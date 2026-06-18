Pilu, cocinera gaditana: “El truco definitivo para cocinar sardinas sin olores en casa es colocar papel vegetal encima de la sartén”

Cómo hacer sardinas en casa sin olores con el truco de Pilu Cuenca (Montaje Infobae)

Las sardinas son un pescado azul bastante popular y accesible, un producto con buen perfil nutricional y que, además, es muy fácil de cocinar. Sin embargo, presenta una clara desventaja: al cocinarse, desprenden un aroma intenso y algo desagradable, algo que provoca que muchos descarten hacerlas en casa por la pereza de gestionar estos molestos olores.

Sin embargo, existen maneras de evitar este efecto secundario con trucos fáciles, baratos y rápidos. Uno de ellos nos lo ha desvelado Pilu Cuenca, cocinera con origen gaditano y exconcursante de MasterChef que dedica sus redes sociales a compartir consejos y recetas fáciles de replicar en casa.

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En uno de sus últimos vídeos, la creadora de contenido nos ofrece una receta perfecta para cuando nos apetecen unas sardinas como las de un chiringuito, pero no tenemos barbacoa en casa ni queremos que toda la casa huela a pescado durante días. “Este truco te va a salvar el verano”, asegura la cocinera en su reel, en el que nos muestra cómo preparar este pescado en la sartén y conseguir un resultado perfecto.

El primer paso es asegurarnos de tener entre manos unas sardinas bien frescas. “Tienen la piel plateada y reluciente y los ojos brillantes y transparentes”, nos explica Pilu, dándonos las claves para distinguir esas piezas realmente frescas y de calidad. Una vez tengamos nuestro producto listo para comenzar, sumergiremos las sardinas en agua muy fría con hielo durante entre 10 y 15 minutos, “para dejarlas aún más limpias”. “Si las vas a hacer a la brasa, no hace falta ni desescamarlas ni quitarles la tripa; como las vamos a preparar en la sartén, puedes retirar las escamas”.

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Espetos en la playa de Málaga

Para evitar los olores, la cocinera nos desvela su consejo más sencillo y útil: “El truco definitivo para que tu casa no huela a pescado durante días es hacerlas sobre un papel vegetal”, explica Pilu. El método consiste en cubrir la sartén que utilicemos con un trozo de papel de horno vegetal, añadiendo un chorrito de aceite por encima para cocinar con él las sardinas. “Parece una tontería, pero va a crear una barrera que reduce muchísimo el olor. Cocínalas a fuego medio-alto durante unos minutos hasta que estén doradas. Dale la vuelta y deja que se termine de cocinar por el otro lado”.

Una vez listas, solo quedará espolvorear por encima una pizca de sal gorda y acompañarlas con un buen picadillo. “Nada que envidiar al chiringuito en primera línea de playa”, concluye la cocinera.

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Las sardinas, un excelente aliado para la salud

Más allá del sabor y la tradición que hacen de las sardinas un clásico en Andalucía, se trata de un producto muy interesante también en lo nutricional. Este pescado azul cuenta con una elevada cantidad de ácidos grasos poliinsaturados omega-3, grasas consideradas ‘saludables’ que son imprescindibles para la estructura celular y para la salud cardiovascular. De hecho, con una ración de sardinas, cubrimos casi el 100% de los objetivos nutricionales recomendados para la ingesta diaria de la población.

La sardina es, además, una buena fuente de proteínas de alto valor biológico y de minerales, siendo el fósforo el elemento más importante—una ración de sardinas cubre el 93% de las ingestas diarias recomendadas para hombres y mujeres—. Además, este pescado azul es fuente de selenio, mineral que contribuye al mantenimiento de las uñas y el cabello en condiciones normales.

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