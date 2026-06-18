Pedro Sánchez, sobre la declaración de Zapatero ante el juez y la imputación de sus hijas: “Cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo del PSOE”

Pedro Sánchez asegura que ha estado en contacto con Zapatero y que tiene todo "el apoyo del PSOE".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado por primera vez tras la declaración del exjefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Sánchez se ha querido referir al comunicado que Zapatero difundió al finalizar su comparecencia ante el juez Calama, en el que defendió su inocencia, pidió confianza en el proceso judicial y manifestó su respeto a la actuación de los tribunales.

Durante una comparecencia en Bruselas, el líder del Ejecutivo ha asegurado que esos tres mensajes cuentan con el respaldo del PSOE. “Ayer el presidente Zapatero, después de comparecer ante la Audiencia Nacional, publicó un comunicado donde dijo cosas interesantes e importantes. La primera es que proclamó su inocencia, la segunda es que pidió confianza y la tercera es que manifestó el respeto a la acción de la Justicia”, ha señalado Sánchez.

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El secretario general de los socialistas ha afirmado que tanto él como el conjunto de la organización respaldan la posición expresada por el expresidente del Gobierno. “Quiero decirles, lógicamente como presidente del Gobierno de España, pero también como secretario general del Partido Socialista, que esa inocencia, esa confianza y ese respeto ante la Justicia cuentan con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista Obrero Español”, ha añadido.

“Confiamos en su inocencia, respetamos la labor de la Justicia y, lógicamente, empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia”, ha afirmado en referencia a la imputación de las hijas del expresidente.

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Defensa de la presunción de inocencia

Buena parte de su intervención ha estado centrada en reivindicar el respeto a la presunción de inocencia durante el desarrollo de los procedimientos judiciales. Sánchez ha defendido que el Estado de derecho obliga no solo a respetar la actuación de jueces y tribunales, sino también los derechos de las personas que están siendo investigadas.

“Respetar el Estado de derecho también es esto”, ha afirmado el presidente, antes de recordar que ese principio debe aplicarse tanto a Zapatero como a su familia. Asimismo, ha hecho extensiva esa reflexión a algunas trabajadoras vinculadas al PSOE que, según ha señalado, también están afectadas por la causa judicial.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a una cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada en Bruselas (REUTERS/Yves Herman)

El jefe del Ejecutivo ha lamentado que estas personas se hayan visto involucradas en el procedimiento y ha insistido en que todas ellas mantienen intacto su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.

Durante su comparecencia, Sánchez también ha revelado que ha mantenido conversaciones con Zapatero desde que se conocieron las últimas novedades relacionadas con el caso. “He hablado con él durante todos estos días”, ha explicado, detallando que le ha trasladado tanto su “ánimo personal” como su confianza en la inocencia del expresidente. El presidente del Gobierno también ha descrito el estado de ánimo de Zapatero y ha asegurado que se encuentra “tranquilo” pese a las circunstancias.

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Réplica a Feijóo

La comparecencia ha derivado además en un intercambio político con el Partido Popular. Preguntado por las declaraciones realizadas por Alberto Núñez Feijóo sobre los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE, Sánchez ha reclamado al líder popular que aplique el mismo criterio de exigencia a todas las formaciones políticas. “Escuchaba hoy lo que ha dicho Feijóo, que la imagen de España no sé qué y no sé cuánto... Si se ejerce de Torquemada, tendrá que ser para lo bueno y para lo malo”, ha manifestado.

A continuación, ha vinculado sus críticas a las informaciones conocidas sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El presidente se ha referido a las noticias que apuntan a que González Amador facturó 4,4 millones de euros a Quirónsalud, una de las principales empresas adjudicatarias de contratos de la administración madrileña.

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“¿O no?”, ha planteado Sánchez al cuestionar si el mismo nivel de exigencia que el PP reclama para los casos que afectan al PSOE se aplica también cuando las informaciones afectan a personas vinculadas a su propio entorno político.

Durante la rueda de prensa también ha sido preguntado por los regalos recibidos por los presidentes del Gobierno en el ejercicio de sus responsabilidades institucionales. Sánchez ha explicado que este tipo de obsequios suelen producirse en el marco de visitas oficiales, encuentros bilaterales y reuniones con mandatarios extranjeros, dentro de los usos protocolarios habituales entre Estados.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a una cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada en Bruselas (REUTERS/Yves Herman)

“La España de 2007 no es la España de 2026”, ha señalado el presidente al ser cuestionado sobre esta materia. Sánchez ha destacado que la regulación existente actualmente es diferente a la que estaba en vigor hace casi dos décadas y ha defendido que durante estos años se han producido avances en materia de transparencia y control institucional.

“Afortunadamente, en esto también se ha legislado, se ha regulado”, ha añadido el jefe del Ejecutivo, que ha evitado profundizar en esta cuestión y ha indicado que esperará a las explicaciones que pueda ofrecer el propio Zapatero sobre este asunto.

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