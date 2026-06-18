Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente

Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto, Canadá (IMAGES via Reuters/Kevin Sousa)

En 1991, tras la muerte de Josip Broz Tito en medio de una crisis económica y el auge de los nacionalismos, Yugoslavia comenzó a desintegrarse. La tensión derivó pronto en guerras y limpiezas étnicas, que aceleraron la fragmentación del país. De ese proceso surgieron siete nuevos estados independientes: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Serbia, Montenegro y Kosovo (no reconocido en todo el mundo). Una nación había desaparecido para dar paso a estos siete países en todos los ámbitos. El fútbol no iba a ser menos.

Como países independientes crean sus federaciones y combinados nacionales que se introducen en las organizaciones. Desde entonces, Croacia ha llevado la voz cantante a nivel de selecciones. Luka Modrić ha liderado a una histórica generación que llegó a la final del Mundial 2018 ante Francia, donde los galos se impusieron. El resto de ‘exyugoslavos’ sueñan con una edición la mitad de exitosa. Ninguna otra selección ha conseguido pasar de la fase de grupos de un Mundial, no hablemos de llegar a una final.

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En esta copa del mundo de 2026, la única que opta a intentarlo es la propia Croacia y Bosnia y Herzegovina. La segunda ha conseguido su segunda clasificación a un Mundial. El primero fue Brasil 2014. En esta ocasión, Bosnia ha logrado su billete mundialista tras superar a Italia en un dramático duelo decidido en la tanda de penaltis. El equipo balcánico, que debutó con un empate ante Canadá en el estreno de la sede norteamericana, afronta esta noche, a las 21:00 en la península, un partido clave frente a Suiza.

Guerra en Sarajevo, Bosnia, Yugoslavia (Kevin Weaver/Shutterstock)

El silencioso papel más allá de Croacia

Desde la disolución de Yugoslavia, el rendimiento de las selecciones balcánicas en los Mundiales ha sido dispar. Croacia destaca como la más exitosa. Ha superado la fase de grupos en cuatro ocasiones y ha logrado subir al podio en tres casos, con un tercer puesto en Francia 1998 y Qatar 2022, además de alcanzar la final en Rusia 2018. La generación dorada croata ha pasado a la historia del fútbol, incluyendo un balón de oro para Modrić.

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La República de Yugoslavia avanzó a octavos en 1998. Por aquel entonces su territorio se limitaba a Serbia y Montenegro, y no se considera la misma nación que una década antes, pero tampoco puede considerarse un estado serbio. Luego acogió la denominación de los dos países y después se separaron en dos independientes, pero nunca han logrado pasar de ronda.

En sus participaciones de 2006, 2010, 2018 y 2022, Serbia no pasó de la primera ronda. Eslovenia ha jugado dos Mundiales (2002 y 2010), pero cayó en la fase de grupos en ambas ediciones. Bosnia y Herzegovina participó en Brasil 2014 y tampoco logró avanzar. Macedonia del Norte y Montenegro, por su parte, no han conseguido clasificarse a una Copa del Mundo desde que son estados independientes.

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El choque ante los helvéticos representa mucho más que tres puntos. Una victoria permitiría a Bosnia soñar con superar la fase de grupos por primera vez en su historia. El plantel dirigido por Ivaylo Petev llega con la moral alta tras dejar fuera a una potencia europea y confía en el talento de jugadores como Demirovic para dar un nuevo golpe en el torneo. Enfrente estará una Suiza presionada por su reciente empate y por la necesidad de no perder terreno en el Grupo B.