Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en el patio del Congreso de los Diputados en enero de 2020. (Jesús Hellín/Europa Press)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado, por el momento, citar como investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a quien fuera su asesor más cercano, Koldo García, dentro de la investigación sobre las presuntas irregularidades vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra. La decisión se ha conocido en el mismo auto en el que acuerda la imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, y de su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Lejos de cerrar definitivamente esa posibilidad, el magistrado considera que la petición formulada por las acusaciones populares llega demasiado pronto. En su opinión, todavía hay diligencias pendientes cuyo resultado puede ser determinante para valorar si esas citaciones tienen sentido o no. Por eso opta por aparcarlas temporalmente y esperar a que la investigación avance antes de tomar una decisión definitiva.

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La resolución supone un revés para la estrategia de las acusaciones populares, que habían solicitado una batería de nuevas diligencias con el objetivo de ampliar el número de personas investigadas. Entre ellas figuraban Ábalos y Koldo, pero también varios directivos de Plus Ultra, un alto cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y otros nombres vinculados a las gestiones que rodearon el rescate de la compañía aérea.

Además, reclamaban la declaración como testigo del actual presidente de Correos, Pedro Saura, así como distintos informes y requerimientos documentales, entre ellos datos sobre los viajes realizados por José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas desde 2017 o registros de visitas a organismos públicos.

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Sin embargo, Calama marca distancias con esa línea de actuación y recuerda que la dirección de una investigación penal corresponde exclusivamente al juez instructor. En el auto advierte de que las partes no pueden imponer su propio criterio sobre cómo debe desarrollarse la causa ni sobre qué diligencias deben practicarse en cada momento.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo (Pool / Europa Press)

El magistrado sostiene que algunas de las medidas solicitadas podrían tener utilidad más adelante, pero que su práctica inmediata podría provocar duplicidades, obligar a repetir actuaciones o generar retrasos innecesarios. Otras, añade, ni siquiera aparecen todavía como necesarias. Por ello opta por no acordarlas ahora, aunque sin descartarlas de forma definitiva.

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Por qué aparecen Ábalos y Koldo en la investigación

La negativa de Calama no significa que Ábalos y Koldo García hayan desaparecido del radar de la investigación. Sus nombres figuran en las solicitudes de las acusaciones populares por la posición que ambos ocupaban cuando se aprobó el rescate de Plus Ultra en marzo de 2021.

Aquel rescate, valorado en 53 millones de euros y financiado con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, se convirtió desde el principio en una de las operaciones más controvertidas de la pandemia. Las dudas sobre la situación real de la compañía y sobre los criterios utilizados para conceder la ayuda generaron una intensa polémica política y judicial.

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En ese contexto, Ábalos era ministro de Transportes y Koldo García ejercía como uno de sus principales colaboradores. La documentación incorporada a distintas investigaciones judiciales recoge contactos, conversaciones y gestiones relacionadas con el rescate en las que aparecen referencias al entonces titular de Transportes y a personas de su entorno. Algunos de esos mensajes reflejarían la importancia que determinados actores atribuían a la posibilidad de llegar al ministerio durante la tramitación de la ayuda pública. Precisamente sobre esa posible red de influencias gira una parte de la investigación que dirige Calama.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, detalla los motivos por los que nombró a Koldo García como asesor. Menciona que fue en agradecimiento por su "entrega y lealtad" y por la relación de intimidad y personal que compartían.

No obstante, el auto conocido ahora no entra a valorar esos elementos ni realiza un análisis individualizado sobre Ábalos o Koldo. Tampoco describe indicios concretos contra ellos. Lo único que resuelve es que, a día de hoy, no existen razones suficientes para practicar las diligencias solicitadas sin esperar antes al resultado de otras actuaciones ya acordadas.

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