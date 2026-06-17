Feijóo detalla su proyecto en ‘El Hormiguero’ y lanza una advertencia: “Es muy posible que el PSOE acabe imputado”

El líder del PP presentó sus propuestas en el programa de televisión (El Hormiguero)

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su entrevista en ‘El Hormiguero’ para reivindicar su alternativa de Gobierno, fijar sus líneas rojas ante un posible pacto y cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con un mensaje que combinó promesas de regeneración democrática, recorte de estructura política y cambios en materias como la eutanasia.

El presidente del PP ha sostenido que, para entender la situación política actual, hay ya 15 sumarios, 19 delitos y 94 imputados, y ha ligado ese diagnóstico a su oferta de llegar a La Moncloa con un Ejecutivo de 14 o 15 ministerios, menos asesores y el objetivo declarado de construir un millón de viviendas en cuatro años.

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Antes de entrar en política, Feijóo ha enviado un mensaje a Ilia Topuria tras su derrota. Ha afirmado: “Es una persona que es un gran campeón, que le hemos conocido durante una derrota, que es cuando se conoce a la gente. Le mando un abrazo y decirle que sigue siendo el mejor del mundo”. Pablo Motos también se ha sumado a ese respaldo. El presentador ha añadido: “Todos estamos con él. Todavía tengo el cuerpo revuelto de lo que pasó”.

Promesa de “decencia” y regeneración institucional

En el arranque del bloque político, Feijóo ha descrito el panorama actual con una imagen de confusión, diciendo que para seguir el día a día del Gobierno “se necesita mapa y cantimplora”, mientras que ha recogido la misma idea con otra cifra: “15 sumarios, 19 delitos, 94 imputados…”.

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A partir de ese diagnóstico, el líder del PP ha situado su primera promesa en la “decencia” institucional. Ha asegurado: “Si yo llego a la presidencia devolveré la decencia, que es lo que la mayoría de los años este país ha tenido. Un Gobierno decente que no venga a robar y que su compromiso sean solo los españoles”.

El dirigente popular prometió construir un millón de viviendas en cuatro años (El Hormiguero)

Ese planteamiento se ha completado con una batería de objetivos económicos y administrativos. Feijóo ha prometido ayudar a los jóvenes, a los autónomos, mantener la eficiencia de los servicios públicos y abrir una etapa de regeneración democrática, además de revisar qué deuda existe, qué partidas siguen sin contabilizar y cuánto costará reparar carreteras o invertir en AVE e infraestructura eléctrica.

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En esa misma línea, ha planteado una reducción de la estructura del Ejecutivo, y ha señalado que quitará asesores y reducirá el equipo de ministros porque “no estamos para tener 900 asesores”. También comparó esa cifra con los 595 asesores de Mariano Rajoy y que sostuvo que con 14 o 15 ministerios “el Gobierno iba a trabajar más y nos íbamos a ahorrar un pastón”.

La posibilidad de gobernar con Vox ha ocupado una parte central de la entrevista. Feijóo ha defendido que su objetivo es gobernar en solitario, pero ha rechazado “demonizar” a un partido que considera el tercero más votado y ha recordado que más de tres millones de personas lo respaldan.

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El líder del PP aseguró que priorizará el acceso a la vivienda según la antigüedad en el censo (El Hormiguero)

Feijóo ha pedido “cuatro años de confianza”, ha insistido en que las elecciones generales serán distintas de las autonómicas y ha afirmado que aceptará lo que decidan las urnas para garantizar la estabilidad política del país.

Si necesitara una coalición, el dirigente popular ha delimitado sus condiciones, ya que no está dispuesto a ceder en el respeto a la Constitución, a las autonomías, a las políticas de igualdad, de género y LGTBI, al equilibrio de las cuentas públicas, a la prosperidad económica y a una inmigración “ordenada y racional”.

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Criterios para vivienda y postura sobre derechos sociales

La inmigración ha aparecido además vinculada al acceso a vivienda pública. Feijóo ha explicado que se tendrá en cuenta la permanencia en el censo y que el criterio no distinguirá entre españoles e inmigrantes, sino cuántos años lleva cada solicitante, porque “no tenemos recurso para todos, tenemos que priorizar”.

El presidente del PP pidió “cuatro años de confianza” a los ciudadanos (El Hormiguero)

En cuestiones sociales, Feijóo ha mantenido que no cambiará la ley del aborto, ya que ha defendido que los poderes públicos deben proteger la vida y ayudar a cualquier mujer que quiera tener un hijo, pero también ha reconocido que, si una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo, “las leyes la protegen y no se lo vamos a impedir”.

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Sobre la eutanasia, su posición ha sido distinta, pues ha criticado que la norma actual no se haya hecho con consenso con comunidades científicas y organizaciones médicas, y ha anunciado que, si gobierna, la someterá a una nueva redacción. Citó también el caso de Noelia Castillo, que le “impactó mucho”, y que llegó a escribirle para pedirle perdón en nombre de los poderes del Estado.

La entrevista también ha servido para endurecer su discurso contra el PSOE, ya que Feijóo ha cargado contra José Luis Rodríguez Zapatero por su declaración como imputado en la Audiencia Nacional y ha asegurado que “con el código penal en la mano, es muy posible que el PSOE acabe imputado”.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado de nuevo este jueves que hará "todo lo posible para cambiar" al Gobierno "podrido" e "indecente" de preside Pedro Sánchez y ha retado a los socios del PSOE a actuar porque el "carrusel delictivo protagonizado" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "exige algo más que abstenerse del problema". (Fuente: PP)

En el tramo final, el líder popular ha añadido una propuesta concreta en materia de vivienda. Su idea pasa por crear un millón de viviendas en cuatro años porque, a su juicio, si no aumenta la oferta no bajará el precio.