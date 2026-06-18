España

Receta de pollo a la toscana, un plato fácil y rápido con una salsa cremosa y cargada de sabor

El pollo a la toscana mezcla ingredientes como nata, espinacas y tomates secos para conseguir una salsa cremosa que conquistará a todo el que lo pruebe

Guardar
Google icon
- crédito Captura de Pantalla Redes Sociales
- crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

El pollo es uno de los grandes aliados de la cocina del día a día, un ingrediente nutritivo y versátil que, además, es una de las proteínas más económicas del supermercado. Hay muchas maneras de disfrutar de esta carne magra, algunas más populares y otras recetas desconocidas que merece la pena probar.

Hoy prepararemos pollo a la toscana, un guiso en el que las pechugas de pollo se cocinan junto con una salsa de nata, espinacas, tomate cherry y queso parmesano. El resultado es un guiso muy cremoso y lleno de sabor, fácil de preparar y con un aspecto espectacular en la mesa; requisitos imprescindibles para convertirse en un clásico de rotación semanal en casa.

PUBLICIDAD

Receta de pollo a la toscana

El pollo a la toscana es un guiso de pollo en salsa cremosa con nata, espinacas frescas y tomates secos. La técnica principal es dorar el pollo y luego cocerlo suavemente en una salsa aromática hasta que la carne queda tierna y la salsa, untuosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 4 pechugas de pollo (o contramuslos deshuesados)
  • 200 ml de nata para cocinar
  • 100 g de espinacas frescas
  • 8-10 tomates secos en aceite
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolla pequeña
  • 100 ml de caldo de pollo
  • 40 g de queso parmesano rallado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Sal y pimienta negra al gusto

Cómo hacer pollo a la toscana, paso a paso

  1. Salar y dorar el pollo: Sazona las piezas y dora bien por ambos lados en una sartén con aceite de oliva. Retira y reserva.
  2. Pochar la cebolla y el ajo: En la misma sartén, sofríe la cebolla picada y el ajo laminado hasta que estén tiernos, sin que se quemen.
  3. Añadir tomates secos: Incorpora los tomates secos troceados y rehoga 2 minutos para potenciar el sabor.
  4. Incorporar la nata y el caldo: Vierte la nata y el caldo de pollo. Remueve y lleva a ebullición suave.  No dejes que la nata hierva a borbotones para evitar que se corte la salsa.
  5. Espinacas y parmesano: Añade las espinacas frescas y el queso parmesano. Remueve hasta que la espinaca se reduzca.
  6. Volver a añadir el pollo: Devuelve las piezas a la sartén, espolvorea el orégano y cocina a fuego lento 10-12 minutos, hasta que el pollo esté tierno y la salsa haya espesado.
  7. Rectificar y servir: Prueba de sal, ajusta si es necesario y sirve caliente con pan rústico o pasta corta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 410 kcal
  • Proteínas: 32 g
  • Grasas: 26 g
  • Hidratos de carbono: 8 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, 2 días en recipiente hermético. Para recalentar, usa fuego suave para no cortar la salsa. No se recomienda congelar porque la nata puede separar la salsa.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

PolloRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 19 de junio: Gabriel llega al límite con Beatriz y toma una decisión

La ficción diaria de Antena 3 vive un gran revuelo entre sus personajes tras conocerse los resultados de la autopsia de Alberto

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 19 de junio: Gabriel llega al límite con Beatriz y toma una decisión

Pilu, cocinera gaditana: “El truco definitivo para cocinar sardinas sin olores en casa es colocar papel vegetal encima de la sartén”

La creadora de contenido y exconcursante de MasterChef ha compartido con sus seguidores un truco infalible y muy sencillo para eliminar la mayor parte de estos desagradables aromas

Pilu, cocinera gaditana: “El truco definitivo para cocinar sardinas sin olores en casa es colocar papel vegetal encima de la sartén”

Hasta 560 euros por una entrada, 200 por una sudadera y 70 por un “palo de luz”: los desorbitados precios de vivir la experiencia BTS en Madrid

El debut de la banda de K-pop en España ha generado polémica entre sus fans por los elevados precios del merchandising

Hasta 560 euros por una entrada, 200 por una sudadera y 70 por un “palo de luz”: los desorbitados precios de vivir la experiencia BTS en Madrid

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 19 de junio: del desconocido autor del empujón de Manuela a la fría actitud del obispo con José Luis

Aurelio dejará claro que no habrá piedad con Victoria en la ficción diaria de La 1

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 19 de junio: del desconocido autor del empujón de Manuela a la fría actitud del obispo con José Luis

La Justicia da la razón a Julio Iglesias y obligará a la Fiscalía a entregarle la denuncia que presentaron contra él tras ser archivada

La Fiscalía y las abogadas de las denunciantes todavía pueden poner un recurso de apelación para la decisión

La Justicia da la razón a Julio Iglesias y obligará a la Fiscalía a entregarle la denuncia que presentaron contra él tras ser archivada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

Pedro Sánchez, sobre la declaración de Zapatero ante el juez y la imputación de sus hijas: “Cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo del PSOE”

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma reunión con el Rey Felipe VI el jueves 25 de junio en CDMX: “Es un paso importante”

ECONOMÍA

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

Los requisitos para acceder a una pensión de incapacidad permanente sin estar dado de alta en la Seguridad Social

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

De acabar con la carrera de Jesé a ser una de las estrellas de Bosnia en el Mundial 2026: esta es la brillante trayectoria del capitán bosnio

Xhaka y la bronca a sus compañeros de la selección de Suiza tras el empate ante Qatar: “No hace falta ser el centro de atención y querer hacer todo uno mismo”

Deseo concedido: Estados Unidos da la visa a la madre de Vozinha tras su actuación ante España en el Mundial 2026

Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente