El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado este miércoles a las 8.48 horas a la Audiencia Nacional para declarar como investigado ante el juez que investiga presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros.

El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado como imputado hoy en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en el marco del caso ‘Plus Ultra’. Zapatero, que se ha convertido hoy en el primer expresidente del Gobierno en declarar como investigado ante un tribunal en la historia de la democracia española, ha publicado un comunicado tras su comparecencia.

La citación inicial estaba prevista para el 2 de junio, pero Rodríguez Zapatero solicitó una prórroga para preparar su defensa. Posteriormente, pidió también posponer su declaración en relación con el origen y la fiscalidad de las joyas, cuyo valor asciende a 1,3 millones de euros y que fueron halladas en una caja fuerte de su despacho personal. Argumentó necesitar más tiempo para recopilar la documentación pertinente, solicitud que el juez denegó, si bien durante la declaración de este miércoles no se ha tratado la cuestión de las 80 joyas.

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El magistrado Calama había reservado dos jornadas para la declaración del expresidente en calidad de imputado, pero tras tres horas de interrogatorio, en las que Zapatero únicamente respondió a las preguntas formuladas por el juez y su abogado, el proceso se dio por finalizado. Tras la declaración, la Fiscalía ha pedido al magistrado que retire al expresidente sus pasaportes, incluido el diplomático; que le prohíba salir de España y que deba comparecer en el juzgado cada 15 días por riesgo de fuga. Tanto PP como Ciudadanos se han adherido a esta petición.

La joyería a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero. (Fuente: Europa Press / Senado / UDEF)

El comunicado íntegro de José Luis Rodríguez Zapatero

“Lo primero es darles las gracias a todos ustedes por la espera, y también a la ciudadanía. He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”.

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“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”.

“He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España”.

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“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias”.

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha abogado por la prisión provisional para el expresidente del Gobierno ante el riesgo de fuga.

José Luis Rodríguez Zapatero, primer expresidente del Gobierno en declarar como investigado

La investigación se remonta al año 2018, en el marco de una operación internacional que tenía como objetivo a un grupo de empresarios venezolanos bajo sospecha de lavado de dinero. En 2021, el análisis del teléfono móvil de Rodolfo Reyes - principal accionista de la aerolínea Plus Ultra - permitió identificar mensajes que involucraban al expresidente. Esta información llegó a la UDEF recientemente a través de la colaboración con autoridades estadounidenses, lo que situó a Rodríguez Zapatero como figura central en el expediente.

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El 19 de mayo, el juez Calama procedió a imputar a Rodríguez Zapatero por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, lavado de capitales y falsedad documental, marcando un hito sin precedentes en la democracia española. Según el auto, el expresidente habría sido el “vértice” de una red de influencias que habría facilitado el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Las diligencias atribuyen a Rodríguez Zapatero y a su círculo el cobro de comisiones que oscilarían entre 2 y 4 millones de euros, canalizadas mediante sociedades relacionadas con él y sus hijas. Ese mismo 19 de mayo, la UDEF llevó a cabo registros tanto en el despacho de Rodríguez Zapatero, ubicado en la calle Ferraz de Madrid, como en la sede de la empresa de sus hijas, Whathefav.

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Durante el operativo, la policía halló en una caja fuerte cerca de 80 piezas de joyería cuyo valor preliminar ronda 1,3 millones de euros. Este hallazgo motivó la apertura de una nueva línea de investigación por posibles delitos fiscales y de contrabando.