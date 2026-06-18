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María Becerra detalla sus rutinas antes de los conciertos, en ‘La Revuelta’: entrenamientos y la cámara hiperbárica de Michael Jackson

La compositora argentina detalla su rutina de ejercicios para estar en forma de cara a sus actuaciones, las que se producirán en España a finales de julio de este año

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María Becerra, en 'La Revuelta', de RTVE
La compositora argentina pasará por tres escenarios españoles a finales de julio de 2026. / Captura de pantalla

Cerca de dos horas más tarde de lo habitual, daba comienzo La Revuelta en RTVE con una artista que ha hecho hincapié por los autocuidados, tan de moda en la actualidad. María Becerra (Quilmes, Argentina, 26 años), invitada esta noche en el programa conducido por David Broncano, ha detallado cómo cuida su cuerpo y su piel en una etapa de regreso a los escenarios tras la hemorragia interna que frenó su carrera.

El motivo de su visita ha sido, ni más ni menos, que su gira en España, prevista para este julio de 2026: el 22 estará en Barcelona, en el Barts Festival; el 24 actuará en Madrid, en las Noches del Botánico; y el 30 lo hará en Borriana (Castellón), en el Arenal Sound. Las actuaciones que la cantante dará este próximo mes llegan tras su recuperación, basada en entrenamientos frecuentes.

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La cantante ha explicado en su visita a La revuelta que entrena “bastante” y que usa varias veces por semana una cámara hiperbárica, una práctica que también realizan deportistas de élite para acelerar la recuperación. Becerra ha vinculado esa disciplina física con la exigencia de sus espectáculos. “Entreno bastante, es buenísimo para muchas cosas. La cámara hiperbárica, donde dormía Michael Jackson, lo hago”, ha dicho la artista. La cantante ha justificado esa rutina por el esfuerzo que le exigen sus directos. “Soy también una deportista, dos horas y pico bailando y cantando”, ha afirmado.

Qué rutinas sigue María Becerra para cuidarse antes de sus conciertos: alimentación, ejercicio y crema solar

La artista atraviesa un momento profesional favorable después de un año complicado por un problema de salud. Una hemorragia interna obligó a parar su actividad hasta completar la recuperación y ahora ha retomado su agenda con un disco reciente y varios conciertos en España programados para 2026. Ese contexto también explica el peso que da al cuidado personal. Además de la alimentación y el ejercicio, Becerra ha contado que mantiene una rutina facial diaria y que incorpora tratamientos que van desde hábitos convencionales hasta otros más actuales.

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La cantante es la nueva embajadora de una firma de calzado española

Entre ellos, el cuidado facial ocupa un lugar fijo. La cantante ha señalado en La revuelta que el skincare diario nunca falta y que, cuando puede, utiliza agua fría e incluso hielo en la cara. “Solo en la cara, en el cuerpo todavía no lo he probado, por dentro me cuido mucho también”, ha explicado Becerra al programa de David Broncano.

Entre las costumbres de la compositora argentina, se encuentra el uso constante de protector solar y el plasma para el rostro. En ese repaso a sus hábitos, Becerra ha presentado la protección frente al sol como uno de los productos que siempre lleva consigo. María Becerra ha resumido esa idea con una recomendación directa al público. “Me pongo mucho protector solar, lo que veis es un bronceado cuidado”, ha dicho ante las cámaras de La revuelta, según Semana.

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