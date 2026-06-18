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El camino hacia una vida libre de humo: las estrategias para dejar de fumar definitivamente y sobrevivir a la fase de abstinencia según los expertos

Solo el 40% de los fumadores que quieren dejar de fumar lo intenta de verdad, pero hasta el 95% de los intentos sin ayuda terminan en recaída por la “fatiga de cese”

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Ilustración a color estilo lápiz de dos pulmones, uno rosa y sano, y otro oscuro y afectado por un cigarrillo encendido, sobre fondo neutro.
Ilustración que muestra un pulmón sano de color rosa junto a un pulmón dañado y ennegrecido por el tabaquismo, con un cigarrillo encendido incrustado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar de fumar es uno de los mayores retos de salud pública y, a nivel individual, una decisión vital que transforma drásticamente la calidad y la esperanza de vida. Sin embargo, el miedo a enfrentarse al temido síndrome de abstinencia frena en seco a innumerables fumadores. De hecho, solo el 40% de los fumadores que quieren dejar de fumar lo intenta de verdad. La mayoría confía en los tratamientos con evidencia (como los parches de nicotina), pero hasta el 95% de los intentos sin ayuda terminan en recaída. ¿Por qué sucede esto? Al final, los consumidores no comprenden la naturaleza de la adicción o el concepto de “fatiga de cese”.

Este término lo bautizó un equipo de investigación de la Universidad de Deakin (Australia), liderado por el Dr. Hua Yong, cuando observó que los exfumadores volvían a este hábito al sentirse exhaustos por la resistencia y la vigilancia constante. En este sentido, el responsable del estudio, publicado por la Sociedad Estadounidense para el Estudio de las Adicciones, concluyó que este fenómeno “puede ser una herramienta de detección útil para identificar a los exfumadores con mayor riesgo de recaída y brindarles apoyo cuando lo necesiten”.

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En este sentido, el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, en una completa guía elaborada en colaboración con el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, explica claramente que el tabaquismo no es un simple vicio que dependa únicamente de la fuerza de voluntad, sino una adicción provocada por una droga potente: la nicotina. Cuando una persona fuma regularmente, su organismo se adapta a los niveles de esta sustancia para poder funcionar con aparente normalidad. Al interrumpir el consumo, la privación de esta sustancia a la que el cuerpo se ha acostumbrado genera directamente los síntomas desagradables que conforman el síndrome de abstinencia.

Mujer de cabello corto y oscuro en un balcón, vestida con abrigo y suéter, sosteniendo un cigarrillo encendido con humo visible. Al fondo, una calle urbana borrosa.
Una mujer se toma un momento de pausa en un balcón urbano, sosteniendo un cigarrillo encendido mientras mira pensativa hacia el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se manifiesta el síndrome de abstinencia en los exfumadores?

El síndrome de abstinencia no es un estado permanente, sino un proceso con fases temporales definidas. El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Estados Unidos aclara que, aunque cada individuo lo experimenta de manera distinta, los síntomas alcanzan su punto máximo de gravedad durante la primera semana después de dejar el tabaco, concentrándose la mayor intensidad en los tres primeros días. Superado este pico crítico, los síntomas físicos pierden fuerza progresivamente a lo largo del primer mes. Sin embargo, los antojos psicológicos pueden reaparecer meses después ante desencadenantes sociales o emocionales.

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Durante estas semanas críticas, el cuerpo atraviesa ajustes drásticos. En concreto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. documentan siete síntomas comunes a los que el cerebro se enfrenta al desacostumbrarse a la nicotina: un deseo abrumador de fumar, irritabilidad severa, inquietud, dificultad temporal para concentrarse, trastornos del sueño, aumento del apetito (y en consecuencia, ligero aumento de peso), y sensaciones de ansiedad o tristeza profunda. Frente a esto, los CDC recuerdan una premisa tranquilizadora para mantener la motivación: aunque la abstinencia es sumamente incómoda, no causa ningún daño real a la salud; el daño solo ocurre si el paciente se rinde y recae en el tabaquismo. Entonces, ¿qué estrategias se pueden usar para luchar definivamente contra esos impulsos?

Infografía con un torso humano transparente y mano aplastando un cigarrillo, junto a secciones sobre preparación, acciones y beneficios de dejar de fumar.
Infografía detallando un plan de cinco semanas, respaldado por autoridades sanitarias como el Ministerio de Sanidad de España y la AECC, para dejar de fumar, incluyendo preparación, acciones clave y beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pasos a seguir para dejar de fumar

Para combatir estas fases de vulnerabilidad, las autoridades sanitarias coinciden en que la preparación es el antídoto contra el fracaso. La AECC propone un plan escalonado en cinco semanas. Durante las tres primeras semanas de preparación, el fumador debe registrar cada cigarrillo consumido para conocer su patrón, redactar una lista de motivos personales para dejarlo e iniciar una reducción progresiva. En esta fase, se recomienda romper rutinas, retrasando el primer cigarrillo de la mañana o evitando fumar tras las comidas y al conducir. En la cuarta semana, se instaura el “Día D”, momento de cese definitivo en el que se debe limpiar el entorno de ceniceros y tabaco.

Llegado ese día y el inicio de la abstinencia aguda, el Ministerio de Sanidad de España aconseja empezar la jornada levantándose 15 minutos antes, realizando ejercicios respiratorios para llenar los pulmones de aire limpio en lugar de humo, y cambiando por completo las rutinas del desayuno para “desautomatizar” la mente. Al final, la necesidad imperiosa de encender un cigarrillo no dura eternamente, sino que se trata de picos de ansiedad que duran apenas unos instantes. Para sobrevivir a ello, el ministerio recomienda mirar el reloj y esperar un minuto, realizar respiraciones profundas reteniendo el aire diez segundos, y beber agua en abundancia.

Y es que apenas 20 minutos después del último cigarrillo, la presión arterial se normaliza; a los pocos días, la eliminación de la nicotina permite recuperar los sentidos del gusto y del olfato; y a los tres meses, la función pulmonar se restaura considerablemente. Afrontar el malestar temporal con la guía de las autoridades sanitarias es el paso decisivo para reconquistar la libertad, ahorrar dinero y ganar años y calidad de vida.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Reina Letizia de España reflexiona sobre los peligros de fumar y el uso de nuevos productos como los vapeadores. En su mensaje, cuestiona las motivaciones detrás de su consumo, ya sea por adicción o por moda.

¿Cómo puedo mantener la motivación?

Por su parte, la American Cancer Society sugiere engañar al cerebro manteniendo las manos y la boca ocupadas con alternativas saludables como zanahorias, apio o chicles sin azúcar. Si la necesidad de sostener un cigarrillo es abrumadora, tener a mano un lápiz, un clip o una moneda alivia la ansiedad táctil. Un ejercicio mental recomendado consiste en respirar profundamente diez veces e imaginar que, en la exhalación final, se apaga un fósforo, tratándolo simbólicamente como si fuera el cigarrillo deseado.

Sin duda, la distracción puede ser una de las mejores aliadas, ya que, como señalaba el Dr. Hua Yong en su estudio, los exfumadores más cansados por el síndrome de abstinencia tienen un 64% más de probabilidad de volver a encender un cigarrillo. Ante esto, la AECC advierte que se debe diferenciar entre una “caída” (fumar un cigarrillo puntual) y una “recaída” (volver al hábito regular). Un fallo puntual no debe destruir todo el esfuerzo; debe analizarse para evitar el desencadenante en el futuro.

En definitiva, para el investigador principal del estudio australiano, lo más importante es saber los niveles de fatiga que sufre cada uno, porque de esta forma se puede saber cuándo hay que buscar más ayuda. Para ello, también insiste a las autoridades sanitarias estatales que se podría “incorporar la evaluación de la fatiga por dejar de fumar en los controles de salud rutinarios y estar preparados para brindar intervenciones de prevención de recaídas cuando sea necesario”.

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