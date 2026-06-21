Bale pone en sobreaviso a los jugadores del Real Madrid tras el regreso de Mourinho al banquillo: “Es como el fin del mundo”

Gareth Bale y José Mourinho. (Nick Potts/Reuters)

Gareth Bale ya no juega al fútbol, pero sin duda es uno de los futbolistas que han marcado una época tanto en el Real Madrid como en Gales. Fue uno de los artífices de la época dorada del conjunto blanco, campeón de cinco Champions League y máximo goleador de su selección. Ahora, se dedica a su otra gran pasión sobre el green mientras todavía se le pregunta por su etapa como futbolista. Retirado desde 2023, el futbolista ha repasado su carrera y la actualidad madridista en una entrevista con The Athletic.

Bale coincidió con Mourinho durante la segunda etapa del técnico portugués en el Tottenham y cree que su experiencia puede ser clave para reconstruir un vestuario que terminó la pasada temporada entre tensiones y roces internos. “Tras haber contado con un entrenador experimentado como Carlo Ancelotti, espero que José pueda estabilizar al grupo y conseguir que todos trabajen en la misma dirección”, dijo el exinternacional galés.

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Lejos de la imagen de entrenador únicamente exigente, Bale destacó la capacidad de Mourinho para adaptarse a cada futbolista y encontrar la manera de sacar su mejor versión. “Él simplemente te impulsa a sacar lo mejor de ti. Intentará comprender a cada jugador y encontrar lo que sea necesario para que rindan al máximo. A veces se trata de presionar a alguien a través de los medios, otras veces simplemente de darle un abrazo".

Además, recordó que el portugués ya conoce perfectamente el ecosistema madridista: “Ha estado en el Real Madrid, entiende la dinámica y sabe cómo funcionan las cosas. Ideó un plan para que funcione”.

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José Mourinho. (REUTERS/Pedro Rocha)

El elogio de Bale a Ancelotti

En su análisis también hubo espacio para Carlo Ancelotti, al que definió como uno de los mejores gestores de vestuario que ha tenido durante su carrera. “Carlo era un excelente gestor de personas. Entiende la psicología y las presiones que conlleva. Pero crea una relación contigo en la que sientes que realmente se preocupa por ti”, señaló.

Para Bale, buena parte del éxito del italiano en la élite se explica por su capacidad para mantener implicados a todos los futbolistas, jueguen más o menos minutos: “A veces los jugadores no juegan, pero él sabe cómo mantenerlos motivados y de su lado. En un club grande como el Real Madrid, no hace falta ser entrenador en el sentido estricto. Hay que saber gestionar los egos, por eso ha tenido tanto éxito en los clubes más importantes”.

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El exdelantero galés del Real Madrid Gareth Bale. (EFE/Mariscal)

“En el Madrid, perder es como el fin del mundo”

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Bale comparó la presión del Real Madrid con la que encontró en su etapa en la MLS, defendiendo los colores de Los Ángeles FC. “Allí no hay descenso, no hay consecuencias por perder. En el Real Madrid, si pierdes un partido, es como el fin del mundo”, afirmó.

El galés recordó su sorpresa tras la primera derrota que vivió en Estados Unidos, muy lejos del ruido mediático y la exigencia cotidiana que acompañan al club blanco: “Esperaba una oleada de presión, tal vez insultos y artículos. Pero perder es algo que se acepta… porque tal vez no tenga consecuencias tan graves, pero también porque es un ambiente diferente. Se recuperan rápido y vuelven a empezar. Lo disfruté. Es un ambiente más familiar”.

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José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

Un fútbol cada vez más táctico

A sus 36 años, el galés también dejó una reflexión sobre la evolución del fútbol en los últimos años. Según él, “en los últimos cinco años, el entrenador se ha vuelto un poco más dominante y el enfoque es más táctico. El fútbol ya no es un juego de ida y vuelta. Es más una partida de ajedrez que un partido de baloncesto, lo cual no es tan emocionante”, explicó.

Aun así, Bale considera que el regate y la creatividad han perdido protagonismo, aunque todavía identifica jugadores capaces de marcar diferencias desde el talento individual: “No se ven tantos regates y los jugadores no los practican. Quizás sea porque los entrenadores les dicen que no lo hagan, pero aún hay algunos jugadores que pueden hacerte levantar del asiento, como Mbappé, Lamine Yamal y Vinicius. Pero tal vez no haya tantos porque no se les permite serlo”, sentenció.

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