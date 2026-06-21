La emotiva historia de amor de Rodri y la cirujana Laura Iglesias: de enemigos en la universidad a su gran apoyo en el campo

Rodrigo Hernández Bibula Cascante, alias Rodri, y Laura Iglesias llegan a la ceremonia del Balón de Oro 2024 en el teatro Châtelet, el 28 de octubre de 2024 en París, Francia. (Foto de Jerome Dominé/ABACAPRESS.COM Crédito: Abaca Press/Alamy Live News).

En una época en la que las grandes estrellas del fútbol comparten cada detalle de su vida a través de las redes sociales, Rodrigo Hernández Cascante, conocido mundialmente como Rodri, se ha convertido en una excepción. El capitán de la selección española, pieza indispensable en el centro del campo del Manchester City y ganador del Balón de Oro, siempre ha preferido mantenerse alejado del ruido mediático. Sin perfiles públicos en redes sociales, sin grandes exhibiciones de su vida privada y con una discreción poco habitual en la élite del deporte, el madrileño tiene un refugio que permanece inalterable desde hace casi una década: su relación con Laura Iglesias.

La historia de ambos comenzó mucho antes de que Rodri levantara los trofeos más importantes de su carrera. Fue en la Universidad Jaime I de Castellón donde sus caminos se cruzaron mientras él compaginaba sus primeros pasos en el fútbol profesional con sus estudios de Administración y Dirección de Empresas y ella iniciaba su formación en Medicina, camino que la llevaría a convertirse en cirujana.

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Rodrigo Hernández Cascante (Rodri) con su pareja Laura en Roland-Garros 2024, Abierto de Francia 2024, Grand Slam, en el estadio Roland-Garros el 29 de mayo de 2024 en París, Francia. (Crédito de la imagen: © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire)

El primer encuentro, sin embargo, no fue un flechazo inmediato. Tal y como ambos recordan en el programa Denominación de origen de RTVE con motivo del Mundial, la relación comenzó con una divertida anécdota en la residencia universitaria. Laura era una de las recién llegadas y Rodri, que ya llevaba tiempo allí, bromeó pidiéndole que le recogiera la bandeja del comedor como parte de las tradicionales novatadas. La respuesta de ella fue clara: “Se la recogí a todos menos a él”.

Además, al descubrir que aquel joven era futbolista, Laura admite que inicialmente se mostró desconfiada debido a los prejuicios que tenía sobre el mundo del deporte profesional. Por ello, el centrocampista tuvo que ganarse poco a poco su confianza: “Y ahí empezó mi duro recorrido para conquistarla, sí”. Según él mismo confiesa, fueron varias semanas insistiendo y demostrando su interés hasta conseguir acercarse a ella. Finalmente, en una noche tranquila viendo una película en la habitación de Laura, fue ella quien terminó dando el primer paso: “Estábamos viendo una película en mi habitación de dibujos animados. Y le besé yo”.

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Desde entonces, Laura se ha convertido en una figura fundamental en la vida del jugador. Rodri siempre ha destacado que su pareja ha sido quien le ha ayudado a no perder la perspectiva en los momentos de mayor éxito deportivo. Mientras el mundo analiz sus actuaciones sobre el césped, ella lo trata como al joven universitario que conoció en Castellón y le recuerda que, más allá de los triunfos o de las derrotas, el fútbol es solo una parte de su vida.

Esa manera de mantener los pies en la tierra le ha acompañado incluso durante su etapa en Inglaterra. En 2019, el fichaje por el Manchester City cambió su rutina y la distancia se convirtió en uno de los mayores desafíos para la pareja. Mientras Rodri se consolidaba bajo las órdenes de Pep Guardiola, Laura continuaba centrada en su carrera como médica, lo que le impedía acompañarlo de forma permanente en sus viajes y competiciones.

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El centrocampista de la selección española, Rodri Hernández, analiza el rol de favorito del equipo, la importancia de la mezcla entre juventud y experiencia, y la confianza en el seleccionador Luis de la Fuente.

Sin embargo, encontraron su propia fórmula para mantenerse unidos. El futbolista ha contado en varias ocasiones que, después de cada partido, independientemente del resultado, realiza una videollamada con Laura. Una costumbre que provocaba las bromas de algunos compañeros del vestuario como Sergio Agüero o Nicolás Otamendi, quienes se sorprenden de que, incluso después de una derrota, Rodri habla con total naturalidad con su novia en el autobús del equipo.

Una relación sólida a pesar de los años

Aunque ambos han decidido vivir su relación con absoluta discreción, Laura ha estado presente en los momentos más importantes de la carrera del jugador. Lo acompañó cuando España conquistó la Eurocopa de 2024 en Berlín, celebrando junto a él sobre el césped, y también estuvo a su lado durante los momentos más difíciles, como la grave lesión de rodilla que sufrió en 2024 y que lo apartó de los terrenos de juego durante meses.

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Rodrigo Hernandez Bibula Cascante aka Rodri and Laura Iglesias arriving at the Ballon d Or 2024 Ceremony at the Chatelet theater, on October 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Jerome Dominé/ABACAPRESS.COM Credit: Abaca Press/Alamy Live News).

Uno de los momentos más emotivos de su historia juntos llegó el 28 de octubre de 2024, cuando Rodri recibió el Balón de Oro en París. Desde el escenario del Théâtre du Châtelet, el futbolista quiso dedicar sus primeras palabras a quien considera la persona más importante de su vida: “Quería dar las gracias, en primer lugar, a la persona más importante que tengo hoy en día, que es mi novia, Laura, que justo hoy hacemos ocho años nos conocemos, es nuestro aniversario. Sin ti este camino no hubiera sido el mismo, así que muchas gracias”.