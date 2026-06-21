La IA reconfigurará el sector de la banca: hasta 25.000 empleos en riesgo en la próxima década y más perfiles tecnológicos

Un empleado de banco con expresión de preocupación se sienta frente a su escritorio con modelos de una casa y un coche, reflejando la incertidumbre del sector financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banca española se enfrenta a una transformación sin precedentes por el avance de la inteligencia artificial (IA), con proyecciones que sitúan la destrucción de empleo en una horquilla de entre 4.000 y más de 25.000 puestos de trabajo hasta 2035, según la manera en la que se implante dicha tecnología. Porque la incógnita, más que si llegará o no el cambio, es a qué velocidad será capaz el sector de reconvertir el talento que ya tiene.

Y desde las instituciones europeas ya han lanzado avisos. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), advirtió esta semana en la XIX Cumbre COTEC Europa celebrada en Venecia sobre los riesgos que la IA plantea para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, más allá del debate sobre el empleo.

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Así lo recalca un artículo del director del Área Financiera y de Digitalización de Funcas, Francisco Rodríguez, en el que traza tres escenarios posibles de aquí a 2035. En el más moderado, la pérdida de empleo se situaría entre 4.000 y 8.000 puestos. El escenario central, considerado el más probable, apunta a una destrucción de entre 12.000 y 23.000 empleos, lo que equivale a entre el 7% y el 14% de las plantillas actuales. Y en el caso de una adopción masiva e intensiva de la tecnología, la cifra superaría los 25.000 trabajadores afectados.

Nuevos perfiles, viejos retos

Rodríguez subraya que la IA no actúa de forma uniforme sobre el sector, sino que desplaza las tareas más repetitivas y rutinarias, pero al mismo tiempo genera y amplía la demanda de nuevos perfiles técnicos -científicos de datos, ingenieros de software, expertos en ciberseguridad bancaria y especialistas en experiencia de usuario digital- que, sin embargo, no bastan para compensar del todo el empleo que se pierde.

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David de Falguera, abogado especialista en IA y Derecho Digital, analiza el desfase entre la rápida evolución de la inteligencia artificial y la lentitud de la normativa. Explica la necesidad de establecer reglas para proteger los derechos digitales de los ciudadanos sin ahogar la innovación tecnológica.

La banca española ya gestionó la desaparición de más de 100.000 empleos en los años anteriores, una cifra muy superior a cualquiera de las proyecciones actuales. Ahora, el verdadero desafío, según el análisis de Funcas, es la velocidad a la que habrá que reconvertir las competencias. Es decir, que la IA avanza más rápido que los mecanismos tradicionales de reciclaje profesional.

Los sindicatos aún no ven el impacto

Pero, pese a la contundencia de las proyecciones, los sindicatos del sector financiero no detectan por ahora señales de destrucción de empleo directamente atribuibles a la IA. Javier de Dios, responsable de Sector Financiero de CCOO, ha explicado a EFE que las entidades aseguran no haber implantado herramientas de IA que afecten a la empleabilidad, y que no hay procesos activos de reducción de plantillas. Lo que sí se mantiene son las salidas pactadas y las prejubilaciones, una vía que los bancos han utilizado históricamente para ajustar sus estructuras de personal.

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En datos concretos, en el Banco Santander, algo más de 1.200 empleados se acogieron a prejubilaciones el año pasado; en Sabadell, unas 400 personas se adhirieron a su plan de prejubilaciones; y en BBVA, cerca de 750 trabajadores optaron por bajas voluntarias solo en el primer trimestre del año.

Vista interior de una ventanilla bancaria mostrando una estación de trabajo equipada con computadora, teléfono y documentos, mientras una empleada espera para atender al próximo cliente. La imagen resalta el ambiente profesional y la importancia de la gestión documental en el sector financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre la calma y la incertidumbre

Los máximos responsables de las principales entidades del país matizan el impacto a corto plazo, aunque ninguno descarta que el panorama cambie en el futuro. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ya sostuvo que en el corto y medio plazo la transformación digital lleva al banco a emplear más personal, no menos, aunque admitió que a largo plazo la ecuación podría invertirse.

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Héctor Grisi, consejero delegado del Santander, apuntó que la entidad apuesta por el reciclaje profesional y el refuerzo de la atención al cliente como estrategia de transición, sin descartar que en el futuro la plantilla necesaria sea menor. En la misma línea, Carlos Torres, presidente del BBVA, reconoció que la IA tendrá un impacto enorme en el empleo del sector, aunque aclaró que eso no implica necesariamente una reducción de puestos de trabajo.

Marc Armengol, consejero delegado del Sabadell, anticipó que los procesos que concentran más mano de obra requerirán una transformación profunda de principio a fin, mientras que en las áreas donde la IA tenga menos penetración el reto será formar a los empleados para que sepan utilizarla. Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, optó por un enfoque más optimista: la tecnología, en su visión, no viene a reemplazar al talento humano, sino a potenciarlo.

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*Noticia elaborada con información de EFE.