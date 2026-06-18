Receta de pollo a la toscana, un plato fácil y rápido con una salsa cremosa y cargada de sabor

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El pollo es uno de los grandes aliados de la cocina del día a día, un ingrediente nutritivo y versátil que, además, es una de las proteínas más económicas del supermercado. Hay muchas maneras de disfrutar de esta carne magra, algunas más populares y otras recetas desconocidas que merece la pena probar.

Hoy prepararemos pollo a la toscana, un guiso en el que las pechugas de pollo se cocinan junto con una salsa de nata, espinacas, tomate cherry y queso parmesano. El resultado es un guiso muy cremoso y lleno de sabor, fácil de preparar y con un aspecto espectacular en la mesa; requisitos imprescindibles para convertirse en un clásico de rotación semanal en casa.

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Receta de pollo a la toscana

El pollo a la toscana es un guiso de pollo en salsa cremosa con nata, espinacas frescas y tomates secos. La técnica principal es dorar el pollo y luego cocerlo suavemente en una salsa aromática hasta que la carne queda tierna y la salsa, untuosa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 30 minutos



Ingredientes

4 pechugas de pollo (o contramuslos deshuesados)

200 ml de nata para cocinar

100 g de espinacas frescas

8-10 tomates secos en aceite

2 dientes de ajo

1 cebolla pequeña

100 ml de caldo de pollo

40 g de queso parmesano rallado

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta negra al gusto

Cómo hacer pollo a la toscana, paso a paso

Salar y dorar el pollo: Sazona las piezas y dora bien por ambos lados en una sartén con aceite de oliva. Retira y reserva. Pochar la cebolla y el ajo: En la misma sartén, sofríe la cebolla picada y el ajo laminado hasta que estén tiernos, sin que se quemen. Añadir tomates secos: Incorpora los tomates secos troceados y rehoga 2 minutos para potenciar el sabor. Incorporar la nata y el caldo: Vierte la nata y el caldo de pollo. Remueve y lleva a ebullición suave. No dejes que la nata hierva a borbotones para evitar que se corte la salsa. Espinacas y parmesano: Añade las espinacas frescas y el queso parmesano. Remueve hasta que la espinaca se reduzca. Volver a añadir el pollo: Devuelve las piezas a la sartén, espolvorea el orégano y cocina a fuego lento 10-12 minutos, hasta que el pollo esté tierno y la salsa haya espesado. Rectificar y servir: Prueba de sal, ajusta si es necesario y sirve caliente con pan rústico o pasta corta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 410 kcal

Proteínas: 32 g

Grasas: 26 g

Hidratos de carbono: 8 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, 2 días en recipiente hermético. Para recalentar, usa fuego suave para no cortar la salsa. No se recomienda congelar porque la nata puede separar la salsa.

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