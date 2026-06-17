Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

Un camión cisterna de TotalEnergies reposta combustible a un avión Wizzair en el aeropuerto de Eindhoven, Países Bajos. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

La brecha entre volar barato y volar caro en Europa nunca ha sido tan amplia. Wizz Air lidera por tercer año consecutivo el ranking de aerolíneas europeas más asequibles elaborado por AirAdvisor, con unos ingresos medios por asiento-kilómetro disponible (RASK, por sus siglas en inglés) de 4,33 céntimos de euro en 2025. En el extremo opuesto, la compañía regional noruega Widerøe registró un RASK de 32 céntimos, lo que supone una diferencia de 27,67 céntimos entre la más barata y la más cara del continente. Tomando como referencia la distancia media de un vuelo europeo —1.157 kilómetros, según datos de Eurocontrol—, esa brecha puede traducirse en un ahorro de hasta 350 euros por pasajero y trayecto.

El estudio de AirAdvisor analiza 23 aerolíneas europeas divididas en tres categorías: compañías de gran volumen (rutas internacionales), aerolíneas nacionales principales (fuerte presencia en su mercado doméstico) y operadoras regionales (operan principalmente dentro de su país y son un poco más pequeñas). La métrica RASK —ingresos totales de pasajeros divididos entre los kilómetros de asiento disponibles— permite comparar el coste real del billete más allá del precio base, al incorporar partidas adicionales como el equipaje facturado, la selección de asiento y otros servicios opcionales. AirAdvisor precisa que Volotea, Air Europa y LOT quedaron excluidas del estudio por no disponer de datos financieros publicados en el momento de su elaboración, mientras que Turkish Airlines fue incluida por su presencia en los datos de tráfico europeo de Eurocontrol.

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La principal conclusión del informe es que nueve aerolíneas redujeron sus tarifas de 2024 a 2025, frente a solo cinco que las subieron, una tendencia que beneficia directamente al viajero. Los incrementos registrados fueron, en la mayoría de los casos, marginales. Las bajadas, en cambio, fueron en algunos casos muy pronunciadas.

Ryanair, la mayor mejora del año

Entre las aerolíneas de gran volumen, Ryanair protagonizó la reducción más pronunciada de todo el ranking: su RASK cayó de 8,43 céntimos en 2024 a 5,56 céntimos en 2025, un descenso de 2,87 céntimos por kilómetro que, en el vuelo medio europeo, equivale a un ahorro superior a 33 euros por pasajero respecto al ejercicio anterior. AirAdvisor señala que, salvo el descenso de easyJet —que pasó de 7,70 céntimos a 5,21 céntimos—, las bajadas del resto de aerolíneas fueron mínimas. Ryanair, easyJet y Wizz Air controlan conjuntamente el 84% del mercado de bajo coste europeo, según datos de OAG de 2025.

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El logotipo de Ryanair en un avión Boeing 737-8AS, matrícula SP-RSP, en el aeropuerto de Varsovia-Modlin, en Modlin, Polonia. (REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Wizz Air, pese a mantener el liderazgo general, fue la única de las grandes aerolíneas de bajo coste que incrementó su RASK, aunque de forma leve: subió de 4,17 a 4,33 céntimos. Esa ligera alza no compromete su posición de liderazgo, dado que easyJet, la segunda más barata de su categoría, se sitúa casi un céntimo por encima. La distancia entre Wizz Air y el resto de las aerolíneas de gran volumen es tan amplia que, incluso con la subida, nadie se acerca a sus niveles de precio.

En el extremo más caro de la categoría de gran volumen se encuentran KLM (8,37 céntimos), Lufthansa (8,45 céntimos), Air France (8,50 céntimos) y British Airways (8,88 céntimos). De estas cuatro, KLM, Air France y British Airways fueron las únicas que vieron subir sus tarifas respecto a 2024, con incrementos de entre 0,07 y 0,38 céntimos por kilómetro.

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Las nacionales, lideradas por Finnair

En la categoría de aerolíneas nacionales principales, Finnair ocupa el primer puesto con un RASK de 6,22 céntimos en 2025, una mejora sustancial respecto a los 7,97 céntimos de 2024. Le sigue Norwegian Air Shuttle con 6,80 céntimos, TAP Portugal con 6,96 céntimos e Iberia con 7,08 céntimos. AirAdvisor subrayó que Finnair es más de 2 céntimos más barata que la aerolínea nacional más cara de su categoría, lo que puede suponer un ahorro de hasta 23 euros en el vuelo medio europeo.

Un avión de Finnair en la pista en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa, Vantaa, Finlandia. (REUTERS/Tom Little)

Vueling (7,49 céntimos) y SAS (7,58 céntimos) ocupan posiciones intermedias en este grupo, mientras que Brussels Airlines (7,97 céntimos), Aer Lingus (8,07 céntimos), Swiss (8,30 céntimos), Aegean Airlines (8,39 céntimos) y Austrian Airlines (8,50 céntimos) cierran la clasificación. SAS fue la única aerolínea de este grupo que registró una subida de tarifas respecto al año anterior, aunque mínima: de 7,50 a 7,58 céntimos.

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Las regionales, con Widerøe como caso extremo

El segmento regional presenta la mayor disparidad interna de todo el ranking. Transavia lidera con un RASK de 6,64 céntimos, seguida de Eurowings con 7,82 céntimos e ITA Airways con 8,36 céntimos. Widerøe, con sus 32 céntimos, opera en una dimensión de costes completamente distinta: sus vuelos son, en promedio, 4,8 veces más caros que los de Transavia. La compañía noruega opera principalmente rutas domésticas dentro de Noruega y hacia destinos seleccionados en Europa, lo que explica en parte su estructura de costes, al cubrir conexiones a localidades remotas con baja demanda y sin competencia directa de aerolíneas de bajo coste.

AirAdvisor advirtió que el precio no es el único factor a considerar al elegir compañía. Sobre Eurowings, el informe señala que en 2025 registró una de las mayores tasas de vuelos con retraso de al menos 60 minutos de todo el continente, con un 19,13% de sus operaciones afectadas. Al ser una aerolínea con base en la Unión Europea, los pasajeros tienen derecho a reclamar compensaciones por retraso al amparo de la normativa comunitaria.

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El rango total de RASK entre las 23 aerolíneas analizadas osciló entre 4,33 y 32 céntimos de euro, una amplitud que AirAdvisor calificó de enorme y que refleja la profunda segmentación del mercado aéreo europeo entre operadoras ultralow cost, compañías de bandera y aerolíneas regionales con modelos de negocio muy distintos. Cuatro de las aerolíneas incluidas en el ranking —Transavia, Eurowings, Turkish Airlines, Brussels Airlines, Aer Lingus, Swiss, ITA Airways y Widerøe— no figuraban en la edición anterior del estudio, por lo que no se dispone de datos comparativos de 2024 para esas compañías.