Receta de pollo a la toscana, un plato fácil y rápido con una salsa cremosa y cargada de sabor

El pollo es uno de los grandes aliados de la cocina del día a día, un ingrediente nutritivo y versátil que, además, es una de las proteínas más económicas del supermercado. Hay muchas maneras de disfrutar de esta carne magra, algunas más populares y otras recetas desconocidas que merece la pena probar.
Hoy prepararemos pollo a la toscana, un guiso en el que las pechugas de pollo se cocinan junto con una salsa de nata, espinacas, tomate cherry y queso parmesano. El resultado es un guiso muy cremoso y lleno de sabor, fácil de preparar y con un aspecto espectacular en la mesa; requisitos imprescindibles para convertirse en un clásico de rotación semanal en casa.
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Receta de pollo a la toscana
El pollo a la toscana es un guiso de pollo en salsa cremosa con nata, espinacas frescas y tomates secos. La técnica principal es dorar el pollo y luego cocerlo suavemente en una salsa aromática hasta que la carne queda tierna y la salsa, untuosa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 4 pechugas de pollo (o contramuslos deshuesados)
- 200 ml de nata para cocinar
- 100 g de espinacas frescas
- 8-10 tomates secos en aceite
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla pequeña
- 100 ml de caldo de pollo
- 40 g de queso parmesano rallado
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal y pimienta negra al gusto
Cómo hacer pollo a la toscana, paso a paso
- Salar y dorar el pollo: Sazona las piezas y dora bien por ambos lados en una sartén con aceite de oliva. Retira y reserva.
- Pochar la cebolla y el ajo: En la misma sartén, sofríe la cebolla picada y el ajo laminado hasta que estén tiernos, sin que se quemen.
- Añadir tomates secos: Incorpora los tomates secos troceados y rehoga 2 minutos para potenciar el sabor.
- Incorporar la nata y el caldo: Vierte la nata y el caldo de pollo. Remueve y lleva a ebullición suave. No dejes que la nata hierva a borbotones para evitar que se corte la salsa.
- Espinacas y parmesano: Añade las espinacas frescas y el queso parmesano. Remueve hasta que la espinaca se reduzca.
- Volver a añadir el pollo: Devuelve las piezas a la sartén, espolvorea el orégano y cocina a fuego lento 10-12 minutos, hasta que el pollo esté tierno y la salsa haya espesado.
- Rectificar y servir: Prueba de sal, ajusta si es necesario y sirve caliente con pan rústico o pasta corta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 personas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 410 kcal
- Proteínas: 32 g
- Grasas: 26 g
- Hidratos de carbono: 8 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En nevera, 2 días en recipiente hermético. Para recalentar, usa fuego suave para no cortar la salsa. No se recomienda congelar porque la nata puede separar la salsa.
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