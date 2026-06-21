Los veterinarios explican por qué a los perros les gusta lamer a sus dueños

Un perro negro con collar rojo se lame el hocico mientras descansa sobre la hierba.

Para quienes conviven con un perro, recibir lametones en la cara, las manos o los pies es algo de todos los días. Aunque algunos lo ven tierno y otros un poco molesto, la pregunta siempre aparece: ¿por qué lo hacen? ¿Es solo cariño o hay algo más detrás de este hábito tan común?

El veterinario Julian Norton tiene una respuesta clara: “Simplemente quieren formar parte de la familia y recibir atención”. Según este especialista, cuando un perro lame a su dueño, no es un gesto al azar ni una costumbre sin sentido.

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Los veterinarios coinciden en que lamer es una de las formas más directas que tiene un perro para decir “aquí estoy” o “me importas”. El Dr. Norton explica que “la gente a veces pregunta por qué los perros empujan y olfatean con sus narices. En parte, esto se debe a que los perros se sienten parte de la familia y del grupo, y buscan llamar la atención acariciándote con el hocico”.

Así, cuando tu perro te da un lametón en la mano, la cara o incluso los pies, está mostrando cariño y buscando tu atención. Es un gesto que nace del deseo de estar cerca y sentirse incluido. El propio veterinario lo describe como algo “bastante entrañable” y lo compara con las formas en que las personas se saludan o se muestran afecto.

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Pero más allá del afecto, lamer también sirve para saber cómo te sientes. Según el Dr. Norton, “tu perro podría estar intentando tantear tu estado de ánimo. Es su forma de expresar ‘Me importas’”. Si estás triste, cansado o alegre, tu mascota lo percibe y puede intentar reconfortarte con este gesto.

La costumbre de lamer los pies, aunque para muchos resulte extraña, tiene el mismo sentido: tu perro busca estar cerca de ti, reforzar su lazo y sentirse parte de tu mundo. Es normal que lo haga cuando llegas a casa, cuando te despiertas o si has estado fuera durante varias horas.

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Otras señales de los perros que a veces se malinterpretan

Los perros no solo se comunican lamiendo. Hay muchas otras señales que usan todos los días y que a veces los humanos malinterpretan. Un ejemplo muy común es el movimiento de la cola. Mucha gente piensa que si un perro mueve la cola, está feliz. Los expertos explican que no siempre es así.

El movimiento de la cola puede significar muchas cosas según cómo se haga. Si la cola está alta y se mueve de manera relajada, suele indicar alegría o emoción. Pero si está baja y el movimiento es lento, puede ser señal de miedo o nerviosismo. Por eso, no basta con mirar solo la cola: hay que fijarse en todo el cuerpo y el momento.

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Julian Norton posa con un perro en un entorno rural (juliannortonvet)

Otra señal poco conocida es la “sonrisa” de algunos perros. Aunque no sea una sonrisa como la humana, a veces los perros levantan los labios y parecen sonreír, sobre todo cuando están contentos o jugando.

Cuando tu perro te lame y mueve la cola con tranquilidad, normalmente está mostrando que está feliz contigo y que quiere compartir ese momento. Entender estos pequeños detalles ayuda a tener una mejor relación con tu mascota y a responder mejor a lo que necesita.

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Los lametones, junto con el resto de señales, son la forma natural que tienen los perros de relacionarse con las personas que quieren. Aprender a leer estos gestos no solo hace que la convivencia sea más sencilla, sino que también fortalece la confianza y el cariño entre el humano y su compañero de cuatro patas.