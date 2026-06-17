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Un estudio demuestra por qué dormir 11 minutos más cada día puede mejorar la salud del corazón

Los investigadores han detallado que dormir mal altera las hormonas que regulan nuestro apetito, lo que en muchas ocasiones nos lleva a comer alimentos procesados

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Un estudio demuestra cómo dormir 11 minutos más cada día puede mejorar la salud del corazón (Pexels)
Un estudio demuestra cómo dormir 11 minutos más cada día puede mejorar la salud del corazón (Pexels)

Todos conocemos las recomendaciones médicas habituales para cuidar nuestro corazón: hacer mucho ejercicio, seguir una dieta estricta y asegurar largas noches de descanso. Pero, para muchas personas, alcanzar todos estos objetivos ideales acaba siendo abrumador e insostenible. Ahora, una nueva investigación trae noticias sumamente esperanzadoras: la ciencia ha demostrado que realizar ajustes microscópicos en nuestra rutina, como dormir apenas 11 minutos más cada noche, puede marcar una diferencia monumental en nuestra salud cardiovascular a largo plazo.

Este fascinante hallazgo proviene de un estudio publicado en la revista European Journal of Preventive Cardiology. La investigación fue llevada a cabo por un equipo de científicos liderado por Nicholas A. Koemel y Emmanuel Stamatakis, del centro Charles Perkins de la Universidad de Sídney (Australia), utilizando datos de 53.242 adultos procedentes del UK Biobank del Reino Unido. A diferencia de estudios anteriores que dependían de la frágil memoria de los participantes, esta investigación monitorizó a los pacientes durante una media de ocho años utilizando dispositivos portátiles (similares a los relojes inteligentes) con algoritmos avanzados para medir con precisión matemática el tiempo real de sueño y de actividad física.

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¿Qué descubrieron exactamente?

El equipo evaluó el riesgo de sufrir Eventos Cardiovasculares Adversos Mayores (conocidos médicamente como MACE), que incluyen los temidos ataques cardíacos, las insuficiencias cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. Los investigadores demostraron que un aumento combinado de solo 11 minutos adicionales de sueño al día, sumado a 4,5 minutos extra de actividad física moderada o vigorosa, y una mejora casi imperceptible en la dieta (equivalente a sumar tres puntos en un índice de calidad nutricional, es decir, comer apenas un cuarto de taza más de verduras al día), se asocia con una reducción del 10% en el riesgo de sufrir estos graves problemas del corazón.

Un esquema de estudio en español con secciones de justificación, diseño, resultados y conclusiones sobre la reducción del riesgo cardiovascular mediante hábitos de vida.
Este esquema de estudio muestra cómo la combinación de sueño, actividad física y nutrición (SPAN) reduce significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, según datos del UK Biobank. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si intentáramos lograr ese mismo 10% de beneficio cardiovascular mejorando un solo hábito de manera aislada, el esfuerzo sería significativamente mayor. Por ejemplo, si solo nos enfocáramos en mejorar nuestro descanso, necesitaríamos sumar al menos 30 minutos extras de sueño por noche. Al combinar estas tres pequeñas metas, el esfuerzo se diluye, convirtiendo la prevención en algo realista y asumible. En cambio, para aquellos que logran el perfil óptimo combinado (entre 8 y 9,4 horas de sueño, entre 42 y 104 minutos de actividad y una dieta de alta calidad), el riesgo cardiovascular se desploma hasta un impresionante 57%.

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Tres pilares en uno para ser “un poco más saludable”

Este fenómeno se explica a través de un concepto que los científicos han denominado “SPAN”, un acrónimo que agrupa el Sueño, la Actividad Física y la Nutrición (Sleep, Physical Activity, and Nutrition). Tradicionalmente, la medicina ha estudiado estos tres pilares por separado, pero en el cuerpo humano están profundamente entrelazados. Como explica la investigación, dormir mal altera las hormonas que regulan nuestro apetito, llevándonos a comer alimentos procesados y aumentando nuestra ingesta calórica.

Al mismo tiempo, la falta de sueño nos deja exhaustos, lo que reduce radicalmente nuestras ganas de hacer ejercicio; y a la inversa, ser físicamente activos mejora nuestra calidad de descanso. A nivel celular, la falta de sueño aumenta la presión arterial y la inflamación, mientras que un descanso adecuado restaura el equilibrio del sistema nervioso. Por eso, “centrarse en la combinación de comportamientos, en lugar de una adherencia estricta a objetivos amplios de comportamiento, puede producir beneficios sustanciales para la salud al tiempo que minimiza la carga de cambio en cualquier comportamiento individual”, según los autores del estudio.

Ilustración: hombre cansado, engranajes (sueño, ejercicio, nutrición) conectados, llevando a una mujer feliz bajo el sol en un campo de flores.
Un gráfico vibrante ilustra la interconexión esencial entre el sueño reparador, la actividad física regular y la nutrición balanceada como pilares del bienestar humano, promoviendo una vida plena y productiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras palabras, es mucho más efectivo ser “un poco más saludable” en varias cosas a la vez, que intentar ser médicamente perfecto en una sola. Esta perspectiva resulta vital en la sociedad actual. Según la reciente encuesta ‘Sleep in America 2025′ de la National Sleep Foundation (NSF), la privación de descanso es un problema generalizado: 6 de cada 10 adultos estadounidenses no duermen lo suficiente y casi el 40% tiene problemas para conciliar el sueño de manera regular. La misma encuesta revela que las personas satisfechas con su descanso tienen un 45% más de probabilidades de “florecer” en la vida, mostrando niveles mucho más altos de felicidad, productividad laboral y logro de metas.

En conclusión, este innovador estudio cambia las reglas del juego. El mensaje para el ciudadano de a pie es claro, compasivo y profundamente motivador: apagar la televisión un poco antes para ganar 11 minutos de sueño, caminar cinco minutos a paso ligero y añadir una pequeña guarnición de verdura a tu comida no es un sacrificio inalcanzable, y puede ser exactamente el salvavidas que tu corazón necesita para latir con fuerza durante muchos años.

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