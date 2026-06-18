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El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

La defensa del expresidente reclamó detalles sobre la incautación, el clonado y la cadena de custodia del móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes, cuyos mensajes fueron determinantes para su imputación y para el registro de su despacho

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aprovechado el auto en el que acuerda poner en conocimiento de Alba Rodríguez Espinosa, Laura Rodríguez Espinosa y Gertrudis Alcázar su condición de investigadas para pronunciarse también sobre una de las cuestiones que más preocupa a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero: la validez de los mensajes obtenidos del teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes, una prueba que se ha convertido en una de las piezas centrales de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.

En la resolución dictada este miércoles, el magistrado rechaza por ahora ampliar la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para obtener más información sobre cómo fue intervenido, clonado y analizado el dispositivo del empresario venezolano. La petición había sido formulada por la defensa del expresidente pocos días después de que la Audiencia Nacional solicitara formalmente a las autoridades estadounidenses autorización para utilizar el contenido del teléfono como prueba en un eventual juicio.

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Los mensajes hallados en el terminal de Reyes no son una prueba más dentro de la investigación. La documentación procedente de Estados Unidos fue utilizada por la UDEF para elaborar los informes que desembocaron en la imputación de Zapatero y también sirvió de apoyo para justificar el registro de la oficina que utiliza el expresidente en la calle Ferraz de Madrid, donde los agentes localizaron joyas valoradas de forma preliminar en más de 1,3 millones de euros.

La defensa pide explicaciones sobre el origen de los mensajes

El origen de esta disputa se encuentra en la comisión rogatoria que Calama acordó enviar el pasado 5 de junio a las autoridades estadounidenses. Con esa solicitud, el magistrado pretende obtener el visto bueno de la Justicia norteamericana para que el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes pueda ser empleado como fuente de prueba en un eventual juicio. Aunque los mensajes ya forman parte de la investigación y han servido de apoyo para distintas diligencias, el juez quiere asegurarse de que su utilización futura no pueda verse comprometida por problemas relacionados con la cooperación internacional.

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La defensa de Zapatero respondió pocos días después con un escrito en el que reclamaba ampliar considerablemente el alcance de esa petición. El abogado Víctor Moreno Catena solicitó que Estados Unidos aportara la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del teléfono, así como información sobre el procedimiento abierto contra Reyes en aquel país. También pidió conocer qué organismo realizó la extracción de los datos, qué herramientas informáticas se utilizaron durante el proceso y qué mecanismos de control existen para acreditar que las conversaciones incorporadas al procedimiento son auténticas y no han sufrido alteraciones.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

Entre la documentación reclamada figuraban elementos habituales en este tipo de investigaciones tecnológicas, como los códigos hash de verificación, las actas de desprecinto y otros registros técnicos que permiten reconstruir la trazabilidad completa de una prueba digital.

La pretensión de la defensa era clara: conocer con precisión cómo se obtuvo la información y comprobar que la cadena de custodia se mantuvo intacta desde el momento en que el teléfono fue intervenido hasta que su contenido llegó a manos de los investigadores españoles.

Calama aplaza el debate

El juez, sin embargo, considera que todavía no ha llegado el momento de entrar en esa discusión. En el auto dictado este 18 de junio sostiene que, mientras Estados Unidos no responda a la petición de cooperación internacional ya enviada, no puede realizar una valoración fundada sobre la necesidad de reclamar la documentación adicional solicitada por la defensa. En otras palabras, entiende que primero debe conocerse qué información están dispuestas a facilitar las autoridades estadounidenses antes de decidir si resulta necesario ampliar la comisión rogatoria.

La decisión encaja con el criterio que mantiene el magistrado a lo largo de toda la resolución. En varios apartados del auto insiste en que determinadas diligencias reclamadas por las partes son prematuras porque todavía existen actuaciones pendientes cuyo resultado puede condicionar las decisiones posteriores.

El móvil de Rodolfo Reyes, una pieza clave en la investigación

La importancia de esta discusión se entiende mejor al observar el papel que desempeña el teléfono de Rodolfo Reyes dentro de la causa. La información contenida en el dispositivo llegó a España años después de haber sido obtenida por las autoridades estadounidenses en el marco de una investigación desarrollada en aquel país. Una vez incorporados a la causa, los mensajes fueron analizados por la UDEF y acabaron convirtiéndose en una de las principales fuentes de información de los investigadores.

Jose Luís Rodríguez Zapatero sale del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tras su declaración ante el juez José Luís Calama por el caso Plus Ultra.

Las conversaciones contienen referencias constantes a Zapatero, a su entorno y a distintas gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra. En varios de esos intercambios, empresarios y directivos vinculados a la operación hablan del expresidente como una figura con capacidad de influencia sobre determinadas decisiones y le atribuyen un papel relevante durante las negociaciones.

Fue precisamente el contenido de esas conversaciones uno de los elementos que llevó a los investigadores a sostener que Zapatero podría haber desempeñado un papel central en las actuaciones que ahora analiza la Audiencia Nacional.

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