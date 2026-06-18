La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

Un joven reposta en una gasolinera de Madrid. Gustavo Valiente - Europa Press

Los conductores españoles reciben un respiro inesperado en pleno verano. El precio del diésel ha vuelto a bajar esta semana y ya se sitúa en su nivel más bajo desde principios de marzo, impulsado por la desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

La reducción llega después de que ambos países hayan confirmado la firma de un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo. Como primer gesto de acercamiento, Irán ha anunciado la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos ha comunicado el levantamiento del bloqueo naval.

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La noticia ha sido recibida con optimismo por los mercados energéticos, que durante los últimos meses habían reaccionado con fuertes subidas ante el temor a una interrupción del suministro mundial de petróleo.

El diésel toca mínimos de marzo

Según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de diésel se ha situado esta semana en 1,592 euros, lo que supone una caída del 1,42% respecto a la semana anterior. Se trata del precio más bajo registrado desde la primera semana de marzo y consolida la tendencia bajista iniciada tras el anuncio del acercamiento entre Washington y Teherán.

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La cifra contrasta con los 1,883 euros por litro que llegó a alcanzar el gasóleo antes de la entrada en vigor de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para contener el impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Irán.

La gasolina también se ha sumado a esta tendencia. El precio medio del litro de gasolina sin plomo de 95 ha descendido un 1,4% durante la última semana y se sitúa en 1,50 euros por litro, su nivel más bajo desde la tercera semana de abril.

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José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, atiende a los medios tras el reciente acuerdo de paz alcanzado entre EEUU e Irán.

La tregua alivia la presión sobre el petróleo

Los expertos señalan que la reapertura del estrecho de Ormuz ha sido clave para relajar los temores sobre el suministro mundial de crudo. Esta vía marítima concentra una parte fundamental del comercio internacional de petróleo y cualquier alteración en su funcionamiento suele traducirse en fuertes movimientos en los mercados.

Durante los últimos meses, el conflicto en Oriente Próximo provocó una escalada de precios que llevó a los carburantes a encadenar cerca de diez semanas consecutivas de subidas. La tensión geopolítica disparó el precio del barril de petróleo y obligó a muchos gobiernos a intervenir para evitar un impacto aún mayor sobre consumidores y empresas.

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En España, el Ejecutivo aprobó el pasado mes de marzo una batería de medidas extraordinarias, entre ellas la reducción del IVA de los carburantes al 10%, la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea y ayudas específicas para transportistas y agricultores.

Estas medidas, vigentes en principio hasta el próximo 30 de junio, contribuyeron a contener una espiral alcista que amenazaba con trasladarse a toda la economía a través del encarecimiento del transporte y de los costes logísticos.

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Llenar el depósito sigue costando más que hace un año

Pese al descenso registrado en las últimas semanas, los precios actuales continúan siendo más elevados que los del año pasado. Con las tarifas actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta alrededor de 87,56 euros. Esto supone un desembolso de 12,7 euros más que hace doce meses, cuando el mismo repostaje rondaba los 74,8 euros.

Los conductores de vehículos de gasolina también pagan más que hace un año. Llenar un depósito medio cuesta actualmente unos 82,5 euros, frente a los 80,3 euros de hace un año, una diferencia de aproximadamente 2,2 euros.

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No obstante, los carburantes siguen lejos de los máximos históricos alcanzados durante el verano de 2022. En aquel momento, la gasolina llegó a superar los 2,14 euros por litro, mientras que el diésel alcanzó los 2,10 euros.

Una persona echa combustible en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press

España mantiene precios más bajos que Europa

Otro aspecto destacado es que los carburantes en España continúan siendo más baratos que en gran parte del continente europeo. El precio medio de la gasolina en España se sitúa en 1,50 euros por litro, claramente por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza los 1,804 euros, y de la eurozona, donde ronda los 1,84 euros.

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La misma situación se repite con el diésel. Mientras en España el litro cuesta de media 1,592 euros, en la Unión Europea el precio medio alcanza los 1,804 euros y en los países de la eurozona se eleva hasta los 1,86 euros.

Aunque la bajada actual supone un alivio para millones de conductores, los expertos recuerdan que la evolución de los carburantes depende de numerosos factores, desde el precio internacional del petróleo hasta la fiscalidad, los costes logísticos o los márgenes comerciales.

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Por ello, el comportamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán durante las próximas semanas será determinante para saber si esta tregua se traduce en nuevas bajadas en los carburantes o si el alivio resulta solo temporal.