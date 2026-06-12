España

Samantha Vallejo-Nágera: “Me divertiría juntar en una mesa a Bad Bunny, Rosalía y el Papa, y les cocinaría una paella, un gazpacho y mi tarta de chocolate”

Tras trece años siendo uno de los rostros reconocibles de MasterChef, la chef y hostelera inicia una nueva aventura empresarial con una app que utiliza inteligencia artificial para sentar a desconocidos alrededor de una mesa

Guardar
Google icon
Samantha Vallejo-Nágera entra como socia en Flambao, una app para conocer gente nueva alrededor de una mesa (Infobae)
Samantha Vallejo-Nágera entra como socia en Flambao, una app para conocer gente nueva alrededor de una mesa (Infobae)

Samantha Vallejo-Nágera (Madrid, 1969) se encuentra en un punto de inflexión en su dilatada carrera. Tras más de una década como jurado del talent de cocina más exitoso de la televisión española, MasterChef, la chef ha decidido dar un giro a su vida profesional y personal, priorizando nuevas aventuras que le han hecho pasar por nuevos programas televisivos como DecoMasters o Tu cara me suena.

A la ristra se suman también nuevos movimientos empresariales, que le han llevado a proyectos como el de Flambao. Una nueva aplicación, explican sus fundadores, que utiliza inteligencia artificial para reunir a desconocidos a través de encuentros en restaurantes. La chef y empresaria se ha sumado a este proyecto como socia y Chief Restaurant Officer, aportando su granito de arena en la selección de los locales que incluirá la app de Flambao.

PUBLICIDAD

“Yo nunca he usado aplicaciones de citas, porque yo soy de otro tiempo. Pero esto sí me parece que es ideal para todo el mundo. Por supuesto, para quien quiere ligar y conocer a gente, también para jóvenes que no tienen amigos o que se sienten solos”. Fundada por Ramón Arguelaguet y Eduardo Diez-Hart, esta app analiza intereses, afinidades y ubicación de cada usuario para recomendar personas y restaurantes, creando así una experiencia gastronómica para conocer a gente, hacer contactos de negocios, aprender idiomas o descubrir nuevos intereses amorosos.

Bad Bunny, Rosalía y el Papa, alrededor de una mesa

Si Samantha tuviera que reunir a desconocidos alrededor de una mesa, tiene claro a quién elegiría. También qué platos serviría. “Si les invitara a mi casa, serviría carne. Me encanta cocinar un guiso de carrillera porque es algo popular, que le gusta a todo el mundo. Es una carne que siempre está melosa y rica. También un risotto, que es lo que más le gusta a mis hijos, o un gazpacho, que nunca falta en mi nevera en verano”.

PUBLICIDAD

Samantha también tiene claros sus comensales soñados: “Si tengo que decir tres personas que sentaría en mi mesa, digo Bad Bunny, Rosalía y el Papa. Está clarísimo que ahora mismo son los que están en la cresta de la ola. Me divertiría juntarlos a todos en una mesa”, cuenta la que fuera jurado de MasterChef. Precisamente el pontífice ha sido protagonista de un momento muy especial para la familia, un encuentro entre León XIV y Patrik Aznar, el hijo de la cocinera.

Imagen EW6CL7LP4RA7JOVVVJHNVR466I

Como ha desvelado la hostelera, su niño salió corriendo hacia el papamóvil porque “una persona del Obispado le dio un cuadro para que lo entregara al Papa. Resulta que el cuadro lo había pintado una mamá de una niña con síndrome de Down. Entonces, claro, tenía todo el sentido y el Papa vio a Roscón, paró el coche y le hizo todo el caso del mundo... la reacción de Roscón fue increíble”.

Si Samantha se sentara a comer codo con codo con el pontífice, tiene claro qué le cocinaría: “Le haría un gazpacho para que pruebe comida española. Y una paella, que me encanta. Es que me encanta el arroz. Una paella valenciana, un gazpacho y luego mi tarta de chocolate”. Un postre, este último, ya famoso gracias a su cremosidad y su intenso sabor a cacao; una tarta contundente que se compone de una ganache de chocolate negro con un praliné de avellana tostada y feulletine, un barquillo de helado francés de mantequilla machacado.

Temas Relacionados

Masterchef EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Último día del papa León XIV en España, en directo: el pontífice pronuncia un discurso en francés ante los migrantes del centro de acogida Las Raíces

Sexta jornada de León XIV en nuestro país y segunda en Canarias antes de regresar a Roma

Último día del papa León XIV en España, en directo: el pontífice pronuncia un discurso en francés ante los migrantes del centro de acogida Las Raíces

Las Lagunas de Ambroz, un oasis de biodiversidad en peligro de extinción: la prórroga minera de sepiolita amenaza un enclave único en la ciudad de Madrid

La actividad en la mina a cielo abierto, que se extenderá hasta 2037, afectará a más de 1.800 especies de flora y fauna

Las Lagunas de Ambroz, un oasis de biodiversidad en peligro de extinción: la prórroga minera de sepiolita amenaza un enclave único en la ciudad de Madrid

Qué le pasó a la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, que ha muerto tras tres años en coma

La primogénita del rey Rama X sufrió un colapso repentino en 2022 mientras entrenaba a sus perros. Desde entonces permaneció ingresada en estado crítico hasta su fallecimiento este 11 de junio de 2026

Qué le pasó a la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, que ha muerto tras tres años en coma

Shinova desata una tormenta en las Noches del Botánico de Madrid: cuatro nuevas canciones y un cuarteto de cuerda para sonar como nunca

La banda presentó EP y recorrió buena parte de sus canciones más recordadas en cerca de dos horas de concierto

Shinova desata una tormenta en las Noches del Botánico de Madrid: cuatro nuevas canciones y un cuarteto de cuerda para sonar como nunca

Qué cambia con el pacto migratorio que endurece el control fronterizo en la Unión Europea y que entra en vigor este viernes

El acuerdo introduce procedimientos exprés de asilo, amplía la detención hasta dos años y permite crear centros de retorno fuera del territorio comunitario

Qué cambia con el pacto migratorio que endurece el control fronterizo en la Unión Europea y que entra en vigor este viernes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ione Belarra deberá pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto

Ione Belarra deberá pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto

El portavoz autorizado de Zapatero pide perdón por “haber inducido al error” sobre el valor de las joyas encontradas en el despacho del expresidente

La industria de defensa española exige decisiones sobre el programa del avión de combate europeo: “No podemos permitirnos perder más tiempo”

Un hombre instala sin permiso una cámara que vulnera la privacidad de una familia: condenado a pagar 3.500 euros de indemnización

El despido de un directivo de Acciona denunciado por acoso activa una investigación para saber si contrató a su mujer para el servicio de limpieza de Almería sin tener que ir a trabajar

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

“Méjico-Suráfrica”: la peculiar ortografía que se ha podido ver en España durante el partido inaugural del Mundial 2026