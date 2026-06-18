La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

El Partido Popular ha optado por rebajar el tono político tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de del denominado ‘caso Plus Ultra’. Lejos de aprovechar la resolución para cargar contra el exlíder socialista, la dirección nacional de los populares ha querido marcar distancias y evitar cualquier comentario que pueda interpretarse como un ataque personal.

La posición del partido la ha fijado este jueves su portavoz nacional, Borja Sémper, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Preguntado por la decisión judicial, el dirigente popular ha dejado claro que “no voy a hacer sangre con algo que tiene que ver con algo tan sagrado como es el entorno personal. Bastante pesado será para el señor Zapatero haber metido a sus hijas en este lío”.

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La misma línea marcada por Sémper fue seguida por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que también ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la resolución judicial.

Preguntada por los periodistas en la Cámara Baja, Muñoz se ha limitado a recordar que el juez ha acordado la declaración como investigadas de las hijas de Zapatero y de su secretaria, insistiendo a continuación en que “nosotros no comentamos las decisiones procesales que decidan los jueces”, ha señalado.

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Por qué el juez las cita como investigadas

El portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa (Marta Fernández - Europa Press)

La decisión del instructor responde a una petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 16 de junio solicitó la declaración de las dos hijas del expresidente y de su secretaria como investigadas. Finalmente, el magistrado ha asumido ese criterio y considera que existen elementos suficientes para otorgarles esa condición procesal.

En el caso de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, el auto pone el foco en su papel como administradoras solidarias de la sociedad Whathefav SL. Según recoge la resolución, la investigación atribuye a esta mercantil una participación presuntamente relevante dentro de la estructura empresarial que está siendo analizada por la Audiencia Nacional.

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El magistrado sostiene que la propia posición que ambas ocupan al frente de la compañía justifica su citación como investigadas. No porque exista en este momento una conclusión cerrada sobre su participación en los hechos, sino porque, desde el punto de vista procesal, considera que es la fórmula que mejor garantiza sus derechos de defensa.

De hecho, Calama explica que llamarlas a declarar como testigos podría generar problemas jurídicos, ya que estarían obligadas a decir verdad sobre hechos que eventualmente podrían afectarles. Por ello entiende que la condición de investigadas resulta la opción más garantista y respetuosa con sus derechos constitucionales.

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Jose Luís Rodríguez Zapatero sale del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tras su declaración ante el juez José Luís Calama por el caso Plus Ultra.

La resolución incorpora igualmente a Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente, a quien el juez ya había situado en anteriores resoluciones en una posición relevante dentro de la investigación. El magistrado recuerda que los indicios sobre su posible participación ya fueron expuestos en el auto que autorizó el registro de la oficina en la que desarrolla su actividad profesional. Según recoge ahora la resolución, la documentación analizada durante la investigación la sitúa como una figura con funciones de coordinación y gestión documental dentro de la estructura investigada.

(Noticia en ampliación)