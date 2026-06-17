La empresa catalana que trabaja con nanorobots para reducir el cáncer de vejiga en un 90% está cada vez más cerca de llegar a los pacientes

Esta imagen ilustrativa muestra la acumulación de nanorobots, representados por puntos luminosos naranjas, en un tumor de la vejiga urinaria, visualizados mediante microscopía para investigar nuevas terapias contra el cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de vejiga representa en la actualidad uno de los mayores desafíos oncológicos a nivel mundial debido a sus elevados costes médicos y a su altísima tasa de recaída. A nivel global, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS estima que cada año se diagnostican más de 614.000 nuevos casos. Mientras que en España, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estimó que en 2025 se diagnosticarían al menos 22.435 nuevos casos, elevándose como el quinto tumor más frecuente del país en pacientes que rondan los 70 años.

Aunque su índice de mortalidad suele ser relativamente bajo, casi la mitad de los tumores resurgen a los cinco años, y en algunos casos pueden tener una recurrencia de hasta el 60%. Esto obliga a que los pacientes deban someterse a continuos y costosos seguimientos médicos, requiriendo entre 6 y 14 visitas al hospital para recibir tratamientos cuyas tasas de eficacia terapéutica directa son bajas, como señalan desde IBEC de Barcelona. En este periodo, el paciente recibe el fármaco dentro de la vejiga y debe cambiar de postura corporal cada media hora para asegurar que el líquido bañe todas las paredes del órgano.

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Sin embargo, esta agobiante realidad para los pacientes podría estar a punto de transformarse radicalmente gracias a la innovación de Meritxell Serra Casablancas y Samuel Sánchez. Los investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y el centro CIC biomaGUNE han desarrollado una terapia de vanguardia basada en diminutas nanomáquinas. Como vienen asegurando desde 2024, los estudios preclínicos han demostrado que una sola dosis de estos nanorobots lograra reducir el volumen de los tumores de vejiga en ratones en un espectacular 90%.

Imagen de microscopía electrónica de transmisión de los nanorobots (IRB Barcelona)

Este impresionante hito tecnológico ha servido de base para la creación de ‘Nanobots Therapeutics’, una spin-off del IBEC y la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), fundada en enero de 2023 por el profesor de investigación Sánchez. La joven compañía actúa ahora como el puente fundamental entre años de intensa investigación académica y la urgente necesidad de trasladar estas innovadoras terapias a la práctica clínica.

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Los robots biodegradables ya son un hecho

La empresa logró cerrar de forma exitosa su primera ronda de financiación a mediados de 2023 y, recientemente, ha exhibido todo su avance tecnológico en el Mobile World Congress (MWC) 2026, de la mano de Mobile World Capital (MWCapital), demostrando al público que esta solución ya no es un concepto de ciencia ficción. Durante el evento, una experiencia interactiva permitió a los asistentes simular el diseño computacional de los nanorobots y presenciar cómo se mueven por el organismo: “Los nanorobots se mueven en enjambre, como si fueran pájaros o peces, acaban encontrando la masa tumoral y la eliminan totalmente”, confirmába Marta Soler, directora de Nanobots Therapeutics para RAC 1.

Los nanorobots en sí consisten en esferas porosas de sílice que están recubiertas con la enzima ureasa y transportan yodo radiactivo u otros medicamentos en su superficie. La ureasa funciona como un motor biológico: reacciona directamente con la urea natural presente en la orina del paciente, generando una reacción química que propulsa la nanopartícula hacia el tumor. Pero lo mejor de todo es que “ellos también se eliminan porque son biodegradables”.

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Acumulación de nanorobots en el tumor visualizada mediante microscopía (IRB Barcelona)

De esta manera, las máquinas alcanzan todas las paredes de la vejiga de forma autónoma sin que el paciente necesite moverse de su sitio. Al llegar al tejido canceroso, que es naturalmente más rígido que el tejido sano, el nanorobot aumenta el nivel de pH de forma local. Este ingenioso mecanismo permite descomponer la matriz extracelular del tumor, lo que abre paso a que los nanorobots penetren profundamente en el tejido maligno.

Una técnica que posiblemente pueda aplicarse en dos años

Al acumularse masiva y específicamente en el interior de la masa tumoral, el radioisótopo terapéutico ataca de manera precisa a las células enfermas, minimizando la probabilidad de generar efectos adversos sistémicos en el resto del cuerpo. Para poder comprobar esta penetración con tal nivel de exactitud, el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) se vio en la necesidad de desarrollar un avanzado sistema de microscopía de luz polarizada.

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Las tecnologías clínicas habituales, como el escáner PET, no poseían la resolución requerida para mapear partículas tan pequeñas. Pero el innovador invento consigue eliminar la luz dispersada por el tumor y mapear la ubicación exacta de las nanopartículas en una reconstrucción 3D sin usar etiquetas moleculares. Ahora, se espera que el futuro de la empresa catalana integre herramientas avanzadas como la inteligencia artificial (IA) para optimizar sus fórmulas. La IA ayudará a crear las combinaciones más eficaces de nanopartículas, enzimas propulsoras y medicamentos de forma mucho más rápida.

La capacidad de autopropulsión de los nanorobots le permite alcanzar todas las paredes de la vejiga

Sin emabrgo, desde la directiva de ‘Nanobots Therapeutics’ ya han anunciado que “en dos años se podría estar aplicando la solución en personas”. Al final , todo este avance biomédico es el fruto de la cooperación entre prestigiosas instituciones (IBEC, CIC biomaGUNE, IRB Barcelona y UAB), sumado a la labor de múltiples tesis doctorales y el respaldo financiero del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y la Fundación “la Caixa”.

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