería durante su debut en el Mundial, también vivió uno de los momentos más emotivos del torneo.

En los instantes previos al primer partido de Inglaterra en el torneo, las cámaras captaron a Bellingham visiblemente emocionado mientras sonaba el himno nacional. El propio jugador explicó después el origen de ese sentimiento, más allá de la lógica emoción de representar a su país en una cita mundialista. “Pienso en mi abuelo, que falleció justo antes de mi debut con la selección inglesa. Era muy patriota. Era inglés de pura cepa. Podía contarte todos los detalles sobre cada guerra, cada batalla, cada rey y cada reina. Pienso en mi abuelo cuando llega ese momento”, compartió Bellingham en declaraciones recogidas por medios ingleses.

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El recuerdo de su abuelo tiene un peso especial para el internacional inglés, especialmente porque su estreno con la selección absoluta se produjo en un contexto emotivo. Aquel primer partido de Bellingham con Inglaterra tuvo lugar el 12 de noviembre de 2020, cuando solo tenía 17 años. Se trató de un amistoso frente a Irlanda, en el que participó saliendo desde el banquillo en la segunda parte y que terminó con victoria inglesa por 3-0. Desde entonces, la figura de su abuelo ha estado presente para él en cada momento significativo con la camiseta nacional.

Los jugadores de Inglaterra (REUTERS/Hannah Mckay)

El propio Bellingham también ha reflexionado sobre el significado del himno nacional y el impacto que tiene para los jugadores en el terreno de juego. “Creo que el himno nacional es la última oportunidad que tienes para ser realmente consciente de las personas que te han ayudado a llegar hasta aquí y de lo que significa ser de Inglaterra”, explicó el futbolista del Real Madrid. Para él, la interpretación del God Save the King va mucho más allá de un simple acto protocolario y representa una ocasión para conectar con sus raíces y agradecer el apoyo recibido a lo largo de su carrera.

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Bellingham y los sacrificios de su familia

Además del recuerdo constante de su abuelo, Bellingham mencionó la importancia de su entorno más cercano en su trayectoria profesional. “También pienso en el resto de mi familia y en los sacrificios que han hecho para que yo llegara a esta etapa. Mi madre, mi padre y mi hermano, Jobe, han sido muy importantes para mí. Mi hermano ha sido un apoyo constante para mí”, añadió el centrocampista. Estas palabras reflejan el profundo vínculo familiar que Bellingham siente y el reconocimiento a quienes han estado presentes en su desarrollo deportivo.

El triunfo ante Croacia supone un inicio positivo para Inglaterra en el Mundial y refuerza la figura de Bellingham como uno de los jugadores a seguir en el torneo. Su aportación en el terreno de juego y la carga emotiva que acompaña cada una de sus actuaciones con la selección convierten al futbolista en un referente tanto para sus compañeros como para los aficionados ingleses. Así, el debut mundialista de Inglaterra no solo dejó goles y buen fútbol, sino también historias personales que ponen en valor el significado de representar a un país en una cita internacional.

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