Samantha Vallejo-Nágera: “Me divertiría juntar en una mesa a Bad Bunny, Rosalía y el Papa, y les cocinaría una paella, un gazpacho y mi tarta de chocolate”

Samantha Vallejo-Nágera entra como socia en Flambao, una app para conocer gente nueva alrededor de una mesa (Infobae)

Samantha Vallejo-Nágera (Madrid, 1969) se encuentra en un punto de inflexión en su dilatada carrera. Tras más de una década como jurado del talent de cocina más exitoso de la televisión española, MasterChef, la chef ha decidido dar un giro a su vida profesional y personal, priorizando nuevas aventuras que le han hecho pasar por nuevos programas televisivos como DecoMasters o Tu cara me suena.

A la ristra se suman también nuevos movimientos empresariales, que le han llevado a proyectos como el de Flambao. Una nueva aplicación, explican sus fundadores, que utiliza inteligencia artificial para reunir a desconocidos a través de encuentros en restaurantes. La chef y empresaria se ha sumado a este proyecto como socia y Chief Restaurant Officer, aportando su granito de arena en la selección de los locales que incluirá la app de Flambao.

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“Yo nunca he usado aplicaciones de citas, porque yo soy de otro tiempo. Pero esto sí me parece que es ideal para todo el mundo. Por supuesto, para quien quiere ligar y conocer a gente, también para jóvenes que no tienen amigos o que se sienten solos”. Fundada por Ramón Arguelaguet y Eduardo Diez-Hart, esta app analiza intereses, afinidades y ubicación de cada usuario para recomendar personas y restaurantes, creando así una experiencia gastronómica para conocer a gente, hacer contactos de negocios, aprender idiomas o descubrir nuevos intereses amorosos.

Bad Bunny, Rosalía y el Papa, alrededor de una mesa

Si Samantha tuviera que reunir a desconocidos alrededor de una mesa, tiene claro a quién elegiría. También qué platos serviría. “Si les invitara a mi casa, serviría carne. Me encanta cocinar un guiso de carrillera porque es algo popular, que le gusta a todo el mundo. Es una carne que siempre está melosa y rica. También un risotto, que es lo que más le gusta a mis hijos, o un gazpacho, que nunca falta en mi nevera en verano”.

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Samantha también tiene claros sus comensales soñados: “Si tengo que decir tres personas que sentaría en mi mesa, digo Bad Bunny, Rosalía y el Papa. Está clarísimo que ahora mismo son los que están en la cresta de la ola. Me divertiría juntarlos a todos en una mesa”, cuenta la que fuera jurado de MasterChef. Precisamente el pontífice ha sido protagonista de un momento muy especial para la familia, un encuentro entre León XIV y Patrik Aznar, el hijo de la cocinera.

Como ha desvelado la hostelera, su niño salió corriendo hacia el papamóvil porque “una persona del Obispado le dio un cuadro para que lo entregara al Papa. Resulta que el cuadro lo había pintado una mamá de una niña con síndrome de Down. Entonces, claro, tenía todo el sentido y el Papa vio a Roscón, paró el coche y le hizo todo el caso del mundo... la reacción de Roscón fue increíble”.

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Si Samantha se sentara a comer codo con codo con el pontífice, tiene claro qué le cocinaría: “Le haría un gazpacho para que pruebe comida española. Y una paella, que me encanta. Es que me encanta el arroz. Una paella valenciana, un gazpacho y luego mi tarta de chocolate”. Un postre, este último, ya famoso gracias a su cremosidad y su intenso sabor a cacao; una tarta contundente que se compone de una ganache de chocolate negro con un praliné de avellana tostada y feulletine, un barquillo de helado francés de mantequilla machacado.