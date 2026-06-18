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De acabar con la carrera de Jesé a ser una de las estrellas de Bosnia en el Mundial 2026: esta es la brillante trayectoria del capitán bosnio

El defensa es una de las mayores leyendas de la historia de su selección

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Jesé Rodríguez podría reforzar a César Vallejo tras la caída del fichaje de Paolo Guerrero.
Jesé Rodríguez con la camiseta del Real Madrid. (Getty Images)

Kolasinac es uno de esos futbolistas que, sin hacer demasiado ruido, ha construido una notable carrera en la élite del fútbol europeo. A sus 32 años, el lateral izquierdo es una de las grandes esperanzas de la selección de Bosnia y Herzegovina, una de las cenicientas del Mundial.

La selección europea afronta su segunda cita mundialista con gran ilusión. Después de empatar el primer partido ante Canadá, los bosnios todavía tienen opciones para clasificarse a las fases eliminatorias, algo que no consiguieron en el Mundial de 2014, el único en el que han participado.

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El lateral izquierdo es uno de los pocos jugadores que ha participado en ambas citas, aunque en esta ha empezado con mejor pie que en la anterior. A diferencia de la primera Copa del Mundo, en la que comenzó con un gol en su propia portería en la derrota 2 a 1 frente a Argentina, esta vez ha comenzado con una asistencia.

Kolasinac en el partido contra Canadá. (Reuters/Kevin Sousa)
Kolasinac en el partido contra Canadá. (Reuters/Kevin Sousa)

Sin embargo, este nombre le resultará familiar a varios madridistas, dado que fue el verdugo de la carrera de Jesé Rodríguez, uno de los futbolistas más prometedores de La Fábrica durante este siglo.

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La peor noche de la carrera de Jesé Rodríguez

Corría el año 2014 y el Real Madrid se enfrentaba al Schalke 04 en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El conjunto blanco llegaba con la eliminatoria prácticamente resuelta tras imponerse por 1-6 en Alemania, pero aquella noche en el Santiago Bernabéu quedó marcada por una acción.

Jesé Rodríguez atravesaba el mejor momento de su carrera. Con apenas 21 años, se había ganado la confianza de Carlo Ancelotti y comenzaba a hacerse un hueco en una plantilla, disputándole la titularidad al fichaje más caro de la historia merengue en ese momento: Gareth Bale.

Sin embargo, a los pocos minutos de partido, una entrada fortuita de Kolasinac acabó con el delantero tendido sobre el césped. El diagnóstico fue devastador: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La lesión le obligó a pasar por el quirófano y permanecer varios meses alejado de los terrenos de juego.

Aunque Jesé regresó, nunca volvió a mostrar de forma constante el nivel que había exhibido antes de aquella noche. Las lesiones, la falta de continuidad y varias cesiones frenaron a uno de los talentos que estaban destinados a formar parte de la historia del Madrid.

Una trayectoria envidiable en el fútbol europeo

Más allá de aquel desafortunado episodio con Jesé, Kolasinac ha construido una sólida carrera en la élite del fútbol europeo. Formado en las categorías inferiores del Schalke 04, debutó con el primer equipo alemán en 2012 y rápidamente se consolidó como uno de los laterales más físicos de la Bundesliga.

Kolasinac en el Arsenal. (Reuters/John Sibley)
Kolasinac en el Arsenal. (Reuters/John Sibley)

Después de 123 partidos con el primer equipo, el Arsenal decidió apostar por su talento. Defendió la camiseta del club inglés cinco temporadas y conquistó una FA Cup y dos Supercopas de Inglaterra.

El gran salto de madurez llegó en 2023 con su fichaje por el Atalanta. En el conjunto italiano se convirtió en una pieza importante de la defensa y fue parte del histórico equipo que conquistó la Europa League en 2024, el primer gran título continental de la entidad de Bérgamo.

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